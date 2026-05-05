В России продлили эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID

В России продлили эксперимент с регистрацией мигрантов в RuID. Постановлением правительства Российской Федерации,  подготовленным МВД, эксперимент по апробации правил и условий въезда в страну и выезда из нее иностранных граждан и лиц без гражданства продлен до 31 декабря 2027 года.

По данным пресс-службы правоохранительного ведомства РФ, в  настоящее время проходит второй этап указанного эксперимента, в рамках которого иностранные граждане направляют посредством мобильного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) — RuID — электронные заявления о планируемых въездах в Россию.

Постановлением предусмотрено, что с 1 июня этого года для иностранцев, планирующих въезд в Российскую Федерацию в порядке, не требующем получения визы, в целях осуществления трудовой деятельности или обучения, сведения о цели их въезда в РФ будут подтверждаться сведениями, содержащимися в заявлении о въезде в страну.

Кроме того, постановлением определен перечень документов, предоставляемых
вместе с заявлением о въезде в Россию, для иностранных граждан или лиц без гражданства, являющихся профессиональными водителями, осуществляющими международные автомобильные перевозки, планирующих въезд в страну в порядке, не требующем получения визы.

Мера напрямую связана с созданием цифрового профиля иностранного гражданина и цифровизацией услуг для иностранцев — от планирования въезда в РФ и до убытия с территории страны. В частности, иностранец может заблаговременно получить информацию о наличии запретов и ограничений на въезд в Россию.

Напомним, в ноябре 2024 года правительство РФ приняло постановление «О проведении эксперимента по апробации правил и условий въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства».

RuID — это мобильное приложение, разработанное для иностранцев и лиц без гражданства, планирующих въезд или уже находящихся на территории России. Оно позволяет подать заявление о въезде, проверить ограничения на въезд, а также сформировать цифровой профиль для получения госуслуг в РФ. Приложение доступно для скачивания в RuStore, Google Play, App Gallery и App Store.
