Жители Бишкека жалуются на автомобили, припаркованные на пешеходном переходе

Жители дома на улице Рыскулова, 28 в Бишкеке жалуются на водителей, которые регулярно оставляют свои автомобили прямо на пешеходном переходе. По словам горожан, машины на зебре создают опасные условия для пешеходов, особенно для матерей с колясками и пожилых людей.

По их словам, из-за припаркованных авто перейти дорогу становится затруднительно и небезопасно, поскольку зебра является единственным удобным способом пересечения проезжей части на этом участке. Машины оставляют там и днем, и ночью.

Фото читателей

Жители просят водителей соблюдать ПДД и не оставлять автомобили на пешеходных переходах, создавая препятствия для движения людей.

