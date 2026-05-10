Неделя-24: День Победы в Кыргызстане и буддийские тайны Чуйской долины

Десятки тысяч людей вышли 9 мая на улицы городов и сел Кыргызстана, чтобы пройти маршем «Бессмертного полка» с портретами дедушек, бабушек, родных и близких — тех, кто, не жалея себя, ковал Победу на фронтах войны с фашизмом. Самое масштабное шествие прошло в столице Кыргызстана. Помимо Бишкека «Бессмертный полк» стартовал в Манасе, Таласе, Оше, Караколе, селах Ленинское и Кызыл Октябрь.

В Бишкеке на площади Победы с участием президента Садыра Жапарова состоялся митинг-реквием. Глава государства поздравил ветеранов и кыргызстанцев с 9 Мая. По его словам, «это не просто дата, а память всего народа».

В Бишкеке с 9 мая начали подачу горячей воды. Ее для ремонта тепловых сетей отключили 1 апреля. Традиционно в первую очередь горячая вода начнет поступать в социальные учреждения — больницы, поликлиники, детсады, школы. Ранее ее обещали вернуть горожанам только к 20 мая.

Май начался для Кыргызстана с серьезных климатических вызовов. Глава МЧС Канатбек Чыныбаев посетил Баткенскую, Ошскую и Джалал-Абадскую области, где сошедшие селевые потоки повредили инфраструктуру и пастбища. В Таласской области стихия уничтожила 12 гектаров посевов.

Тем временем Бишкек вновь оказался не готов к осадкам: улицы 7 Апреля и центральные районы Бишкека превратились в реки из-за неработающей ливневой системы.

Кыргызстан, Казахстан и Узбекистан подписали график подачи поливной воды на июнь-июль, обеспечив аграриям стабильный сезон.

В 2025 году Кыргызстан привлек рекордные $981,3 миллиона от доноров (лидеры — Всемирный банк и АБР). Их направили на энергетику и чистую воду.

Китайская компания China Energy Engineering Investment выразила готовность инвестировать до $1 миллиарда в строительство в Кыргызстане солнечных и ветровых станций мощностью 700 МВт.

Садыр Жапаров объяснил передачу функций Минцифры в ведение управделами президента борьбой с бюрократией и неэффективностью. По его словам, ведомство не справилось с задачами за пять лет, а реформы саботировали «заинтересованные лица».

В социальной сфере готовится запуск программы «Бала ырысы»:

с 1 июля 2026 года все дети до 3 лет будут получать по 1 тысяче 200 сомов ежемесячно;

выплаты не зависят от доходов семьи;

общий бюджет программы — 3,3 миллиарда сомов.

Фото Министерства культуры, информации и молодежной политики. Место раскопок храма в Чуйской области обнаружили на городище Ак-Бешим (древний Суяб) остатки буддийского храма эпохи Тан (VII-VIII вв.). Находка подтвердила гипотезы советских ученых и укрепила статус объекта как ключевого центра на Великом шелковом пути. Власти планируют создать здесь музей под открытым небом.

На строительство и ремонт 32 объектов здравоохранения в 2026 году выделили 12 миллиардов сомов. В мае откроются новые корпуса в двух больницах Бишкека.

Там, где живет история: бишкекские музеи о героях Великой Отечественной войны В Бишкеке музеев, посвященных подвигам героев Великой Отечественной войны, немного. Но те, что есть, стали не просто хранилищами истории, они превратились в живые пространства памяти, куда приходят не только посмотреть, но и прочувствовать атмосферу того времени. В преддверии 9 Мая особое внимание привлекают два таких места: музей имени Чолпонбая Тулебердиева и музей боевой славы в школе № 62. У каждого из них свой характер и атмосфера, но цель одна — сохранить и передать память о войне следующим поколениям.

Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты В годы войны Киргизская ССР направила на фронт каждого четвертого жителя страны. Всего были призваны более 363 тысячи кыргызстанцев. Погибли около 100 тысяч человек. Орденами и медалями награждены более 150 тысяч кыргызстанцев. Звания Героя Советского Союза удостоены 74 человека, кавалерами Орденов Славы трех степеней стали 29 кыргызстанцев. ПОДРОБНЕЕ

Конституция независимости: как менялся Основной закон Кыргызстана 5 мая Кыргызстан отмечает День Конституции. С момента принятия первого Основного закона в 1993 году страна прошла непростой путь конституционных реформ. За годы независимости Конституцию меняли 12 раз. Это отражало политические процессы, смену приоритетов и попытки выстроить эффективную систему власти. Каждый этап реформ по-своему перераспределял полномочия между ветвями власти, а последний референдум 2021 года закрепил президентскую форму правления.

День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест В Кыргызстане 5 мая отметили День Конституции. Ее первая редакция принята «легендарным парламентом» на XII сессии Верховного Совета. С этого момента страна стала именоваться Кыргызской Республикой, а Конституция Киргизской ССР, принятая в 1978 году, утратила свою силу. Основной закон переписывался неоднократно.

Тепюк вместо гаджетов: как в Бишкеке возрождают игру в лянгу В Бишкеке каждую субботу в центре города — на пересечении проспекта Чуй и улицы Абдырахманова, возле памятника Борцам революции — можно увидеть необычную картину: люди разного возраста собираются в круг и отбивают ногами небольшой предмет, стараясь удержать его в воздухе как можно дольше. Это тепюк — игра, которую многие помнят с детства как лянгу, но которая в последние годы почти исчезла из повседневной жизни кыргызстанцев.

«Я торпеда». Блогер и актриса Жанара Алиева о хейте, СИЗО и свободе слова Блогер и актриса Жанара Алиева — одна из самых резонансных фигур новой медийной среды Кыргызстана. За ярким образом, провокациями и миллионами просмотров — история давления, трех суток в изоляторе и внутреннего выбора: замолчать или идти дальше. В интервью для проекта Cast24 Жанара говорит без фильтров — о том, как хайп обернулся реальным уголовным давлением, почему она не отказалась от себя и где проходит граница между свободой и ответственностью.

ТОП-10 вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами ОРТ В Кыргызстане приближается очередная приемная кампания в высшие учебные заведения. С 2012 года поступить на грантовые места и на все формы обучения на контрактной основе можно только по результатам Общереспубликанского тестирования (ОРТ). Исключение — вузы культуры и искусства, физической культуры и спорта.

Незаконные штрафы и переработки: эксперт о главных нарушениях прав в Кыргызстане Эльдар Таджибаев — эксперт в сфере труда, чьи видео о трудовых правах собирают миллионы просмотров. Он умудряется объяснять их просто, доступно и даже с юмором. Почему базовые вопросы вызывают такой интерес и как защитить себя от «хронических» нарушений на рынке труда? В честь Дня труда мы поговорили с экспертом о реальной грамотности работников, незаконных штрафах и о том, почему четырехдневная рабочая неделя в Кыргызстане — это не фантастика.

1 Мая без парадов: как сегодня защищают права трудящихся в Кыргызстане Первого мая в Кыргызстане официально красная дата — Праздник труда. В республике в этот день давно не проводят массовые шествия и парады. Однако 1 Мая, по словам председателя Федерации профессиональных союзов Кыргызстана (ФПСК) Мурадила Джумадилде уулу, все так же важен.

Министр на старте: три приоритета и честный разговор о проблемах медицины В феврале 2026 года в Кыргызстане в очередной раз сменился министр здравоохранения — пост занял врач-кардиолог с многолетним опытом работы в медицине Дамир Осмонов. В профессиональной среде он известен как один из ведущих специалистов по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний. В интервью 24.kg он объяснил, почему принял пост в условиях кадрового кризиса и обозначил ключевые задачи на старте работы.

Посол: Кыргызстан и Венгрия выстраивают стратегическое партнерство нового уровня От открытии собственного здания посольства в Будапеште до роста торговли и культурного обмена — отношения между Кыргызстаном и Венгрией переживают новый этап подъема. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызской Республики в Венгрии Талант Кушчубеков объясняет, почему он называет этот период «ренессансом», какие результаты уже достигнуты и как политические изменения в Венгрии могут повлиять на дальнейшее сотрудничество двух стран.

Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане С приходом весны медики начинают предупреждать о наступлении сезона активности клещей, рассказывать о мерах профилактики и о том, что делать, если их укуса избежать не удалось. Но в Кыргызстане водятся и другие членистоногие, которые представляют опасность для человека. В отделе животного мира Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора 24.kg рассказали, кто еще может нанести серьезный вред человеку.

Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Как часто вы видели людей, возвращающихся с пикника в горах с охапками цветов? Однако делать этого нельзя. Не только потому, что многие растения занесены в Красную книгу, но и из-за того, что многие ядовиты. Во время отдыха следует соблюдать три правила «не»: не рвать, не нюхать и не есть.

Как съездить на пикник и вернуться живым и невредимым домой. Советы спасателя С наступлением тепла люди массово выезжают на природу, в горы, к водоемам. Нередко отдых заканчивается травмой или несчастным случаем. Старший спасатель службы спасения по городу Бишкек Даниил Косицын рассказал 24.kg о главных правилах безопасного отдыха.

Карьера в IT без диплома: опыт кыргызстанки в США Наргиза Рысбек кызы прошла путь от гуманитарного образования к международной карьере в IT и сегодня работает в Platform Engineer в Чикагском офисе Marex — глобальной британской финансовой компании. Без профильного диплома на старте она вошла в индустрию через курсы и самообучение, а затем выросла до специалиста, отвечающего за облачную инфраструктуру и критически важные системы.

