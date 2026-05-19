В Испании суд обязал Налоговую службу вернуть певице Шакире 55 миллионов евро

Суд в Испании обязал Налоговую службу вернуть певице Шакире более 55 миллионов евро, сообщает The Guardian.

Уточняется, что судебным решением аннулировано признанное ошибочным постановление ведомства, связанное с уплатой ею налогов за 2011 год. На колумбийскую певицу налоговиками были наложены огромные штрафы из-за ошибок в определении ее налогового статуса.

Решение суда предусматривает «возврат уплаченных сумм, а также законных процентов и возложенных судебных издержек», что составляет более 55 миллионов евро.

Согласно вердикту суда, Налоговая служба не смогла доказать, что Шакира провела в Испании в 2011 году более 183 дней, что обязало бы ее платить подоходный налог в этой стране. Было доказано только ее пребывание в Испании в течение 163 дней.

«После более чем восьми лет жестокого публичного позора, спланированных кампаний по разрушению моей репутации и бесчисленных бессонных ночей, которые в конечном итоге сказались на моем здоровье и благополучии моей семьи, суд наконец-то все исправил», — отметила сама певица в заявлении, распространенном через ее адвоката.