Общество

В Кыргызстан доставлена новая партия продовольственной помощи из России

В Кыргызстан доставлено 1 тысяча 67 тонн продовольственной помощи, безвозмездно предоставленной Российской Федерацией Всемирной продовольственной программе ООН (ВПП). 

Продукция прибыла на склады в Бишкеке и Оше. Этот вклад обеспечит поддержку уязвимым семьям по всей стране через проекты, направленные на восстановление общественной инфраструктуры, смягчение последствий изменения климата, а также оказание помощи лицам с инвалидностью.

В рамках поддержки программы оплачиваемых общественных работ и программы улучшения питания лиц с инвалидностью Министерства труда, социального обеспечения и миграции ВПП ООН усиливает национальный потенциал по оказанию помощи безработным и уязвимым слоям населения посредством восстановления общественной инфраструктуры, предоставляя обогащенную пшеничную муку и растительное масло примерно 18 тысячам бенефициаров по всей стране.

Проекты включают восстановление ирригационных сетей и систем питьевого водоснабжения; посадку деревьев и укрепление берегов рек для снижения рисков; тренинги по укреплению потенциала для развития средств к существованию и передовые методы ведения сельского хозяйства, а также оказание продовольственной поддержки лицам с ограниченными возможностями к трудовой деятельности.

Семьи, зарегистрированные в государственной цифровой базе данных малообеспеченных семей, будут получать денежные выплаты через Минтруда и дополнительно 300 килограммов обогащенной пшеничной муки и 30 литров растительного масла от ВПП ООН в обмен на участие в общественных проектах, направленных на восстановление местной инфраструктуры и повышение устойчивости к рискам бедствий и потрясениям, связанным с изменением климата.

Участники тренингов по наращиванию потенциала получат 150 килограммов обогащенной пшеничной муки и 15 литров растительного масла. Эти проекты не только улучшат инфраструктуру в отдаленных сообществах и помогут им подготовиться к стихийным бедствиям и климатическим рискам, но также создадут больше возможностей для трудоустройства и самозанятости.

Россия является крупнейшим донором ВПП ООН в Кыргызской Республике. В течение последних 15 лет правительство Российской Федерации и ВПП ООН совместно оказали поддержку населению КР через широкий спектр мероприятий — от чрезвычайной помощи и восстановления до программ развития, включая государственные инициативы, такие как улучшение питания лиц с инвалидностью и программа оплачиваемых общественных работ. ВПП ООН и РФ продолжат совместные усилия по поддержке уязвимых слоев населения в Кыргызстане.
