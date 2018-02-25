Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

После громких заявлений Сооронбая Жээнбекова на Совбезе о коррупции в высших эшелонах власти все внимательно следят за его действиями. В первую очередь — за кадровыми перестановками. И вот произошла первая — в отставку ушел директор Антикоррупционной службы Дуйшенбек Чоткараев. Президент ее принял. И все, больше на неделе в этом направлении движений не замечено.

Зато умудрились оскандалиться наши депутаты Жогорку Кенеша. И даже не в Кыргызстане, а в соседнем Казахстане. Там в ходе спецоперации в Алматы по пресечению контрабанды среди задержанных 35 подозреваемых оказался и нардеп от фракции «Кыргызстан» Асылбек уулу Дамирбек. В рамках следствия его арестовали на два месяца.

Тем временем Государственная инспекция по экологической и технической безопасности назвала фамилии виновных в аварии на ТЭЦ Бишкека, которых предлагает уволить. Есть, конечно, среди них и чиновники, но самые главные ответственные за все происходящее в энергетике страны, как обычно, отделались легким испугом.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

Спецоперация в Алматы. Кто есть кто среди задержанных

Фото из Интернета. Депутат Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбек

В Казахстане провели крупномасштабную спецоперацию по пресечению контрабанды, в том числе из Кыргызстана. Суд арестовал на два месяца депутата Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбека и еще двух граждан КР — Чынгыза Абакирова и Уланбека Мурадилова. ИА «24.kg» разобралось, кто же они такие, чем занимались и чем владеют.

Авария на ТЭЦ. Виноваты вновь «стрелочники»

Межведомственная комиссия по расследованию аварии на ТЭЦ Бишкека под председательством первого вице-премьера Аскарбека Шадиева завершила работу и назвала имена виновных. В основном это сотрудники теплоцентрали. Часть из них уволили, кое-кто получил выговор. ИА «24.kg» опросило известных людей, чтобы выяснить, кого же должны все-таки наказать за коллапс на ТЭЦ.

Бишкекское СИЗО. Репортаж из-за «колючки»

Фото ИА «24.kg». Пожизненно лишенного свободы под конвоем сопровождают к врачу

Следственный изолятор № 1, или, как его называют в простонародье «централ», одно из самых старых зданий Бишкека. Здесь содержатся те, кто ожидает суда, и те, кто уже получил срок и готовится к отправке в колонии. Журналист ИА «24.kg» провел с сотрудниками СИЗО несколько часов, чтобы понять, как им здесь работается, и выяснить, что такое воздух свободы.

Как добывать электроэнергию без вреда экологии

В Иссык-Кульской области начали монтаж оборудования Кок-Сайской и Конур-Олонской ГЭС. В истории независимого Кыргызстана это вторая и третья гидроэлектростанции, построенные с нуля частными инвесторами. О том, что это за сооружения и как возникла идея их возведения, в фоторепортаже ИА «24.kg».

Школьный скандал с китайским оттенком

Фото ТВЕА. Работы на участке начались только в октябре 2015 года

Китайская компания TBEA, «прославившаяся» после аварии на ТЭЦ Бишкека, оказалась втянута еще в один скандал. В свое время она обещала построить для кыргызстанцев две школы — на юге и на севере — за $2 миллиона сомов. Появилась только одна — в жилмассиве «Калыс-Ордо». Но и здесь все настолько плохо, что теперь этим проектом займется Генеральная прокуратура. Подробнее — «Школа от ТВЕА. Как меняли подрядчиков и теряли миллионы».

Плохие продукты. Как от них уберечься

Качество продуктов в Кыргызстане — тема актуальная, потому что все чаще люди жалуются на его отсутствие. Известный повар Данияр Деркембаев рассказал ИА «24.kg», как создают продукты-фейки и почему их производителей нужно сажать за решетку.

Красота Кыргызстана в фотографиях читателей

Фото Павла Кратова. Зеленый гай, местность Кой-Сары

Иссык-Куль является одним из тех самых популярных мест Кыргызстана, откуда присылают фотографии в редакцию ИА «24.kg» читатели. Но всегда удивляешь тому, насколько озеро и его окрестности прекрасны. Тем более наши авторы находят такие заповедные уголки, где вряд ли побывали даже многие кыргызстанцы. Именно жемчужине Кыргызстана мы и посвятили выпуск «Мгновения жизни. Неизведанные уголки Иссык-Куля».

До и после ДТП. Как вернуться к жизни

Аварийность на дорогах Кыргызстана остается большой проблемой. Она активно обсуждается и в обществе, и во властных структурах. Но как часто мы задумываемся над судьбами людей, чьи жизни оказались изломанными в результате ДТП? О том, как наш герой возвращался к нормальной жизни, в материале «Титановый Данияр. Почему его не пускают в аэропорт без справки».

Немец искал в Кыргызстане приключений, а нашел любовь

Фото из личного архива. В Кыргызстан Кевин Рафальски приехал, чтобы расширить кругозор

Немец Кевин Рафальски полюбил Кыргызстан в первый приезд, когда проработал год волонтером в одной из организаций, оказывающей помощь душевно и физически больным людям. А затем решил вернуться в страну. «Мне захотелось расширить свой кругозор и приобрести опыт проживания в другой культуре. Одним словом, мне захотелось приключений», — рассказал он в интервью ИА «24.kg».

Тайны банков. Что грозит за их разглашение

Госслужба по борьбе с экономическими преступлениями (ГСБЭП) возбудила уголовное дело в отношении журналиста Эльнуры Алкановой. Ее обвиняют в разглашении банковской тайны. Журналисту может грозить до трех лет лишения свободы. В Национальном банке ИА «24.kg» рассказали, что относится к банковской тайне и кто несет ответственность, если ее озвучили.

Карьеру банкира променять на тогуз-коргоол

Фото Федерации тогуз-коргоола КР. На соревнованиях в Кыргызстане. 2017 год

Тогуз-коргоол — один из самых увлекательных кыргызских национальных видов спорта. На всех международных турнирах наши мастера в фаворитах. Однако до 2017 года чемпионов мира среди взрослых по этому виду в Кыргызстане не было. Первым заветного титула достиг 23-летний Кубанычбек Ибрагимов. Об этом и не только спортсмен рассказал в интервью ИА «24.kg».

Как отбиться от сотрудника ГУОБДД без штрафа

Сотрудники управления по обеспечению безопасности дорожного движения нередко останавливают водителей и просят предъявить документы и не только. Что нужно иметь при себе, чтобы вас не оштрафовали? Что делать, если вдруг произошло дорожно-транспортное происшествие? Об этом в обзоре ИА «24.kg».