Неделя-24. Секретное дело Камчыбека Ташиева и бензиновые льготы

Кыргызстан официально заявляет о непричастности к обходу антироссийских санкций. Глава кабинет министров Адылбек Касымалиев подчеркнул: республика закрывает компании-нарушители, а ограничения Запада касаются лишь двух категорий товаров. При этом власти отказались закрывать банки, попавшие в черные списки (включая «Керемет Банк» и «Капитал Банк»), чтобы не обрушить систему депозитов граждан.

В правоохранительном блоке продолжаются громкие процессы:

  • Дело Камчыбека Ташиева: материалы в отношении экс-главы ГКНБ передали в суд. Процесс полностью засекретили, его и еще 7 человек обвиняют в приготовлении к насильственному захвату власти и злоупотреблении служебным положением.

  • Внутренняя чистка: задержаны 22 бывших сотрудника ГКНБ. С начала года из системы уволены десятки офицеров в рамках кампании по «очищению» спецслужб.

Зал заседаний парламента, который обходится стране в солидные деньги

Содержание Жогорку Кенеша в 2025 году обошлось бюджету в 1,81 миллиарда сомов. Значительная часть средств ушла на инфраструктурный апгрейд: ремонт вентиляции (153 миллиона), фасада и санузлов, покупку отечественных авто для руководства и люстр для залов заседаний.

Министерство юстиции форсирует проект «Электронный нотариат».

  • К концу 2026 года 20 из 27 нотариальных действий будут доступны в смартфоне.

  • Внедрена видеофиксация и проверка отпечатков пальцев для исключения подделок.

  • Цель — полная отмена обязательного личного присутствия в нотариальных конторах.

Панорама Бишкека

Новый Генеральный план столицы вводит жесткое зонирование. Высотное строительство (свыше 14 этажей) теперь разрешено только в «Бишкек-сити», на месте старого ипподрома и в частях Октябрьского района. Учреждения обязаны сохранять 40 процентов территории под озеленение. Мэр Бишкека также отчитался о сносе 2,5 тысячи незаконных объектов в первом квартале 2026 года.

Экологический запрет: кабинет министров ограничил передвижение мотоциклов по пляжам, заповедникам и пастбищам. Исключение сделали только для электромотоциклов местных жителей мощностью до 4 киловатт.

В Кыргызстане пытаются сдержать цены на ГСМ и вводят налоговые послабления
Для сдерживания цен на ГСМ кабинет министров предложил временное (до 30 сентября) снижение налогов:

  • НДС на бензин Аи-92 — до 8 процентов;

  • дизтопливо — обнуление НДС и акциза;

  • акциз на Аи-92 — сокращение с 5 тысяч до 3 тысяч сомов за тонну.

В сфере правопорядка предлагают ужесточение: водителей, совершивших смертельные ДТП в пьяном виде, предлагают лишить права на амнистию и условно-досрочное освобождение (УДО). Статистика пугает: за пять лет по вине нетрезвых водителей погибли 271 человек.

Теперь уже бывший депутат Темирлан Айтиев

Депутат-рекордсмен (самый молодой в созыве Жогорку Кенеша) Темирлан Айтиев сдал мандат. Интересно, что на следующий день Первомайский районный суд Бишкека изменил меру пресечения Тынычбеку Айтиеву — отцу Темирлана. Его отпустили из СИЗО под домашний арест. Тынычбека Айтиева задержали по подозрению в мошенничестве. По данным СМИ, он является директором ОсОО «Жаны Жай Инвест».

Место Темирлан Айтиев в Жогорку Кенеше, вероятнее всего, займет лидер фракции «Ынтымак» в горкенеше Максат Алымбеков.

В Кыргызстане зарегистрировали всплеск активности клещей: 554 укуса с начала года, что в два раза больше показателей 2025-го. Зафиксировали три случая энцефалита. Лидеры по обращениям — Чуйская и Иссык-Кульская области.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Дом не тронут, нужна земля. В Бишкеке хотят лишить участка многодетную семью

Виктория Муллина утверждает, что мэрия через суд пытается лишить ее земли, на которой ее семья живет несколько поколений
В Бишкеке все чаще возникают судебные споры вокруг частной собственности, которой люди владеют десятилетиями. Схема повторяется практически идентично — жителям приходят иски о якобы незаконной приватизации земельных участков и недвижимости. В итоге начинаются длительные судебные тяжбы. Ранее аналогичная ситуация произошла с жильцами дома на улице Киевской, 218, где сразу 15 семей втянули в разбирательства. Теперь с похожей историей столкнулись жители бывшего Учхоза, ныне села Садовое Свердловского района столицы.

Рынок жилья в Бишкеке и Оше: весеннее охлаждение цен в частном секторе

В апреле этого года на рынке недвижимости Кыргызстана наметилась четкая тенденция к снижению цен на частные дома как в Бишкеке, так и в южном регионе. В то же время сегмент многоэтажной застройки демонстрирует разные векторы: квартиры в столице продолжают стабильно расти, тогда как в Оше зафиксировали легкую отрицательную коррекцию.

«Ближайшие 12 лет будут адом». Данияр Аманалиев о матрице ИИ и будущем КР

Сооснователь и бизнес-дирижер группы компаний ololo Данияр Аманалиев в эксклюзивном интервью проекту 24Cast рассказал, почему человечество входит в эпоху цифрового «чистилища», зачем Кыргызстану интеллектуальная экономика, как AI уничтожит привычные профессии и почему настоящая свобода скоро станет роскошью.

Внедрение пособия «Бала ырысы» как мера по снижению детской бедности в КР

Минтруда разработало проект закона «О государственных пособиях в Кыргызской Республике» для приведения законодательства в соответствие с Указом президента КР от 6 марта 2026 года № 104 «О введении ежемесячного государственного пособия детям до трех лет». Предлагаемые изменения направлены на усиление социальной защиты семей с детьми раннего возраста, снижение уровня детской бедности и создание условий для полноценного развития будущего поколения страны.

Электронные браслеты и мобильные приложения меняют систему правосудия в КР

Система электронного наблюдения за лицами, находящимися в конфликте с законом
Министерство юстиции Кыргызстана представило результаты внедрения системы электронного контроля за лицами, находящимися в конфликте с законом. Использование отечественных технологий позволило не только разгрузить тюрьмы, но и создать механизм защиты граждан от насилия.

Как повысить качество образования в КР? Депутаты предложили ряд мер

В Жогорку Кенеш внесли законопроект, который может стать серьезным шагом в реформировании системы образования Кыргызстана. Так, депутаты предлагают создать особые налоговые и миграционные условия для иностранных преподавателей, упростить их трудоустройство и освободить образовательные учреждения от части расходов на привлечение зарубежных специалистов. Новый законопроект должен помочь решить кадровый кризис в школах и вузах, привлечь международных специалистов и приблизить систему образования КР к мировым стандартам.

От Спящего Будды до несторианских церквей: как в Кыргызстане откапывают историю

Ак-Бешим
Древние буддийские храмы, несторианские церкви и исламские минареты — Чуйская долина хранит памятники сразу нескольких мировых религий. Как идут раскопки в столицах древних тюркских каганатов и почему главные артефакты до сих пор хранятся в России — в репортаже 24.kg с историко-археологического тура. Маршрут протяженностью более 140 километров прошел через Иссык-Атинский и Чуйский районы, где находятся городища Красная Речка и Ак-Бешим и башня Бурана. Все три памятника включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО как значимые объекты Великого шелкового пути.

Нотариальные услуги через смартфон: пошаговая инструкция, как ими пользоваться

Сегодня в Кыргызстане девять нотариальных действий можно совершить в режиме онлайн, используя смартфон или компьютер. До конца года Министерство юстиции планирует перевести в цифровой формат 20 из 27 существующих нотариальных услуг. Рассказываем подробно, как именно получить нотариальную услугу онлайн и что для этого нужно.

Интервью с Мээришей: о разводе с Атабековым, женщинах и планах на жизнь

Мээрим Толепберген
Блогер-миллионник, предприниматель и основатель Suiu Beauty Мээрим Толепберген, известная как Мээриша, сегодня одна из самых обсуждаемых женщин кыргызского интернета. Ее одновременно любят и критикуют, называют символом новой волны кыргызстанских инфлюенсеров и обвиняют в «слишком громкой позиции». В интервью проекту 24cast Мээрим откровенно рассказала, почему фестиваль Suiu Beauty Fest ушел в многомиллионный минус, зачем кыргызским женщинам «территория безопасности», как переживает хейт, почему не осталась жить в США и что думает о сильных женщинах в КР.

Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию

Весной пробуждаются не только цветы и деревья, но и клещи. Укус некоторых из них может стать причиной серьезного заболевания. Как уберечься от укуса паукообразного и что делать, если встречи избежать не удалось. 24.kg предлагает ознакомиться с советами, которые ранее дали специалисты Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Министерства здравоохранения и ветеринары.

Пробуждение гор и контрасты Бишкека в фото и видео читателей 24.kg

Сквер имени Горького, 26 апреля 2026 года
Рубрику «Мгновения жизни» мы создаем с помощью наших авторов — читателей 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы вновь прогуляемся по центру Бишкека, заберемся в ущелье рядом со столицей, заедем на Иссык-Куль и отправимся в Алайский район.

«Рик и Морти» и «След Чикатило»: премьеры сериалов следующей недели

График ближайших телепремьер обещает зрителям резкую смену жанров: от безумных межгалактических странствий до леденящих кровь криминальных драм. На следующей неделе (18 — 24 мая) на экраны вернется культовая анимация, стартует спин-офф популярной российской франшизы и выходят новые комедии о заговорах и постыдных мыслях.

