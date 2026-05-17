Неделя-24. Секретное дело Камчыбека Ташиева и бензиновые льготы

Кыргызстан официально заявляет о непричастности к обходу антироссийских санкций. Глава кабинет министров Адылбек Касымалиев подчеркнул: республика закрывает компании-нарушители, а ограничения Запада касаются лишь двух категорий товаров. При этом власти отказались закрывать банки, попавшие в черные списки (включая «Керемет Банк» и «Капитал Банк»), чтобы не обрушить систему депозитов граждан.
В правоохранительном блоке продолжаются громкие процессы:
-
Дело Камчыбека Ташиева: материалы в отношении экс-главы ГКНБ передали в суд. Процесс полностью засекретили, его и еще 7 человек обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении служебным положением.
-
Внутренняя чистка: задержаны 22 бывших сотрудника ГКНБ. С начала года из системы уволены десятки офицеров в рамках кампании по «очищению» спецслужб.
Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось бюджету в 1,81 миллиарда сомов. Значительная часть средств ушла на инфраструктурный апгрейд: ремонт вентиляции (153 миллиона), фасада и санузлов, покупку отечественных авто для руководства и люстр для залов заседаний.
Министерство юстиции форсирует проект «Электронный нотариат».
-
К концу 2026 года 20 из 27 нотариальных действий будут доступны в смартфоне.
-
Внедрена видеофиксация и проверка отпечатков пальцев для исключения подделок.
-
Цель — полная отмена обязательного личного присутствия в нотариальных конторах.
Новый Генеральный план столицы вводит жесткое зонирование. Высотное строительство (свыше 14 этажей) теперь разрешено только в «Бишкек-сити», на месте старого ипподрома и в частях Октябрьского района. Учреждения обязаны сохранять 40 процентов территории под озеленение. Мэр Бишкека также отчитался о сносе 2,5 тысячи незаконных объектов в первом квартале 2026 года.
Экологический запрет: кабинет министров ограничил передвижение мотоциклов по пляжам, заповедникам и пастбищам. Исключение сделали только для электромотоциклов местных жителей мощностью до 4 киловатт.Для сдерживания цен на ГСМ кабинет министров предложил временное (до 30 сентября) снижение налогов:
-
НДС на бензин Аи-92 — до 8 процентов;
-
дизтопливо — обнуление НДС и акциза;
-
акциз на Аи-92 — сокращение с 5 тысяч до 3 тысяч сомов за тонну.
В сфере правопорядка предлагают ужесточение: водителей, совершивших смертельные ДТП в пьяном виде, предлагают лишить права на амнистию и условно-досрочное освобождение (УДО). Статистика пугает: за пять лет по вине нетрезвых водителей погибли 271 человек.
Депутат-рекордсмен (самый молодой в созыве Жогорку Кенеша) Темирлан Айтиев сдал мандат. Интересно, что на следующий день Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения Тынычбеку Айтиеву — отцу Темирлана. Его отпустили из СИЗО под домашний арест. Тынычбека Айтиева задержали по подозрению в мошенничестве. По данным СМИ, он является директором ОсОО «Жаны Жай Инвест».
Место Темирлан Айтиев в Жогорку Кенеше, вероятнее всего, займет лидер фракции «Ынтымак» в горкенеше Максат Алымбеков.
В Кыргызстане зарегистрировали всплеск активности клещей: 554 укуса с начала года, что в два раза больше показателей 2025-го. Зафиксировали три случая энцефалита. Лидеры по обращениям — Чуйская и Иссык-Кульская области.
О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».
Дом не тронут, нужна земля. В Бишкеке хотят лишить участка многодетную семью
Рынок жилья в Бишкеке и Оше: весеннее охлаждение цен в частном секторе
В апреле этого года на рынке недвижимости Кыргызстана наметилась четкая тенденция к снижению цен на частные дома как в Бишкеке, так и в южном регионе. В то же время сегмент многоэтажной застройки демонстрирует разные векторы: квартиры в столице продолжают стабильно расти, тогда как в Оше зафиксировали легкую отрицательную коррекцию.
«Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР
Сооснователь и бизнес-дирижер группы компаний ololo Данияр Аманалиев в эксклюзивном интервью проекту 24Cast рассказал, почему человечество входит в эпоху цифрового «чистилища», зачем Кыргызстану интеллектуальная экономика, как AI уничтожит привычные профессии и почему настоящая свобода скоро станет роскошью.
Внедрение пособия «Бала ырысы» как мера по снижению детской бедности в КР
Минтруда разработало проект закона «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» для приведения законодательства в соответствие с Указом президента КР от 6 марта 2026 года № 104 «О введении ежемесячного государственного пособия детям до трех лет». Предлагаемые изменения направлены на усиление социальной защиты семей с детьми раннего возраста, снижение уровня детской бедности и создание условий для полноценного развития будущего поколения страны.
Электронные браслеты и мобильные приложения меняют систему правосудия в КР
Как повысить качество образования в КР? Депутаты предложили ряд мер
В Жогорку Кенеш внесли законопроект, который может стать серьезным шагом в реформировании системы образования Кыргызстана. Так, депутаты предлагают создать особые налоговые и миграционные условия для иностранных преподавателей, упростить их трудоустройство и освободить образовательные учреждения от части расходов на привлечение зарубежных специалистов. Новый законопроект должен помочь решить кадровый кризис в школах и вузах, привлечь международных специалистов и приблизить систему образования КР к мировым стандартам.
От Спящего Будды до несторианских церквей: как в Кыргызстане откапывают историю
Нотариальные услуги через смартфон: пошаговая инструкция, как ими пользоваться
Сегодня в Кыргызстане девять нотариальных действий можно совершить в режиме онлайн, используя смартфон или компьютер. До конца года Министерство юстиции планирует перевести в цифровой формат 20 из 27 существующих нотариальных услуг. Рассказываем подробно, как именно получить нотариальную услугу онлайн и что для этого нужно.
Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь
Блогер-миллионник, предприниматель и основатель Suiu Beauty Мээрим Толепберген, известная как Мээриша, сегодня одна из самых обсуждаемых женщин кыргызского интернета. Ее одновременно любят и критикуют, называют символом новой волны кыргызстанских инфлюенсеров и обвиняют в «слишком громкой позиции». В интервью проекту 24cast Мээрим откровенно рассказала, почему фестиваль Suiu Beauty Fest ушел в многомиллионный минус, зачем кыргызским женщинам «территория безопасности», как переживает хейт, почему не осталась жить в США и что думает о сильных женщинах в КР.
Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Весной пробуждаются не только цветы и деревья, но и клещи. Укус некоторых из них может стать причиной серьезного заболевания. Как уберечься от укуса паукообразного и что делать, если встречи избежать не удалось. 24.kg предлагает ознакомиться с советами, которые ранее дали специалисты Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения и ветеринары.
Пробуждение гор и контрасты Бишкека в фото и видео читателей 24.kg
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы вновь прогуляемся по центру Бишкека, заберемся в ущелье рядом со столицей, заедем на Иссык-Куль и отправимся в Алайский район.
«Рик и Морти» и «След Чикатило»: премьеры сериалов следующей недели
График ближайших телепремьер обещает зрителям резкую смену жанров: от безумных межгалактических странствий до леденящих кровь криминальных драм. На следующей неделе (18 — 24 мая) на экраны вернется культовая анимация, стартует спин-офф популярной российской франшизы и выходят новые комедии о заговорах и постыдных мыслях.