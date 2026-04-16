Милиционера заподозрили в насилии над женой. Начата проверка

ГУВД Чуйской области прокомментировало информацию, распространенную в социальных сетях, о возможных фактах домашнего насилия со стороны сотрудника милиции.

По данным ведомства, 13 апреля 2026 года в ОВД города Токмока обратилась гражданка с заявлением о систематическом насилии со стороны ее супруга — сотрудника органов внутренних дел.

Факт зарегистрирован, начата доследственная проверка. Для обеспечения объективности материалы переданы в другой компетентный орган для дальнейшего рассмотрения и принятия решения.

В ГУВД также сообщили, что ранее аналогичные обращения уже рассматривались в установленном порядке, по ним принимались соответствующие решения.

Кроме того, в феврале в милицию поступало сообщение о неуплате алиментов тем же гражданином. По данному факту в марте было принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела из-за отсутствия необходимых реквизитов для перечисления выплат. Сейчас этот материал проверяется на законность принятого решения.

В ведомстве подчеркнули, что ситуация находится на контроле руководства ГУВД Чуйской области.