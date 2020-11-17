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Власть
Сюжет: COVID-19

Почти треть учеников в Бишкеке не охвачены дистанционным образованием

Почти треть учеников в Бишкеке не охвачены дистанционным обучением. Об этом на заседании постоянной комиссии БГК по социальным вопросам сообщила вице-мэр Айжан Чыныбаева.

Она отметила, что, по оценкам директоров столичных школ, они охватывают обучением около 70 процентов учеников.

«Объективно говоря, многим детям тяжело усваивать материал онлайн. Это малыши, ученики 1-4-х классов, которым нужен интерактив, 9-х и 11-х классов, которым нужно углубленное изучение предметов. Конечно, нужна помощь для семей, где нет интернета, но объективно у города нет бюджета, чтобы решить эту проблему», — добавила Айжан Чыныбаева.

Она сказала, что Минздрав не рекомендует открывать детские образовательные учреждения. «В столице идет рост заболеваемости. Ситуация обостряется. Готовим еще две больницы полного цикла: № 1 и 6», — заключила Айжан Чыныбаева.
Ссылка: https://24.kg/vlast/173283/
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