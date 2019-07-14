Неделя-24. Сбежавший Бусурманкул Табалдиев и июль, наполненный трагедиями

Июль-2019 не стал изменять стереотипу о самом жарком месяце года и сказался на политической активности в Кыргызстане. Выпустив пар после новостей вокруг персоны Алмазбека Атамбаева, лишенного статуса экс-президента и, соответственно, неприкосновенности, истеблишмент дружно успокоился и расслабился. На местном олимпе воцарилось временное затишье. Лишь депутат Жогорку Кенеша Канат Исаев отдыхать не хочет, он ищет миллионы Алмазбека Атамбаева.

Последний 8 июля получил повестку в следственные органы МВД. На допрос. Алмазбек Атамбаев, неоднократно заявлявший, что ничего не боится, демонстрирует нам как раз обратное. На допрос он идти боится. Вторую повестку тоже проигнорировал.

Минувшая неделя оказалась наполненной криминальными новостями и трагедиями.

5 июля стало известно, что в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области мужчина застрелил двух человек в лагере «Хан-Тенири» и взял в заложники женщину. Сообщение о том, что он застрелил заместителя начальника лагеря, поступило 4 июля из пограничной заставы. Выяснилось, что убийство совершил сторож Сергей Смирнов. Он вошел в столовую и произвел выстрел в заместителя начальника лагеря, а после выстрелил в живот рабочему. Два человека погибли. Смирнова до сих пор ищут. Пока безрезультатно.

А в Екатеринбурге (Россия) убили бывшего лидера кыргызской диаспоры Камчыбека Каримова. В мужчину дважды выстрелили неизвестные: пули попали в живот и ногу. По данным российских СМИ, Камчыбек Каримов мог быть связан с рынком «Таганский ряд». Этот базар неоднократно фигурировал в криминальных сводках.

Фото из интернета. Али Абубакир

В Бишкеке около ЦУМа избили иностранца. Директор языковой школы Али Абубакир находился в коме, но врачи не смогли спасти 34-летнего гражданина Нигерии. Он умер. У него остались жена и двое детей. Виновник инцидента арестован. Ведется следствие.

Полковник милиции в отставке Жалил Атамбаев все-таки нарушил налоговое законодательство. По компаниям, которые аффилированы с бизнесменом из Оша, выявлено сокрытие налогов на 40 миллионов сомов. В апреле 2019 года органы ГСБЭП зарегистрировали досудебный материал в Едином реестре преступлений и проступков по статье 232 «Уклонение от уплаты налога и (или) других обязательных платежей» УК КР. Для изучения взяты материалы, озвученные в журналистском расследовании радио «Азаттык». Полковник милиции в отставке подал в суд иск к корреспонденту радио «Азаттык» Ыдырысу Исакову за расследование о его теневом бизнесе. Он требовал взыскать с журналиста 50 миллионов сомов. Однако позже свой иск отозвал.

А в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями представили первые результаты расследования дела якобы о выводе из Кыргызстана $700 миллионов семьей Райымбека Матраимова.

Напомним, что досудебное производство начато после репортажа журналиста радио «Азаттык» Али Токтакунова. Финполом проведены анализ фактов, опубликованных в сюжете, а также выемка необходимых для следствия документов. Следствием установлено, что озвученные и показанные документы банковских переводов, якобы произведенных в адрес расчетного счета ОБФ «Фонд имени Исмаила Матраимова» от физических лиц Saimaiti Aierken и Wufuli Bumailiyamu на $2,3 миллиона, не нашли своего подтверждения.

В Джалал-Абаде жестоко убили подростка. Ноги и руки 11-летнего мальчика были связаны скотчем. На теле обнаружено более 30 ножевых ранений. По горячим следам выяснилось, что родного брата убила его 14-летняя сестра.

О чем еще важном и интересном писали журналисты 24.kg — в традиционном обзоре Неделя-24.

На границе между верой и экстремизмом

Фото ИА «24.kg». Индира Асланова

Как глубоко верующему человеку не переступить черту, за которой силовики видят религиозный экстремизм? Этот вопрос более чем актуален.

Проблемы зачастую возникают не при установлении ответственности за хранение экстремистских материалов, а в деликатной теме соблюдения права на свободу вероисповедания.

Религиовед, эксперт проекта «Продвижение свободы религий и убеждений в Кыргызстане» организации «Поиск общих интересов» Индира Асланова рассказала корреспонденту Татьяне Кудрявцевой, как строилась площадка для решения важных задач в религиозной сфере. Подробнее в интервью эксперта «Как найти баланс между свободой вероисповедания и экстремизмом».

Как отдыхают элита страны и Нурлан Мотуев

Фото 24.kg. Нурлан Мотуев

В июле традиционно многие кыргызстанцы уходят в отпуск. Кто-то прячется от жары в горах или на побережье Иссык-Куля, кто-то может позволить себе заграничную поездку. Некоторые же посвящают месяц домашним делам и заготовкам на зиму.

Журналист Юлия Костенко решила узнать, где будут отдыхать депутаты Жогорку Кенеша, чиновники, бюджетники, активисты и какую сумму готовы на это потратить. Подробнее в статье «Пора отпусков. Какой отдых могут себе позволить депутаты, чиновники и бюджетники».

Кыргызстан лишается коньяка. И шампанского

Фото из интернета

В Бишкеке завершились переговоры между Кыргызстаном и Европейским союзом по новому соглашению о расширенном партнерстве и сотрудничестве. Пока оно недоступно для широкой общественности. Но известны некоторые детали о том, как будут развиваться отношения ЕС и КР в ближайшие годы. Бизнесмены и предприниматели должны внимательно изучить новшества. Потому что, например, глава о торговле предусматривает улучшенную защиту авторских прав и интеллектуальной собственности.

В соглашении прописано, что 167 существующих в Евросоюзе географических наименований будут напрямую защищены нормами контракта. Эта норма означает, что в названиях произведенных в Кыргызстане продуктов нельзя будет использовать запатентованные в Европе географические названия. Проще говоря, в продуктах, которые будут продаваться на территории нашей страны, в названии компаний и продукции нельзя будет использовать слова «коньяк» и «шампанское». У кыргызского бизнеса будет от 7 до 15 лет переходного периода на то, чтобы переименовать свои товары. Подробности в статье «Евросоюз — Кыргызстан: теряем коньяк и шампанское. Что приобретаем?».

Почему не зря критикуют Минобраз

Фото из интернета. Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева

Министерство образования и науки — это, пожалуй, самое часто критикуемое ведомство. Есть за что. Учебный год, начавшийся позорным провалом с новыми книгами, заканчивается выдачей аттестатов с ошибками и скандальной задержкой дипломов. Чиновники Минобразования, ответственного за подготовку грамотных граждан республики, традиционно не видят в этом своей вины. За год часть школьников так и не дождалась обещанных новых книг. Их печатали в Индии, за срыв в поставках на типографию наложили штрафные санкции, а дети занимались по ксерокопиям. Некоторые учебники, которые успели поставить, оказались с ошибками.

Опечатки нашлись и на новом образовательном сайте, и на баннерах для приезжих гостей, а в документах об окончании школы — брак. Кто виноват, разбиралась корреспондент Анастасия Бенгард. Подробнее в материале «Работа Минобразования. Системный брак?».

Адылбек уулу Эркин о своей кровожадности и ее причинах

Фото ГАМФКиС. Адылбек уулу Эркин (справа) в бою

Боксер Адылбек уулу Эркин известен как знаменосец сборной Кыргызстана на открытии Олимпиады-2016 и чемпион многих турниров. Но мало кто знает, что это человек с тонкой душевной организацией. В нем сочетаются спортивная хитрость и любовь к классической музыке, кровожадность на ринге и сентиментальность вне его. Весной боксер впервые стал призером чемпионата Азии и на всех парах мчится ко второй Олимпиаде в карьере. Что вдохновляет на победы, спортсмен рассказал спортивному обозревателю Ивану Марченко. Подробнее в статье «Чемпион Адылбек уулу Эркин: Когда не боксирую, слушаю Моцарта и учу скороговорки».

Побег генерал-полковника, которого никто не ищет

Фото «Азаттыка». Бусурманкул Табалдиев

Стало известно, что силовики не могут найти бывшего секретаря Совета обороны (ныне Совет безопасности) и экс-председателя ГКНБ Бусурманкула Табалдиева. Местонахождение 70-летнего генерал-полковника правоохранительные органы не могут установить. Его хотели вызвать на допрос, но не нашли.

По некоторым данным, Бусурманкул Табалдиев покинул Кыргызстан сразу после того, как произошел целый ряд арестов бывших чиновников, по версии следствия, причастных к незаконному освобождению вора в законе. Очевидно, что Бусурманкул Табалдиев не мог не знать и не принимать участия в операции по незаконному освобождению Азиза Батукаева.

Журналист Махинур Ниязова проштудировала новейшую историю страны. Читайте материал «Освобождение Азиза Батукаева. Несколько фактов из жизни Бусурманкула Табалдиева».

ПДД и камеры видеофиксации: на них по-прежнему плюют

Читатели продолжают присылать на WhatsApp и Telegram 24.kg фотографии с нарушителями правил парковки.

На этой неделе самыми частыми стали сообщения о том, что водители паркуются в неположенных местах в районе ЦУМа. Бишкекчане жалуются на водителей, которые оставляют автомобили прямо на проезжей части. ГУОБДД, стоит отметить, ни разу не отреагировало на сигналы читателей, предоставляющих в редакцию фото- и видеофакты нарушений. В постоянной рубрике очередной сигнал о нарушениях. Читаем очередную подборку «Чудаки парковки. Паркуются за стоп-линией и прямо на проезжей части».

Это интересно гиперактивным кыргызстанцам

Фото 24.kg. Эпизод состязаний Kara Bulak Trail Fest — 2019

Трейлраннинг — модное увлечение, сочетающее в себе элементы кросса и горного бега. Кыргызстан для него — это идеальное место. Председатель правления дирекции международного марафона Мелис Надыров заявил 24.kg, что популярность трейлраннинга растет. Люди, которым приелся шоссейный бег, приходят в него в поисках новых ощущений. КР хочет войти в Международную ассоциацию трейлраннинга.

А пока в Чуйской области прошел четвертый полумарафон Kara Bulak Trail Fest — праздник для любителей этого нелегкого вида спорта. Читаем репортаж «Преодолей себя! Как проходил горный полумарафон Kara Bulak Trail Fest».

О детях, которые кормят свои семьи

Фото 24.kg. Маленькие помощники

В Кыргызстане, согласно исследованию Нацстаткома за 2018 год, к детскому труду привлекают почти 27 процентов детей в возрасте 5-17 лет. Самый высокий показатель (40,5 процента) отмечается в Нарынской области.

Большинство работающих ребят (более 90 процентов) заняты в сельском хозяйстве. Согласно Трудовому кодексу, дети имеют право работать с 14 лет, но с согласия родителей или законных представителей и при условии заключения договора. 14-16-летние не могут работать больше пяти часов в день.

По данным Минсоцразвития, за первый квартал 2019-го выявлено всего 76 работающих ребят, из них трое были вовлечены в наихудшие формы детского труда. Почему юные кыргызстанцы лишены детства, читайте в материале «Детский труд. Как подростки помогают кормить свои семьи».

Отвечаю! Какие еще заявления делал Атамбаев

Фото из интернета. Алмазбек Атамбаев

Бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос по делу о незаконном освобождении вора в законе Азиза Батукаева. Пока в качестве свидетеля. Однако он заявил, что не пойдет в милицию. По словам бывшего главы государства, он «участвовать в этом цирке не собирается», поскольку не доверяет ни следствию, ни судам.

24.kg решило напомнить, что Алмазбек Атамбаев в разные годы говорил о судебной системе, реформах и служителях Фемиды в Кыргызстане. «Мы должны уважать суд и закон. Необходимо проявить терпение и дождаться решения суда, которое учтет все обстоятельства», — например, говорил он всего несколько лет назад. Читаем очень интересные воспоминания «Даже президент должен сидеть в тюрьме. Что еще говорил Алмазбек Атамбаев».