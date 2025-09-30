В школах Кыргызстана пройдет «Российская неделя математики, физики и информатики». Об этом сообщили в Русском доме в Бишкеке.

Уточняется, что с 6 по 11 октября Нижегородский государственный университет имени Лобачевского проведет для учеников и учителей кыргызстанских школ неделю математики, физики и информатики. Мероприятия будут проходить очно в школах города Нарына, а также в селах Кочкорка и Ат-Баши.

Для учеников 8–11-х классов подготовили специальные образовательные программы на русском языке с лекциями и практическими занятиями. Для учителей разработаны профильные программы повышения квалификации по каждому отдельному предмету.

В рамках «Российской недели» будет использован опыт российских педагогов в рамках кластерной модели университетских классов «школа — вуз», где преподаватели университета обучают старшеклассников и повышают квалификацию учителей.