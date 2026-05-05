Экономика

До $1 миллиарда готов инвестировать Китай в строительство солнечных станций в КР

До $1 миллиарда готов инвестировать Китай в строительство солнечных и ветровых электростанций в Кыргызстане. Об этом сообщили в Национальном агентстве по инвестициям по итогам встречи с делегацией компании China Energy Engineering Investment.

Стороны обсудили вопросы сотрудничества в области возобновляемых источников энергии и реализации инвестиционных проектов в КР.

Также были предоставлены сведения о инвестиционном климате страны и текущих мерах государственной поддержки.

«Кыргызская Республика рассматривает развитие возобновляемой энергетики как одно из приоритетных направлений. Мы открыты для сотрудничества с международными партнерами и готовы поддерживать на всех этапах реализации инвестиционных проектов», — говорится в сообщении.

Китайская сторона выразила готовность инвестировать до $1 миллиарда в строительство солнечных и ветровых электростанций общей мощностью до 700 мегаватт (500 мегаватт — солнечные, 200 мегаватт— ветровые).

Обсуждение вопроса продолжится, добавили в ведомстве.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/372901/
