20 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1 Бишкек Бишкек

9.30-15.00 — улица Ахунбаева, дом 90А (центр фтизиатрии), село Орто-Сай (улицы Байтика Баатыра, Токомбаева);

9.30-17.30 — отрезки улиц Щербакова, Тыныстанова, Сеченова, Маяковского, Бакинской;

9.00-13.00 — проспект Чингиза Айтматова («СЭЗ Бишкек»);

9.00-17.00 — улицы Шота Руставели, дом 103А, Исанова, дом 8, отрезки улиц Бейшеналиевой, Московской, жилмассивы «Ак Ордо» (улицы Торугарт, Кок-Бел, Айгул-Тоо), «Арча-Бешик» (улица Он-Арча), отрезки улиц Дыйкан, Месароша, дома 9, 43, 77, 78, 2, 3, Эркин эл, Профсоюзной, дома 9, 77, 78, 106а (135/1), 63, 43, Кайназаровой, Патриса Лумумбы, Кронштадтская, дом 1, жилмассив «Ак-Босого» (улицы Чуй-50-52-53), села Рассвет (улицы Нижняя Ала-Арча, Юбилейная), Мраморное (улица Мраморная, контуры 299, 106, 107, 191, улицы Центральная, МТФ, Школьная (новостройка), Целинная, Южная, Новая, Кольцевая, Урожайная, Молодежная, 70-лет Октября, Тендик, Северная, Березовая, Ак-Чий, Озерное (пруд 48)), Кара-Жыгач (улицы Фрунзе, Бугубаева, Кондучаловой, Пушкина, Виноградная, Яковенко, Садовая, Гагарина, Лермонтова, Салиевой, Шопокова, переулок Фрунзенский), Ленинское (улицы Речная, Новая, Мостовая), Кок-Жар (улицы Маликова, Достук), Таш-Добо (улицы Озгоруш, Нарынская, Ала-Тоо, Проектируемая);

13.00-17.00 — жилмассив «Ак Орго» (улицы Тогуз-Канат, Кыбыла);

13.30-18.00 — отрезки улиц Кудрука, Атбашинской, Уч-Курганской, переулки Тюпский, Джергаланский;

9.00-18.00 — села Октябрьское (карьер реки Чу), Карла Маркса (улицы Киевская, МТФ, Кулатаева, Пушкина, Куйбышева, Гагарина, Калинина, Первомайская, МТФ, Калинина, Гоголя, Фабричная, Парковая, 22-го Партсъезда);

10.00-15.00 — села Кой-Таш (улицы Кул уулу Кытай, Аблесова, Проектируемая, Ракишева, садовое товарищество «Медик», улицы Кой-Таш, Мурзалиева, Кой-Ташская, Кыдыралы уулу Курман, Сегизбаева, Новая, Горная), Арашан (улицы Бектембаева, Проектируемая, Стройка, Сатыбекова, Аламединская, Исабекова, Байчечекей, Дача, Новостройка, Чун-Курчак, Кара-Кыян), Прохладное (улицы Каныбаева, Пушкина, Первомайская, Украинская, Западная), Военный городок (улица Фрунзе), Таш-Мойнок (улицы Центральная, Какебаева, Эшимкулова, садовое товарищество «Победа», улицы Жайлобай-Ата, Проектируемая).

2 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — села Кок-Ой, Бакыян.

3 Иссык-Кульская область Иссык-Кульская область

9.00-17.00 — села Сары-Камыш, Энильчек, Барскоон, город Каракол (улицы Токтогула, Абдрахманова, Жакыпова, дом 46), поселок городского типа Пристань, село Чельпек.

4 Чуйская область Чуйская область

Жайылский РЭС

9.00-13.00 — город Кара-Балта (улица Чайкина);

9.00-12.00 — город Кара-Балта (улица Льва Толстого);

13.00-16.30 — город Кара-Балта (улица Космическая);

9.00-17.00 — Дачи «Спутник», села Ново-Николаевка (улица Московская), Ново-Николаевка (улицы Ленина, Крупская, Калинина);

13.00-17.00 — село Петропавловка (улицы Шевченко, Ленина, Пограничная, Ключевая, Фрунзе, Комсомольская, Краснооктябрьская, Крупская, Яровая, Луговая, Садовая, Советская, Демьяна Бедного);

14.00-17.00 — село Суусамыр (участок «Кара-Кол»).

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — село Кызыл-Суу (улица Оторбаева), город Кемин (плодобаза), села Кара-Булак (кошара), Кайынды (улица Токомбаева).

Кантский РЭС

9.30-17.00 — село Новопокровка (улица Атая);

9.00-17.00 — село Новопокровка (улицы Ленина, Советская, Фрунзе).

Московский РЭС

9.00-17.00 — села Александровка (улица Восточная), Сретенка (улицы Центральная, Калинина, Восточная, школа);

14.00-17.00 — село Ак-Суу (кошары).

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Чалдовар (улицы Школьная, Осмоналиева, Ленина, Комсомольская, Масалкина, Смаилова), Чорголо (улица Гагарина), Панфиловка (улицы Кокоева, Шейшеналиева, Шопокова, Жакыпбекова, Юбилейная, Центральная, Гагарина, Калинина).

Сокулукский РЭС

14.00-16.00 — село Кожомкул (улицы Фрунзе, Крупской, МТФ, Проектируемая, Западная, Степная, станция «Сокулук»);

9.00-11.00 — село Кожомкул (улицы Фрунзе, Западная, Пионерская, Комсомольская, Шевченко, Ленина, Южная, Колхозная, Крупская, Октябрьская, Первомайская, тупики Первомайской, Западный, Комсомольской, Шевченко);

8.00-17.00 — села Кожомкул (улицы Пионерская, Крупская, Комсомольская, Кирова, Степная, Северная, Колхозная, Фрунзе, Первомайская, Октябрьская, Школьная, Проектируемая, Шевченко, Максима Горького, тупики Комсомольский, Шевченко, Школьный);

16.00-17.00 — села Маловодное (улицы Украинская, Ленина, Кирова, Пролетарская, Новая, Красноармейская, Разная, Южная, Жаштык, Молодежная, тупик Пролетарский, переулки Южный, Школьный, школа, детский сад, детский дом РЦ для ЛОВЗ и детей ОВЗ), Кара-Сакал (улицы Тоголока Молдо, Жангазиева, Осмона, Алтын-Ордо, Разная);

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Белинская, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназарова, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Ала-Арчинская, Алма-Атинская, 27-го Партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Краснодарская, Фрунзе, переулки Ленина, Советский, школа № 3 детский сад № 3, улицы Ключевая, Фрунзе, Калинина, Северная), Кун-Туу (улицы Сейдесембаева, Исмаила, Степная, Осмоналы, Заводская, Проектируемая, Бейшеналиева, Касым, Момунжанова, тупики Момунжанова, Южный, садовые товарищества «Ивтановец», «Арашан», детский сад, школа имени Джамгырчинова), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, переулки Интернациональный, Сельсоветская, Бакен-Ата, Асанбаева, Нижний, тупик Нижний, улицы Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Строительная, Шаршенова, Разная, Сулайманова, ясли, детский сад, школа имени Мамыралиева, ГСВ «Джал»), Сарбан (улицы Боромбай, Адигине, Жаны-Турмуш, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Манас (улицы Зеленая, Пионерская, Совхозная, Широкая, Северная, Тупиковая, Переулочная, Проектируемая, Комсомольская, Гагарина, Заводская, Западная, Средняя, Новая, Южная), Асылбаш (улицы Сураналы, Тоголок, Омурбека, Кашка-Суу, Шамши);

9.00-18.00 — село Кызыл-Туу (улицы Шаршенбай, Конок, Сазбак-Ата).

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Кен-Булун (улицы Тупик, Абдулина, Мухтарова).

Чуйский РЭС