13:37
USD 87.45
EUR 101.81
RUB 1.20
Бизнес

Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень

Фото организаторов. Размещение стало одним из крупнейших финансовых событий региона за последние годы

Саида Мирзиеева анонсировала исторический для Узбекистана выход на международный рынок публичного размещения акций: Национальный инвестиционный фонд страны (UzNIF) совместно с Franklin Templeton запустил IPO одновременно на Лондонской и Ташкентской фондовых биржах.

Размещение стало одним из крупнейших финансовых событий региона за последние годы. UzNIF привлек $603,6 миллиона, при этом спрос превысил предложение более чем в четыре раза. В рамках IPO такие международные инвесторы, как BlackRock, Franklin Resources и другие крупные фонды, согласились приобрести GDR примерно на $300 миллионов.

организаторов
Фото организаторов. Национальный инвестиционный фонд Узбекистана (UzNIF) совместно с Franklin Templeton запустил IPO одновременно на Лондонской и Ташкентской фондовых биржах

В ходе визита в Лондон Саида Мирзиеева также провела серию встреч с ключевыми фигурами международного финансового рынка, включая CEO Franklin Templeton Дженни Джонсон, CEO Лондонской фондовой биржи Джулию Хоггетт, советника премьер-министра Великобритании по инвестициям Варуна Чандру и торгового посланника по Центральной Азии лорда Джона Олдердайса.

Стороны обсудили развитие рынка капитала Узбекистана, интеграцию с международными финансовыми системами, ESG-стандарты, зеленые облигации и создание Ташкентского международного финансового центра.

По словам Джулии Хоггетт, размещение UzNIF стало крупнейшим IPO на Лондонской бирже за последние пять лет. Дженни Джонсон, в свою очередь, отметила высокие темпы подготовки сделки и сильные результаты размещения.

Кроме того, состоялась встреча со специальным посланником президента США по Южной и Центральной Азии, послом Серджио Гором. Саида Мирзиеева отметила, что его поддержка на церемонии открытия торгов стала особенно ценной. В ходе переговоров стороны обсудили перспективы дальнейшего углубления сотрудничества и наметили конкретные шаги для развития партнерства.
 

На фоне продолжающихся экономических реформ и растущего интереса глобальных инвесторов Узбекистан все активнее укрепляет позиции одного из новых финансовых и инвестиционных центров Центральной Азии.
Ссылка: https://24.kg/biznes_info/374412/
просмотров: 360
Версия для печати
Материалы по теме
Нацинвестфонд Узбекистана с активами в $2,4 миллиарда вышел на Лондонскую биржу
Депутат: КР должна усилить берегозащитные работы на границе с Узбекистаном
Историк ОшГУ рассказал о жизни этнических кыргызов в Каракалпакстане
Президент Узбекистана наградил главу Кыргызского культурного центра
Экс-посла Италии в Узбекистане обвинили в незаконной выдаче виз россиянам
Смертельное ДТП в Узбекистане: женщина без прав перевозила 13 детей в «Матизе»
Евросоюз ввел санкции против двух компаний из Узбекистана
Глава ВОЗ назвал первую леди Узбекистана лидером в борьбе с детским раком
Опасный ящур на подходе, в Узбекистане вводят особый режим
В Узбекистане участники Второй мировой войны получат по $2,4 тысячи
Популярные новости
Kia Center Bishkek: автокредит под 4&nbsp;процента без первого взноса Kia Center Bishkek: автокредит под 4 процента без первого взноса
Курс на&nbsp;$45&nbsp;миллиардов: &laquo;Дордой Страхование&raquo; и&nbsp;Sinosure Курс на $45 миллиардов: «Дордой Страхование» и Sinosure
Крупный пожар вспыхнул на&nbsp;территории Рязанского НПЗ в&nbsp;России Крупный пожар вспыхнул на территории Рязанского НПЗ в России
&laquo;Chevrolet Кыргызстан&raquo; стал официальным партнером VI&nbsp;Всемирных игр кочевников «Chevrolet Кыргызстан» стал официальным партнером VI Всемирных игр кочевников
Бизнес
Экономика Узбекистана выходит на&nbsp;глобальный уровень Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень
MEGA расширяет 4G-покрытие по&nbsp;всему Кыргызстану MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану
Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом Масштабная атака дронов: Московский НПЗ под ударом
&laquo;Менин үйүм&raquo;: тепло родного края в&nbsp;каждой детали «Менин үйүм»: тепло родного края в каждой детали
19 мая, вторник
13:24
Сборная Кыргызстана по футболу сыграет с Кенией и Палестиной в Бишкеке Сборная Кыргызстана по футболу сыграет с Кенией и Палес...
13:18
На Иссык-Куль снова можно будет доехать поездом: график и цены
13:15
На Азизу Абдирасулову завели уголовное дело? Правозащитница требует ответа
13:06
Нацбанк отменил ограничения на транзитные внешнеторговые расчеты
13:02
Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень