Министр на старте: три приоритета и честный разговор о проблемах медицины

В феврале 2026 года в Кыргызстане в очередной раз сменился министр здравоохранения — пост занял врач-кардиолог с многолетним опытом работы в медицине Дамир Осмонов. В профессиональной среде он известен как один из ведущих специалистов по диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний.

В интервью 24.kg он объяснил, почему принял пост в условиях кадрового кризиса и обозначил ключевые задачи на старте работы.

— Действительно, в системе здравоохранения накопилось немало проблем. И я не сомневаюсь в том, что каждый из моих предшественников вносил свой вклад в их решение.

Для меня должность министра не была целью или карьерным планом. Дамир Осмонов

Это было решение, основанное на доверии со стороны главы государства и его готовности поддержать реальные реформы в системе здравоохранения.

Имея опыт работы и обучения как за рубежом, так и в Кыргызстане, я хорошо понимаю внутренние проблемы нашей системы, а также вижу ее слабые стороны и реальные точки роста. Это позволяет не просто указывать на недостатки, а предлагать конкретные и реализуемые решения.

В такой ситуации отказаться от ответственности было бы неправильно. Дамир Осмонов

Как врач не может пройти мимо пациента, которому нужна помощь, так и я считаю невозможным оставаться в стороне, когда есть знания, опыт и шанс изменить систему к лучшему.

Поэтому я принял это решение не как должность, а как ответственность перед страной и людьми.

— Какие три приоритета ставите перед собой на первые 100 дней?

— Во-первых, профилактика и раннее выявление заболеваний. Мы должны перейти от медицины, реагирующей на осложнения, к системе, предупреждающей болезни. Для этого будет вестись санитарное просвещение населения: чистые руки, чистая вода, безопасное питание, вакцинация, скрининг и снижение факторов риска. Особое внимание будет уделено сердечно-сосудистым заболеваниям, так как инфаркты и инсульты остаются одной из главных причин смертности населения.

Во-вторых, в особом приоритете у нас — охрана здоровья матери и ребенка. Для нас это вопрос особой ответственности. Необходимо усилить раннюю постановку беременных на учет, внедрить онлайн-регистрацию и круглосуточный мониторинг беременных женщин и новорожденных. Мы также будем улучшать маршрутизацию пациенток и качество перинатальной помощи во всех регионах страны.

И в-третьих — это цифровая прозрачность лекарственного обеспечения. Мы запускаем электронную базу данных лекарственных средств, которая не могла полноценно заработать на протяжении многих лет. Эта система позволит видеть весь путь лекарств, обеспечить точность учета, прозрачность закупок и распределения, а также предотвратить коррупционные схемы. Для граждан это означает более безопасное, доступное и контролируемое лекарственное обеспечение.

— Вы начали работу с поездок по регионам. Что увидели?

— Я сознательно начал работу с поездок по регионам, потому что кабинет не дает полной картины. На местах основные проблемы понятны: нехватка врачей, устаревшие здания, потребность в оборудовании, высокая нагрузка на медицинский персонал.

Но я увидел и другое — сильных людей: врачей, медсестер, фельдшеров, лаборантов, которые в непростых условиях ежедневно выполняют свою работу. Дамир Осмонов

Наша задача — поддержать их, особенно в труднодоступных и отдаленных районах.

Считаю важным сообща с местными государственными администрациями решать вопросы бытовых условий, стимулирующих выплат, а также формировать уважительное отношение общества к труду медицинских работников.

— В каждой больнице говорят о нехватке кадров. Можно решить проблему за два-три года?

— Полностью закрыть кадровый вопрос за короткий срок сложно, потому что дефицит формировался годами. Однако добиться заметных изменений вполне возможно при последовательной государственной политике и системной поддержке отрасли.

Как вы знаете, благодаря поддержке президента КР Садыра Жапарова в апреле состоялось очередное увеличение заработной платы медицинских работников. Это не просто финансовая мера, а важный сигнал уважения государства к труду врача, медсестры и каждого медицинского работника.

Рост оплаты труда усиливает мотивацию специалистов, способствует закреплению кадров в системе, повышает привлекательность профессии для молодежи и дает дополнительный стимул нашим медикам продолжать работать на благо здоровья граждан.

Параллельно идет работа по повышению качества медицинского образования. Это требует времени и системного подхода, но я уверен, что результат обязательно будет.

— Есть случаи, когда оборудование есть, а работать на нем некому. Есть ли смысл тогда закупать технику?

— Все организации здравоохранения должны быть обеспечены необходимым медицинским оборудованием для полноценного лечебно-диагностического процесса.

Если где-то техника есть, но нет специалистов, этим вопросом должен заниматься руководитель учреждения: организовывать обучение, переподготовку кадров, привлекать специалистов, участвовать в ярмарках вакансий.

Аппарат без специалиста — это неэффективный ресурс.

Поэтому мы усиливаем комплексный подход: закупка техники должна сопровождаться подготовкой кадров, сервисным обслуживанием и правильной организацией маршрутизации пациентов.

— Бывает и наоборот: оборудования нет, пациента нельзя перевезти. Люди умирают. Что делается в этом направлении?

— Такие ситуации требуют самого серьезного анализа. Для нас важны жизнь пациента и своевременность оказания помощи.

Необходимо усиливать оснащение больниц на местах, внедрять телемедицину для дистанционных консультаций со специалистами республиканского уровня, а при необходимости обеспечивать перевод пациентов по линии санитарной авиации после стабилизации состояния.

— В Таласской области обещали доплаты медикам. Механизм работает?

— С прошлого года в Таласской области дополнительные выплаты от фонда «Альянс Алтын» уже получают 32 медицинских работника. Из них 17 врачей, 15 интернов и ординаторов.

Такие меры поддержки являются хорошим примером сотрудничества государства, местных властей и социально ответственного бизнеса для решения кадрового вопроса в регионах.

— Почему по полису ОМС нельзя лечиться в частных клиниках?

— Этот вопрос находится в работе. Одной из функций Фонда ОМС является заключение договоров с организациями здравоохранения независимо от формы собственности.

В 2026 году территориальными управлениями Фонда ОМС заключены договоры со 136 государственными организациями здравоохранения. Вместе с тем разработан порядок заключения договоров с частными медицинскими организациями в системе Единого плательщика, и сейчас этот проект проходит согласование.

Кроме того, по линии льготного лекарственного обеспечения уже заключены договоры со 162 фармацевтическими организациями, большинство из которых являются частными. Это показывает, что механизмы партнерства уже работают.

— На какой стадии проект медицинского городка?

— Этот проект является стратегически важным направлением. В настоящее время ведется аналитическая и организационная работа по созданию современного медицинского хаба, который объединит многопрофильные учреждения национального и республиканского уровня.

Это позволит снизить нагрузку на городские больницы, повысить доступность и качество медицинской помощи, внедрить современные технологии диагностики и лечения.

При этом мы исходим из того, что часть жизненно важных служб — первичная помощь, родильные дома, перинатальные центры, экстренная и неотложная помощь должны сохраняться в пределах городской доступности.

— Что будет главным показателем вашей работы?

— Снижение предотвратимой смертности, то есть числа случаев, когда человека можно было спасти при своевременной и качественной медицинской помощи. Все проводимые реформы направлены именно на сохранение жизни и здоровья наших граждан.