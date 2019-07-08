21:05
USD 69.74
EUR 79.24
RUB 1.05
Общество

Алмазбек Атамбаев заявил, что не пойдет на допрос

Бывший президент Алмазбек Атамбаев заявил, что не пойдет на допрос. Об этом он сказал во время прямой трансляции в Facebook.

Сегодня бывшему главе государства принесли повестку. Он должен явиться на допрос в качестве свидетеля в Следственное управление МВД.

Алмазбек Атамбаев заявил, что не собирается идти на допрос.

«Почему я должен идти в МВД? Я бумаги в руки брать не буду, даже читать их не буду. Власть должна вернуться в правовое поле. Нельзя так нагло попирать закон», — заявил он.

Бывший президент отметил, что все бумаги и повестки он передал своему представителю — адвокату Сергею Слесареву.

«Сегодня это уже не власть. Они считают, что Кыргызстан — частная лавочка Жээнбекова и Матраимова. Подыгрывать в этот цирк я не буду», — сказал Атамбаев.

Ранее бывший президент страны неоднократно заявлял, что ничего не боится, но при этом пообещал оказать сопротивление при задержании.

Пока неизвестно, по какому делу Алмазбек Атамбаев проходит свидетелем.

Стоит отметить, что СУ МВД расследует уголовное дело по незаконному освобождению вора в законе Азиза Батукаева.  
Ссылка:
просмотров: 1882
Версия для печати
Материалы по теме
Алмазбека Атамбаева вызвали на допрос
От Измира до Москвы. Депутат Канат Исаев ищет доказательства лжи Атамбаева
Генпрокуратура признала: допущены нарушения закона при перерегистрации СДПК
Антиправительственный митинг. Властям дали два месяца на реформы
Алмазбек Атамбаев Сооронбаю Жээнбекову: Одумайся!
Антиправительственный митинг. Перед собравшимися выступает Алмазбек Атамбаев
Митинг в поддержку Алмазбека Атамбаева. Собравшиеся требуют отставки президента
Антиправительственный митинг. К сторонникам вышел Алмазбек Атамбаев
У здания «Форума» собираются сторонники Алмазбека Атамбаева
В ГКНБ прокомментировали информацию о подаренном Атамбаеву бычке
Популярные новости
Одиннадцать экс-спикеров Жогорку Кенеша о&nbsp;провале замыслов Атамбаева. Заявление Одиннадцать экс-спикеров Жогорку Кенеша о провале замыслов Атамбаева. Заявление
Неделя-24. Угрозы Атамбаева и&nbsp;попытка Омурбека Бабанова вернуться в&nbsp;страну Неделя-24. Угрозы Атамбаева и попытка Омурбека Бабанова вернуться в страну
Освобождение Азиза Батукаева. Следствие не&nbsp;может найти Бусурманкула Табалдиева Освобождение Азиза Батукаева. Следствие не может найти Бусурманкула Табалдиева
ЦУМ ужесточает требования. В&nbsp;случае конфликта договор аренды расторгнут ЦУМ ужесточает требования. В случае конфликта договор аренды расторгнут
Бизнес
Новый MegaStore открыт в&nbsp;ТРЦ Bishkek Park Новый MegaStore открыт в ТРЦ Bishkek Park
Интернет и&nbsp;телевидение для всей семьи: &laquo;СОНУН+TV&raquo; от&nbsp;Кыргызтелекома Интернет и телевидение для всей семьи: «СОНУН+TV» от Кыргызтелекома
Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи Семь смартфонов для SMM-специалистов, которые используют настоящие профи
&laquo;Халык Банк Кыргызстан&raquo; открыл отделение в&nbsp;World Class Bishkek «Халык Банк Кыргызстан» открыл отделение в World Class Bishkek