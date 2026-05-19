Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень

Саида Мирзиеева анонсировала исторический для Узбекистана выход на международный рынок публичного размещения акций: Национальный инвестиционный фонд страны (UzNIF) совместно с Franklin Templeton запустил IPO одновременно на Лондонской и Ташкентской фондовых биржах.
Размещение стало одним из крупнейших финансовых событий региона за последние годы. UzNIF привлек $603,6 миллиона, при этом спрос превысил предложение более чем в четыре раза. В рамках IPO такие международные инвесторы, как BlackRock, Franklin Resources и другие крупные фонды, согласились приобрести GDR примерно на $300 миллионов.
В ходе визита в Лондон Саида Мирзиеева также провела серию встреч с ключевыми фигурами международного финансового рынка, включая CEO Franklin Templeton Дженни Джонсон, CEO Лондонской фондовой биржи Джулию Хоггетт, советника премьер-министра Великобритании по инвестициям Варуна Чандру и торгового посланника по Центральной Азии лорда Джона Олдердайса.
По словам Джулии Хоггетт, размещение UzNIF стало крупнейшим IPO на Лондонской бирже за последние пять лет. Дженни Джонсон, в свою очередь, отметила высокие темпы подготовки сделки и сильные результаты размещения.
На фоне продолжающихся экономических реформ и растущего интереса глобальных инвесторов Узбекистан все активнее укрепляет позиции одного из новых финансовых и инвестиционных центров Центральной Азии.