Станция юных техников в Бишкеке: идут отделочные и фасадные работы

В Бишкеке продолжается строительство новой станции юных техников на улице Льва Толстого, 144. На сегодня ведутся внутренние отделочные и фасадные работы. Об этом сообщает пресс-служба мэрии столицы.

Общая площадь четырехэтажного здания с цокольным этажом составляет 2 тысячи 563 квадратных метра. После завершения строительства здесь будут функционировать учебные кабинеты, обсерватория, музей, библиотека, конференц-зал, а также творческие и спортивные помещения для детей.

На прилегающей территории предусмотрены workout-зона, картодром и специальные площадки для практических занятий.

Новый объект станет одной из крупнейших площадок дополнительного образования и технического творчества для школьников столицы.

Подрядной организацией выступает ОсОО «Эссир Компани».