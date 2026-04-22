12:44
USD 87.45
EUR 102.88
RUB 1.17
Общество
Сюжет: Семейное насилие

Цифровой надзор за осужденным. Жертва узнает о приближении агрессора за километр

Фото Министерства юстиции. Электронный браслет

Ведущий специалист отдела цифровой трансформации Министерства юстиции Кыргызстана Урмат Торобеков рассказал в эфире «Биринчи радио» о запуске комплексной системы мониторинга осужденных (в рамках системы пробации).

По его словам, новая систему разрабатывали сотрудники Минюста.

Она состоит из трех основных звеньев:

  • электронного браслета;
  • мобильного приложения с использованием биометрики;
  • единого сервера, принимающего и обрабатывающего запросы.

«Агрессору на ногу крепится устройство, которое в режиме реального времени следит за его передвижениями. Если он захочет подойти к жертве, то у нее сработает динамическая охранная система в радиусе километра. Если агрессор приблизится ближе, чем на километр, жертве на телефон придет уведомление с предупреждением найти безопасное место. Уведомление также отправляется инспектору для принятия соответствующих действий. Система работает очень быстро, это дает драгоценные секунды, чтобы жертва могла найти безопасное место», — сказал Урмат Торобеков.

Он отметил, что есть международные стандарты, но поскольку это отечественный продукт, его старались максимально адаптировать под местные условия.

«Тестирования проводили методом проб и ошибок. Один из нас надевал браслет и пытался заходить в зону два километра, один километр или полкилометра, так мы высчитывали лучшую дистанцию, чтобы быстрее среагировать, — заметил Урмат Торобеков. — Есть две границы. Одну из них — 1 километр — видит жертва, вторая невидимая для нее граница — 5 километров. Ее видят только наши инспекторы. В режиме города, когда все работают, 5 километров это слишком много, и если жертве будет постоянно приходить оповещение, то психологически это тяжело переносить. Поэтому особый контроль за действиями агрессора в этом случае возлагается на инспектора».

Представитель Минюста отметил, что у браслета есть магнитная зарядка, но разработан и пауэрбэнк.

«Чтобы человек не стоял «на привязи» у розетки, пауэрбэнк будет цепляться сверху браслета. Оповещение жертве приходит только на телефон. На случай если она потеряет его, или он разрядится, на стадии разработки тревожная кнопка. Пока детали не могу раскрывать, но мы обдумываем этот момент. Сейчас можем ограничиться только советами следить за телефоном, чтобы он не разряжался, так как это в интересах жертвы и наших инспекторов», — пояснил Урмат Торобеков.

Он напомнил, что ранее в Кыргызстане уже запускали проект по использованию электронных браслетов, но их разрабаботали иностранные специалисты.

«Применение браслетов максимально эффективно. Семейное насилие носит латентный характер, а наши браслеты и приложение выводят правонарушения в публичное русло, до того, как произошел физический контакт. Плюс действует психологический фактор — человек знает, что за каждым его движением постоянно следят, и лишний раз не будет рисковать», — уверен Урмат Торобеков.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/371411/
просмотров: 269
Версия для печати
22 апреля, среда
12:30
Мирлан Жээнчороев присоединился к депутатской группе «Ала-Тоо» Мирлан Жээнчороев присоединился к депутатской группе «А...
12:30
Как за два года изменилась «Еда» в «Яндекс Go». Тест
12:17
Цифровой надзор за осужденным. Жертва узнает о приближении агрессора за километр
12:17
Международное агентство Fitch подтвердило рейтинг Кыргызстана на уровне В
12:06
В Чункурчаке пройдет чемпионат Кыргызстана по горному туризму