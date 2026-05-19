Скорость самокатов снизят до 15 километров в час. Проект вынесли на обсуждение

Мэрия Бишкека выставила на общественное обсуждение проект постановления кабинета министров, направленный на повышение безопасности пешеходов и пользователей средств индивидуальной мобильности (СИМ).

По данным пресс-службы муниципалитета, документ предусматривает снижение максимально допустимой скорости СИМ с 25 километров в час до 15 километров в час.

Как отмечают инициаторы проекта, необходимость изменений связана с ростом числа наездов на пешеходов, особенно на тротуарах, парках и других общественных пространствах с высокой интенсивностью движения.

В мэрии подчеркивают, что при скорости 25 километров в час значительно увеличиваются тормозной путь, риск потери управления и тяжесть последствий при столкновениях.

Дополнительной проблемой остается отсутствие достаточного количества специализированной инфраструктуры для безопасного передвижения СИМ. Также проектом предлагается ввести ответственность операторов проката за отключение или обход встроенных ограничителей скорости.

В случае повторных нарушений возможно расторжение с ними договорных отношений.

В муниципалитете отмечают, что ограничение скорости до 15 километров в час соответствует международной практике, применяемой во многих городах мира.

Проект постановления размещен на едином портале общественного обсуждения нормативных правовых актов.