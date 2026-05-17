Неделя-24. Секретное дело Камчыбека Ташиева и бензиновые льготы

Кыргызстан официально заявляет о непричастности к обходу антироссийских санкций. Глава кабинет министров Адылбек Касымалиев подчеркнул: республика закрывает компании-нарушители, а ограничения Запада касаются лишь двух категорий товаров. При этом власти отказались закрывать банки, попавшие в черные списки (включая «Керемет Банк» и «Капитал Банк»), чтобы не обрушить систему депозитов граждан.

В правоохранительном блоке продолжаются громкие процессы:

Дело Камчыбека Ташиева: материалы в отношении экс-главы ГКНБ передали в суд. Процесс полностью засекретили, его и еще 7 человек обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении служебным положением.

Внутренняя чистка: задержаны 22 бывших сотрудника ГКНБ. С начала года из системы уволены десятки офицеров в рамках кампании по «очищению» спецслужб.

Фото Жогорку Кенеша. Зал заседаний парламента, который обходится стране в солидные деньги

Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось бюджету в 1,81 миллиарда сомов. Значительная часть средств ушла на инфраструктурный апгрейд: ремонт вентиляции (153 миллиона), фасада и санузлов, покупку отечественных авто для руководства и люстр для залов заседаний.

Министерство юстиции форсирует проект «Электронный нотариат».



К концу 2026 года 20 из 27 нотариальных действий будут доступны в смартфоне.

Внедрена видеофиксация и проверка отпечатков пальцев для исключения подделок.

Цель — полная отмена обязательного личного присутствия в нотариальных конторах.

Фото мэрии Бишкека. Панорама Бишкека

Новый Генеральный план столицы вводит жесткое зонирование. Высотное строительство (свыше 14 этажей) теперь разрешено только в «Бишкек-сити», на месте старого ипподрома и в частях Октябрьского района. Учреждения обязаны сохранять 40 процентов территории под озеленение. Мэр Бишкека также отчитался о сносе 2,5 тысячи незаконных объектов в первом квартале 2026 года.

Экологический запрет: кабинет министров ограничил передвижение мотоциклов по пляжам, заповедникам и пастбищам. Исключение сделали только для электромотоциклов местных жителей мощностью до 4 киловатт.

Фото из интернета. В Кыргызстане пытаются сдержать цены на ГСМ и вводят налоговые послабления

Для сдерживания цен на ГСМ кабинет министров предложил временное (до 30 сентября)

снижение налогов

:

НДС на бензин Аи-92 — до 8 процентов;

дизтопливо — обнуление НДС и акциза;

акциз на Аи-92 — сокращение с 5 тысяч до 3 тысяч сомов за тонну.

В сфере правопорядка предлагают ужесточение: водителей, совершивших смертельные ДТП в пьяном виде, предлагают лишить права на амнистию и условно-досрочное освобождение (УДО). Статистика пугает: за пять лет по вине нетрезвых водителей погибли 271 человек.

Фото Жогорку Кенеша. Теперь уже бывший депутат Темирлан Айтиев

Депутат-рекордсмен (самый молодой в созыве Жогорку Кенеша) Темирлан Айтиев сдал мандат. Интересно, что на следующий день Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения Тынычбеку Айтиеву — отцу Темирлана. Его отпустили из СИЗО под домашний арест. Тынычбека Айтиева задержали по подозрению в мошенничестве. По данным СМИ, он является директором ОсОО «Жаны Жай Инвест».

Место Темирлан Айтиев в Жогорку Кенеше, вероятнее всего, займет лидер фракции «Ынтымак» в горкенеше Максат Алымбеков.

В Кыргызстане зарегистрировали всплеск активности клещей: 554 укуса с начала года, что в два раза больше показателей 2025-го. Зафиксировали три случая энцефалита. Лидеры по обращениям — Чуйская и Иссык-Кульская области.

