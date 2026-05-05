Открытый люк в Бишкеке: мэрия прокомментировала жалобу горожанина

В Бишкеке уже две недели открыт люк на перекрестке в микрорайоне «Тунгуч», ранее написал в редакцию читатель. Он пожаловался, что городские чиновники не реагируют на его информацию.

Пресс-служба мэрии города сообщает со ссылкой на МП «Бишкекводоканал», что сотрудники предприятия произвели соответствующие работы. Разбитый люк заменили на новый, площадку вокруг забетонировали.

По словам очевидцев, крышка люка была расколота на несколько частей, а обломки лежали рядом. В таком состоянии он находился уже около двух недель. Как утверждали местные жители, визуально глубина люка составляет около 3 метров.