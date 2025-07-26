Кризис. «КАМАЗ» переводит часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю

«КАМАЗ» переводит часть сотрудников на четырехдневную рабочую неделю из-за кризиса. С 1 августа подразделения, у которых нет полной загрузки, переведут на сокращенную рабочую неделю, сообщила пресс-служба компании.

Производитель грузового транспорта объяснил такое решение кризисом на рынке грузовиков из-за избыточного импорта иностранной техники и высокой ключевой ставки.

«По итогам полугодия рынок сократился почти на 60 процентов... В этой ситуации российские производители грузовой техники вынуждены принимать экстраординарные меры по сокращению производства, чтобы сохранить финансовую устойчивость и не прибегать к сокращению персонала. Одной из таких мер является сокращенная рабочая неделя, о чем уже объявил ряд российских компаний автопрома», — говорится в пресс-релизе.

Ранее о переходе на четырехдневную рабочую неделю также сообщали российские предприятия «АвтоВАЗ» и «ГАЗ».