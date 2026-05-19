Бизнес

MEGA расширяет 4G-покрытие по всему Кыргызстану

Национальный оператор связи MEGA продолжает развитие и модернизацию сети по всей стране. В апреле компания расширила покрытие и улучшила качество 4G-связи сразу в ряде городов и населенных пунктов Кыргызстана.

Работы по улучшению 4G-сети проведены в Бишкеке, Оше, Баткене, Чолпон-Ате, Кызыл-Кие, Раззакове, Таш-Кумыре, Кочкор-Ате, Узгене, Шопокове и Токмоке.

Также модернизация 4G затронула села в следующих областях:

  • Баткенская область: Бужум, Кара-Добо, Кон, Ак-Оток, Ак-Турпак, Калача (Ак-Турпакский аильный/округ), Кара-Тумшук, Кызыл-Коргон, Отукчу, Токой, Борбордук, Суу-Башы, Апкан, Отукчу;
  • Джалал-Абадская область: Улук, Сузак, Гумхана, Джарадар, Ажек, Джаны-Шаар, Кара-Ункюр, Совет-Сай, Абдраимов (бывшее Советское), Массы, Ширин, Ак-Там, Орто-Сай (бывшая Гавриловка), Кургак-Кель, Сузак, Сапалак, Бюргонду, Кюмюш-Азиз, Бувакол, Чарбак, Алма, Джон-Арык, Джаны-Арык, Кум-Булун, Мор-Булак, Сузак, Джаны-Арык (Шайданский аильный округ);
  • Иссык-Кульская область: Ичке-Булун;
  • Нарынская область: Ак-Талаа (имени Калинина), Озгерюш, Талды-Суу;
  • Ошская область: Коммунизм, Прогресс, Джеке-Мисте, Кайрагач-Арык, Тынчтык, Жоош, Каарман, Шагым, Джаны-Турмуш, Мамажан, Арап, Кыш-Абад, Питомник Жаны-Турмуш, Какыр-Пилтан, Маданият, Кара-Кочкор, Нариман, Араван (Алля-Анаровский аильный округ), Араван (С. Юсуповский аильный округ), Джаны-Кыштак, Коммунист, Кызыл-Байрак, Таштак, Отуз-Адыр, Кароол, Мырза-Арык, Орто-Арык, Октябрь (Савайский аильный/округ), Ак-Оргоо, Гайрат;
  • Таласская обалсть: Арчагул, Чон-Кара-Буура и пгт Маймак;
  • Чуйская область: Новопокровка (Новопокровский аильный округ), Гавриловка, Кировское (Ак-Кудукский аильный округ), Первомайское (Ак-Кудукский аильный округ), Заря, Арал Ближный, Арал Дальний, Шалта (Кунтууский аильный округ), Беловодское, Виноградное, Алмалуу, Кызыл-Суу, Маданият, Джер-Казар, Новопокровка (Новопокровский аильный округ).

Кроме того, в апреле 4G-сеть MEGA впервые появилась в ряде населенных пунктов. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили жители села Кара-Шоро Баткенской области, сел Дерес-Сай, Чон-Сай и Кулпек-Сай Джалал-Абадской области, а также села Каинды Таласской области.

В рамках развития инфраструктуры компания усилила качество мобильного интернета и голосовой связи в населенных пунктах, где растет потребность в стабильном доступе к цифровым сервисам, онлайн-обучению, коммуникациям и мобильным приложениям.

В компании отмечают, что развитие и модернизация сети остается одним из ключевых направлений работы. MEGA последовательно расширяет покрытие и повышает качество связи как в крупных городах, так и в отдаленных регионах страны, обеспечивая абонентам более комфортный доступ к современным цифровым услугам.

