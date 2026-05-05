В Таласском районе сошел сель, пострадали сельскохозяйственные угодья

В айыльном аймаке Беш-Таш Таласской области после сильного дождя, прошедшего в горах, с юго-восточной стороны села Арашан сошли селевые потоки. Об этом сообщает МЧС.

По его данным, вода затопила пахотные поля.

Примерно 12 гектаров площадей с травой и ячменем пострадали от селевых вод. К счастью, жилые дома не были повреждены. В настоящее время соответствующие службы проводят уточняющие работы на месте. Кроме того, организованы мероприятия по ликвидации последствий селя, очистке арыков и регулированию потока воды.

Местных жителей призывают соблюдать правила безопасности во время осадков и держаться подальше от оврагов и ущелий.