Происшествия

В Сузакском районе выявили 20 незаконных медресе — ГКНБ

В Сузакском районе Джалал-Абадской области выявлена незаконная деятельность 20 религиозных учебных заведений (медресе/худжр), работавших без регистрации и разрешительных документов. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужбы, факты выявили в ходе оперативно-разыскных мероприятий. Установлено, что религиозные учебные центры на протяжении длительного времени осуществляли образовательную деятельность с нарушением требований законодательства Кыргызстана — без необходимых разрешительных документов.

В ГКНБ отметили, что в настоящее время проводятся следственно-оперативные мероприятия. Правоохранители устанавливают все обстоятельства дела, а также лиц, причастных к организации деятельности указанных учреждений.

В спецслужбе добавили, что работа по выявлению и пресечению незаконной деятельности продолжается в целях соблюдения законодательства и обеспечения стабильности в сфере национальной безопасности.
