Общество

Из-за нехватки врачей жители Таласской области лечатся в Бишкеке

Во время встречи полномочного представителя президента в Таласской области Эрмата Джумаева с жителями региона одной из главных тем стала нехватка медицинских кадров и состояние системы здравоохранения.

Жители пожаловались, что им приходится получать медицинские услуги в Бишкеке. По их словам, в районной больнице работают всего несколько врачей.


Отвечая на вопросы, Эрмат Джумаев сообщил, что в области построят современный стационар на 100 коек. По его словам, объект уже включен в титульный список, а работы планируется начать в 2027 году.

Также полпред рассказал о программе по привлечению врачей в регион. С сентября прошлого года новым специалистам выплачивали дополнительные 40 тысяч сомов из фонда президента, а ординаторам и интернам — по 12 тысяч сомов.

По словам Эрмата Джумаева, если в прошлом году в область приехал всего один врач, то в этом году — уже 33 специалиста.

Также по поручению президента Садыра Жапарова с сентября 2026 года для Таласской области выделят квоту на обучение в медицинских вузах 100 студентам. Их обучение оплатят при условии, что после окончания учебы они вернутся и отработают не менее пяти лет в государственных больницах региона.

«Наша цель — чтобы уроженцы Таласской области получали образование и возвращались работать домой», — подчеркнул Эрмат Джумаев.
