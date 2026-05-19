Экономика

Tunduk Travel и новые задачи. В кабмине обсудили будущее туризма в стране

Фото кабмина. Касымалиев высказался о проблемах туризма

Председатель кабинета министров Адылбек Касымалиев провел заседание Национального совета по развитию туризма, где обсудили итоги отрасли за 2025 год, развитие инфраструктуры и запуск цифровой платформы Tunduk Travel. 

Глава кабмина отметил, что по итогам января – апреля 2026 года объем ВВП Кыргызстана составил 602,8 миллиарда сомов, увеличившись на 12,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По его словам, основную долю в экономике занимает сектор услуг, частью которого являются туризм, гостиничный бизнес и общественное питание.

«Нам необходимо сохранять этот темп, для чего важен вклад всех отраслей, включая туризм», — заявил Адылбек Касымалиев, подчеркнув, что в последние пять лет государство последовательно внедряет стратегии развития туристической отрасли.

Он также отметил, что Кыргызстан становится узнаваемым направлением для отдыха во все четыре сезона.

«Сегодня должен состояться открытый разговор о проблемах. Современное требование — борьба за качество. Состояние инфраструктуры, качество дорог, культура сервиса и безопасность туристов — это ответственность и имидж государства», — сказал глава кабмина.

На заседании совета рассмотрели четыре ключевых вопроса, включая итоги развития туристической отрасли за 2025 год и создание национальной цифровой платформы Tunduk Travel.

Отдельное внимание уделили вопросам экологии. Адылбек Касымалиев поручил усилить работу по формированию культуры бережного отношения к природе и повышению ответственности отдыхающих за сохранение чистоты в местах отдыха.

В завершение заседания глава кабмина заявил, что перед государством стоят масштабные задачи по привлечению большего числа туристов, и дал ряд поручений профильным государственным органам.
