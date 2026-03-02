09:19
Общество

Нацисследование. Названы регионы с наибольшим уровнем насилия в школах

На заседании комитета Жогорку Кенеша по науке, образованию, инновационному развитию, информационным технологиям, культуре, спорту и делам молодежи заместитель министра просвещения Надира Жусупбекова назвала регионы с наибольшим уровнем насилия в школах.

По ее словам, до недавнего времени в стране не проводилось масштабного исследования по уровню насилия и правонарушениям в школах. «В 2025 году впервые такое масштабное нацисследование было проведено. Выяснилось, что больше всего проявлений насилия в школах зафиксировано в густонаселенных регионах — Бишкеке, Оше, Чуйской, Ошской и Баткенской областях. Была подготовлена карта распространения насилия в образовательных организациях. Среди наиболее распространенных форм насилия в школах доминируют психологическое и физическое насилие, а также кибербуллинг», — отметила Надира Жусупбекова.

Замминистра отметила, что в настоящее время эксперты продолжают работу над анализом результатов исследования и выработают соответствующие рекомендации.
