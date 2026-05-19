Экономика Узбекистана выходит на глобальный уровень

Саида Мирзиеева анонсировала исторический для Узбекистана выход на международный рынок публичного размещения акций: Национальный инвестиционный фонд страны (UzNIF) совместно с Franklin Templeton запустил IPO одновременно на Лондонской и Ташкентской фондовых биржах.

Размещение стало одним из крупнейших финансовых событий региона за последние годы. UzNIF привлек $603,6 миллиона, при этом спрос превысил предложение более чем в четыре раза. В рамках IPO такие международные инвесторы, как BlackRock, Franklin Resources и другие крупные фонды, согласились приобрести GDR примерно на $300 миллионов.

Стороны обсудили развитие рынка капитала Узбекистана, интеграцию с международными финансовыми системами, ESG-стандарты, зеленые облигации и создание Ташкентского международного финансового центра.

По словам Джулии Хоггетт, размещение UzNIF стало крупнейшим IPO на Лондонской бирже за последние пять лет. Дженни Джонсон, в свою очередь, отметила высокие темпы подготовки сделки и сильные результаты размещения.

На фоне продолжающихся экономических реформ и растущего интереса глобальных инвесторов Узбекистан все активнее укрепляет позиции одного из новых финансовых и инвестиционных центров Центральной Азии.