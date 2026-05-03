Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране

Кыргызстанцы ушли на длинные каникулы — до 11 мая. За это время в республике будет еще два праздничных дня — День Конституции (5 мая) и День Победы (9 мая). Пока же все настраиваются на отдых, есть время вспомнить, какими новостями нас удивила уходящая неделя.Бывшему председателю ГКНБ Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения по двум статьям Уголовного кодекса — «Насильственный захват или удержание власти, а равно действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя» и «Злоупотребление должностным положением». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По словам адвоката, его подзащитный вину не признает.
Накануне предъявления обвинения Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. По его словам, он вынужден обратиться к гражданам из-за большого количества обращений и беспокойства в обществе. Камчыбек Ташиев заявил, что имеет все возможности для юридической защиты и рассчитывает на оправдание. Бывший глава ГКНБ призвал граждан соблюдать закон и не предпринимать действий, связанных с общественными протестами или иными формами давления.
Кабинет министров утвердил Генеральный план развития Бишкека до 2050 года. Документ вводит обязательные правила функционального зонирования и застройки, становясь фундаментом для всех инвестиционных проектов. Мэрия получила 6 месяцев на разработку детальных планов планировки (ПДП). Новый план заменил стратегию 2006 года, которую признали утратившей силу. Власти Чуйской области теперь обязаны согласовывать застройку пригородных зон с муниципалитетом Бишкека.За первый квартал 2026 года преступность в республике выросла на 12,3 процента, достигнув 10 тысяч 11 зарегистрированных случаев. Главным фактором стал рост фактов мошенничества в 1,8 раза. При этом правоохранители зафиксировали снижение числа убийств на 11,9 процента и коррупционных преступлений более чем в два раза. Тревожная динамика наблюдается в Баткенской области, где количество правонарушений подскочило на 72,4 процента.
Параллельно в Жогорку Кенеш поступил законопроект, расширяющий полномочия спецслужб в цифровой среде. Силовики получат прямой доступ к базам данных операторов связи, право на автоматическое распознавание объектов и контроль трафика напрямую из сетей. Документ направлен на адаптацию работы ГКНБ под новый Цифровой кодекс.
В энергетическом секторе Бишкека МВД раскрыло коррупционную схему. Директор и бухгалтеры предприятия электрических сетей подозреваются в хищении средств через фиктивные зарплатные ведомости. Подозреваемых отправили на два месяца в СИЗО.Учебный год в 2026 году начнется 15 сентября из-за проведения в Бишкеке саммита ШОС и Всемирных игр кочевников. Завершение занятий запланировано на 25 мая.
В системе оплаты труда педагогов произошли изменения: с 1 апреля ввели единый коэффициент, а президентская компенсация в размере 15 тысяч сомов (13 тысяч 500 сомов после налогов) стала постоянной частью бюджета. В ближайшие три года также планируют внедрить систему KPI для точечного стимулирования учителей. Сейчас в школах страны, особенно в русскоязычных, не хватает около 900 предметников.
Ситуация на дорогах остается сложной: несмотря на общее снижение числа ДТП на 22,9 процента, смертность выросла на 28,7 процента. За три месяца в авариях погибло 148 человек, включая 18 детей. Бишкек лидирует по числу аварий (44 процента от всех случаев).
В Кыргызстане предлагают ввести обязательные анализы на ВИЧ, гепатиты и венерические заболевания для тех, кто вступает в брак. Регистрация отношений станет возможна только при наличии медицинской справки. В случае сокрытия болезни супруг сможет аннулировать брак через суд. Законопроект поступил на общественное обсуждение.Нацбанк Кыргызстана сохранил учетную ставку на уровне 12 процентов. Годовая инфляция в стране достигла 11,3 процента, а наибольший рост цен зафиксирован в сфере услуг — 17,2 процента. Регулятор связывает давление на цены с ситуацией на Ближнем Востоке и удорожанием логистики.
В Кыргызстане инициировали упрощение получения вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев: планируется отмена требования о получении статуса иммигранта и переход на принцип «единого окна».
Депутат Жогорку Кенеша Гуля Кожокулова в интервью проекту 24cast рассказала о деградации образования в Кыргызстане, провалах прокуратуры, санкциях, миграции и том, почему Бишкек обязан вернуть себе статус зеленого города.
Первого мая в Кыргызстане официально красная дата — Праздник труда. В республике в этот день давно не проводят массовые шествия и парады. Однако 1 Мая, по словам председателя Федерации профессиональных союзов Кыргызстана (ФПСК) Мурадила Джумадилде уулу, все так же важен.
Кыргызстан 28—30 апреля с рабочим визитом посетил председатель Совета министров Тоголезской Республики Фор Гнассингбе. Наверняка многим интересно: что это за страна, где находится и что нас с ней связывает. Отвечая на эти вопросы, редакция 24.kg подготовила небольшой материал.
Незаконные проникновения во дворы и дома в Кыргызстане все чаще становятся поводом для общественного резонанса. От «ошибочных» визитов охранников до самовольных действий строителей и громких инцидентов с гибелью животных. Так где же проходит граница между случайностью и нарушением закона? Насколько реально сегодня в Кыргызстане защитить свою частную собственность?
Генерал-майора Кубатбека Кожоналиева знают как человека, большую часть жизни проработавшего в органах юстиции. Но есть в его биографии короткий эпизод, оставивший след на всю жизнь, — участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Накануне 40-летия трагедии Кубатбек Кожоналиев рассказал 24.kg, о чем не знал, когда ехал добровольцем в Чернобыль, в чем ошибка создателей фильмов об аварии и почему он за строительство АЭС в Кыргызстане.
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Прогуляемся по апрельскому Бишкеку, потом заглянем в Аламединское ущелье, съездим на Иссык-Куль и доберемся до юга республики.
На следующей неделе (4 — 10 мая) на экраны выйдут пять премьер и новых сезонов популярных сериалов. В списке европейские мистические триллеры, современная корейская дорама о монархии и история успеха в комедийном жанре. Мы подготовили краткий путеводитель по премьерам, которые помогут разнообразить майские вечера.