Неделя-24. $500 тысяч для Алмазбека Атамбаева и грабли для Сооронбая Жээнбекова

Насыщенность событиями в Кыргызстане традиционно окрашена в экспрессивно политические оттенки. Минувшая неделя оказалась не менее эмоциональной — на политолимпе страны бушуют страсти, хотя вроде летом надо бы отдыхать.

Фото из интернета. Икрамжан Илмиянов

В ГКНБ завершили расследование по уголовному делу, возбужденному по факту незаконного завладения $150 тысяч Икрамжаном Илмияновым. Он уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 204 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР. Примечательно, что первоначальное обвинение в адрес некогда всесильного соратника Алмазбека Атамбаева — коррупции — из материалов дела исчезло.

Спецслужбы были обезглавлены целый месяц. Наконец, президент страны определился с выбором и подписал указ о назначении председателя ГКНБ. Им ожидаемо стал Орозбек Опумбаев.

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Тем временем вокруг экс-президента страны события развиваются стремительно. В Жогорку Кенеше со скоростью света создали специальную комиссию. Она буквально за пару дней собрала все «грехи» экс-президента, и два профильных комитета не менее стремительно внесли судьбоносный вопрос в повестку дня. Палата так же оперативно рассмотрела вопрос и направила решение в Генеральную прокуратуру, которая скоро озвучит, что дальше.

Депутатские претензии оказались смешными для лишения экс-президента неприкосновенности. Алмазбека Атамбаева обвиняют в причастности к реконструкции Исторического музея, модернизации ТЭЦ Бишкека, освобождению вора в законе Азиза Батукаева, незаконным поставкам угля на столичной теплоцентрали, получению участка для строительства дома и выделению земель в Иссык-Кульской области.

Нашлись те, кто охотно дал показания против бывшего главы государства.

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Бывший мэр Бишкека Нариман Тюлеев, например, рассказал, как на свою избирательную кампанию Алмазбек Атамбаев взял у него $500 тысяч.

Дал показания против экс-президента и Осмонбек Артыкбаев. В них говорится о причастности Алмазбека Атамбаева к поставкам угля на ТЭЦ Бишкека. Экс-президент лоббировал интересы «Прогресс компани».

На защиту еще вчера всесильного политика встали всего несколько депутатов. Сто остальных дружно проголосовали за.

В субботу в селе Кой-Таш собрались сторонники экс-президента. Около 400 человек пришли поддержать Алмазбека Атамбаева. Сам хозяин роскошного огромного дома заявил журналистам, что у него есть оружие и он ничего не боится.

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А в Государственной службе по борьбе с экономическими преступлениями наконец хоть чуть-чуть прояснили ситуацию с проверкой имущества бывшего главы таможни Райымбека Матраимова. Глава ведомства Бакир Таиров заявил, что Финпол не нашел имущества и богатств Матраимовых за рубежом. И пообещал в самое ближайшее время обнародовать итоги проверки.

Чем еще запомнится уходящая неделя — читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».

Гости уехали, чем будем заниматься?

Фото из интернета. В Бишкеке прошли кыргызско-китайский и кыргызско-индийский бизнес-форумы

Ажиотаж и транспортные коллапсы после саммита ШОС и визитов президентов других государств в Бишкеке сошли на нет. Город вернулся в привычный ритм.

У нас прошли сразу два масштабных экономических события — кыргызско-китайский и кыргызско-индийский бизнес-форумы. В правительстве отчитались о миллиардных договоренностях. Чиновники отрапортовали об успешности переговоров, подписании десятков документов.

На самом деле часть документов — это просто меморандумы о сотрудничестве. Но даже реальные соглашения не говорят о том, что в ближайшее время нас ждут новые грандиозные проекты. И совсем не факт, что эти проекты будут коммерчески успешными. Журналист Татьяна Кудрявцева проанализировала, есть ли перспективы у кыргызско-китайских и кыргызско-индийских обещаний. Читайте ее материал «После многообещающих переговоров. Сможет ли чиновник заняться конкретикой?».

Нас опять хотят обмануть

Фото пресс-службы мэрии. Школа, которую построил «Газпром» в Бишкеке

Школ в стране катастрофически не хватает. Поэтому открытия школы от «Газпрома» ждали все. Современное здание с бассейнами, спортивными площадками, инновационным оборудованием и аттестаты сразу двух государств привлекали многих.

Школа должна распахнуть двери 1 сентября. Несмотря на красивые заверения и обещания, оказалось, что пойти в нее смогут далеко не все желающие. И обучение в ней, скорее всего, будет платным. История вопроса в публикации «Школа от «Газпрома». Подарок, который оказался мэрии Бишкека не по зубам».

Грабли президента

Фото из интернета. Сооронбай Жээнбеков

Сооронбай Жээнбеков на посту президента один год и семь месяцев. Все это время он не устает говорить о борьбе с коррупцией. Число арестованных и количество уголовных дел по самой тяжкой статье Уголовного кодекса растут с каждым днем. Однако общественность уже не столь пылко приветствует антикоррупционную кампанию главы государства. Почему, разбиралась наш корреспондент Бактыгуль Осмоналиева. Читайте ее статью «Борьба с неугодными, или На какие грабли рискует наступить Сооронбай Жээнбеков».

Нас скоро некому будет лечить

Что-то надо делать. Отечественная медицина трещит по швам. Сами медики поставлены в унизительное положение. Их довели до отчаяния. Люди в белых халатах уже организовывают митинги. Или уходят из профессии. Поэтому ощущается острая нехватка врачей. Выпускники после окончания медицинских факультетов не идут работать в ЦСМ. Оклад — 5 тысяч сомов, надбавка мэрии — 1 тысяча сомов, и больше ничего, ведь категории и выслуги лет пока нет. Чистыми на руки медика остаются 4 тысячи сомов. Кто будет работать за такие деньги?

Начальник столичного управления здравоохранения Бактыгуль Исмаилова ответила на вопросы нашего корреспондента Анастасии Бенгард. Читайте интервью «Глава Горздрава о митингах врачей, их хамстве и почему не будет нового роддома».

Про новую-старую патрульную милицию

Фото 24.kg. Кандидаты в ПСМ сдают тестирование на общие знания

В Бишкеке проходит первый этап отбора в Патрульную службу милиции (ПСМ). Всего на должности в новое подразделение МВД претендует около 1 тысячи человек. Кандидаты сдают тестирование на общие знания.

Более тысячи человек решили стать инспекторами обновленной дорожной милиции. Журналист Аида Джумашова сходила, понаблюдала, какими знаниями обладают претенденты, и подготовила репортаж «Патрульная милиция. Кто станет инспектором и чего ожидать».

Не молчи! О чувстве ложного стыда и вины

Увы, но изнасилований не становится меньше. Сотрудники милиции не любят, когда эту тему поднимают в СМИ. Но говорить об этом надо. И помогать попавшим в беду просто необходимо. Как и кто может помочь женщинам, оказавшимся в трагической ситуации, читайте в материале «Жертвы изнасилования. Кто поможет и к кому обращаться».

Налоги не платят, казна пустеет

Анализ исполнения доходной части бюджета показывает, что впервые за последние восемь лет снизилось поступление налоговых доходов. Причем общее падение сборов оценивается почти в 3 миллиарда сомов. Чиновники при этом продолжают делать вид, что ничего не происходит.

Сравнение данных по поступлениям налоговых доходов за январь — апрель в прошлые годы показывает, что они снизились впервые с 2011-го. Экономический обозреватель Татьяна Кудрявцева разбиралась в вопросе, читайте ее материал «Бюджет Кыргызстана. Сбор налогов падает, правительство игнорирует проблему».

Красоты Кыргызстана. Фотовзгляд читателей 24.kg

Фото Мамасалы Ташматова. Иссык-Куль, при выезде из Семеновского ущелья

Наша традиционная рубрика пополняется фото наших читателей, которые не отказывают себе в удовольствии проехать по красивым местам и запечатлеть сюжеты, достойные кисти художника.

Пригороды Бишкека всем хорошо известны, но каждый из нас находит свою изюминку. Как находит изюминки на Иссык-Куле. Туристический сезон на озере еще не начался, но многие уже его для себя открыли.

В пригороде Бишкека, стоит отъехать всего лишь пару-тройку километров, можно увидеть прекрасные вечерние пейзажи. Очередная фотоподборка в проекте «Мгновения жизни. Великолепный Чонкурчак и спокойный Джети-Огуз».

А без родни и ни туды и ни сюды

После публикации 24.kg «Кровные узы — наше все. О трех кланах, которые фактически управляют Кыргызстаном» редакция получила много откликов. Читатели сообщали о других родственных связях в Кыргызстане. Журналисты Махинур Ниязова и Дарья Подольская внимательно изучили поступивший материал и написали еще одну статью «Кровные узы — наше все. Часть 2-я. Эра семейного процветания».

О бараньей голове, которая смущает

Фото Александра Вонгая. Гольфист Александр Вонгай в Кыргызстане

Александр Вонгай родился в Алматы в 1990 году. Имеет два высших образования. Шестнадцать лет занимается гольфом. Выиграл множество турниров. В 18 лет стал тренером. В свое время помогал отечественному гольфисту Жантаю Малатаеву, ныне блистающему в США. В Кыргызстан приехал 1 марта. Трудится в единственном гольф-клубе. Он рассказал корреспонденту Ивану Марченко, что его удивляет в Кыргызстане, что нравится, а что разочаровало. Читаем интервью «Гольфист из Казахстана: Мог поехать в США, но выбрал Кыргызстан».