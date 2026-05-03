Неделя-24. Камчыбек Ташиев под следствием, и всплеск мошенничества по стране

Кыргызстанцы ушли на длинные каникулы — до 11 мая. За это время в республике будет еще два праздничных дня — День Конституции (5 мая) и День Победы (9 мая). Пока же все настраиваются на отдых, есть время вспомнить, какими новостями нас удивила уходящая неделя.

Фото администрации президента КР. Бывший глава ГКНБ Камчыбек Ташиев

Бывшему председателю ГКНБ К

амчыбеку Ташиеву предъявили обвинения

по двум статьям Уголовного кодекса — «Насильственный захват или удержание власти, а равно действия, направленные на насильственное изменение конституционного строя» и «Злоупотребление должностным положением». Ему избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде. По словам адвоката, его подзащитный вину не признает.

Накануне предъявления обвинения Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. По его словам, он вынужден обратиться к гражданам из-за большого количества обращений и беспокойства в обществе. Камчыбек Ташиев заявил, что имеет все возможности для юридической защиты и рассчитывает на оправдание. Бывший глава ГКНБ призвал граждан соблюдать закон и не предпринимать действий, связанных с общественными протестами или иными формами давления.

Кабинет министров утвердил Генеральный план развития Бишкека до 2050 года. Документ вводит обязательные правила функционального зонирования и застройки, становясь фундаментом для всех инвестиционных проектов. Мэрия получила 6 месяцев на разработку детальных планов планировки (ПДП). Новый план заменил стратегию 2006 года, которую признали утратившей силу. Власти Чуйской области теперь обязаны согласовывать застройку пригородных зон с муниципалитетом Бишкека.

Фото из интернета. От мошенничества в Кыргызстане страдают больше всего пожилые люди

За первый квартал 2026 года

преступность в республике выросла

на 12,3 процента, достигнув 10 тысяч 11 зарегистрированных случаев. Главным фактором стал рост фактов мошенничества в 1,8 раза. При этом правоохранители зафиксировали снижение числа убийств на 11,9 процента и коррупционных преступлений более чем в два раза. Тревожная динамика наблюдается в Баткенской области, где количество правонарушений подскочило на 72,4 процента.

Параллельно в Жогорку Кенеш поступил законопроект, расширяющий полномочия спецслужб в цифровой среде. Силовики получат прямой доступ к базам данных операторов связи, право на автоматическое распознавание объектов и контроль трафика напрямую из сетей. Документ направлен на адаптацию работы ГКНБ под новый Цифровой кодекс.

В энергетическом секторе Бишкека МВД раскрыло коррупционную схему. Директор и бухгалтеры предприятия электрических сетей подозреваются в хищении средств через фиктивные зарплатные ведомости. Подозреваемых отправили на два месяца в СИЗО.

Фото из интернета. Первый звонок в Кыргызстане в этом году прозвенит на две недели позже обычного

Учебный год в 2026 году

начнется 15 сентября

из-за проведения в Бишкеке саммита ШОС и Всемирных игр кочевников. Завершение занятий запланировано на 25 мая.

В системе оплаты труда педагогов произошли изменения: с 1 апреля ввели единый коэффициент, а президентская компенсация в размере 15 тысяч сомов (13 тысяч 500 сомов после налогов) стала постоянной частью бюджета. В ближайшие три года также планируют внедрить систему KPI для точечного стимулирования учителей. Сейчас в школах страны, особенно в русскоязычных, не хватает около 900 предметников.

Фото из интернета. В Кыргызстане планируют ужесточить наказания за ДТП, чтобы изменить критическую ситуацию на дорогах в авариях погибло 148 человек, включая 18 детей. Бишкек лидирует по числу аварий (44 процента от всех случаев).

В Кыргызстане предлагают ввести обязательные анализы на ВИЧ, гепатиты и венерические заболевания для тех, кто вступает в брак. Регистрация отношений станет возможна только при наличии медицинской справки. В случае сокрытия болезни супруг сможет аннулировать брак через суд. Законопроект поступил на общественное обсуждение.

Фото 24.kg. Новое здание Национального банка Кыргызстана

Нацбанк Кыргызстана

сохранил учетную ставку

на уровне 12 процентов. Годовая инфляция в стране достигла 11,3 процента, а наибольший рост цен зафиксирован в сфере услуг — 17,2 процента. Регулятор связывает давление на цены с ситуацией на Ближнем Востоке и удорожанием логистики.

В Кыргызстане инициировали упрощение получения вида на жительство (ВНЖ) для иностранцев: планируется отмена требования о получении статуса иммигранта и переход на принцип «единого окна».

Кибермошенничество выросло втрое. Как МВД Кыргызстана планирует бороться с ним Фото из интернета. За 2025 год жители Кыргызстана потеряли 826 миллионов сомов в результате действий киберпреступников ПОДРОБНЕЕ В Кыргызстане киберпреступность стремительно набирает обороты. Если в 2025 году зарегистрировали более 1,5 тысячи случаев, то всего за три месяца 2026-го их число уже достигло 1 тысячи 140. При сохранении такой динамики показатель может вырасти как минимум втрое. Однако даже эти цифры отражают лишь часть реальной картины: по оценкам экспертов, фиксируется не более 15 процентов подобных преступлений и только по половине из них возбуждают уголовные дела.

За 24 дня — десятилетняя доза: ликвидатор из Бишкека об аварии на Чернобыле Фото из архива собеседника. Искендер Шаяхметов ПОДРОБНЕЕ Сорок лет исполнилось 26 апреля 2026 года со дня аварии на Чернобыльской АЭС — крупнейшей техногенной катастрофы, изменившей историю ядерной энергетики. В 1986 году взрыв реактора четвертого энергоблока привел к выбросу радиоактивных веществ, что повлекло массовое облучение населения, рост онкологических заболеваний (щитовидной железы), создание 30-километровой зоны отчуждения. Главный врач бишкекского Центра экстренной медицины Искендер Шаяхметов был в числе ликвидаторов последствий.

Когда враг невидим. Генерал Кубатбек Кожоналиев о Чернобыле и его уроках Генерал-майора Кубатбека Кожоналиева знают как человека, большую часть жизни проработавшего в органах юстиции. Но есть в его биографии короткий эпизод, оставивший след на всю жизнь, — участие в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Накануне 40-летия трагедии Кубатбек Кожоналиев рассказал 24.kg, о чем не знал, когда ехал добровольцем в Чернобыль, в чем ошибка создателей фильмов об аварии и почему он за строительство АЭС в Кыргызстане. ПОДРОБНЕЕ

