«Сабат-6», «Баалоо», «Кесип» — какие программы оценивают достижения учащихся КР

Система оценки качества образования в Кыргызстане охватывает все уровни — от дошкольного до высшего профессионального. Об этом сообщает Министерство просвещения.

По данным ведомства, в 2025/26 учебном году департамент развития качества образования реализовал ряд масштабных проектов, направленных на совершенствование мониторинга образовательных результатов, внедрение цифровых инструментов оценки и повышение эффективности управленческих решений в сфере образования.

В рамках конкурса руководителей общеобразовательных организаций по регионам общий показатель качества составил 68,5 процента. Результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего усиления подготовки кандидатов на руководящие должности, особенно в регионах с показателями ниже среднего уровня.

По итогам конкурса руководителей дошкольных образовательных организаций общий показатель составил еще ниже — 55,6 процента. Полученные данные показывают необходимость системной работы по развитию управленческих компетенций и повышению качества кадрового потенциала в дошкольном образовании.

На уровне дошкольного образования применяется инструмент ИРР «Бөбөк», предназначенный для ранней диагностики развития детей и определения их готовности к обучению в школе.

На уровне школьного образования реализуется национальная программа «Баалоо», оценивающая функциональную грамотность учащихся 4-х и 8-х классов. В рамках перехода к 12-летнему образованию внедряется программа «Сабат-6», направленная на оценку читательской грамотности выпускников начальной школы.

На уровнях начального, среднего и высшего профессионального образования для оценки профессиональных компетенций выпускников профессиональных лицеев, колледжей и вузов используется инструмент «Кесип», учитывающий современные требования экономики и рынка труда.

«Реализуемые меры направлены на формирование эффективной системы мониторинга качества образования, внедрение цифровых механизмов оценки, выявление образовательных дефицитов и принятие обоснованных управленческих решений. Работа по развитию национальной системы оценки качества образования будет продолжена в рамках модернизации образовательной системы КР и перехода к современным международным стандартам обучения», — отметили в Минпросвещения.
