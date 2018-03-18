Неделя-24. О самом интересном и важном

Неделя в Кыргызстане началась с громких кадровых передряг. Так, в отставку ушел руководитель аппарата правительства Нурханбек Момуналиев. До этого премьер-министр успел уволить двух заведующих отделами своего аппарата — социального развития и правовой экспертизы. А после многим высокопоставленным чиновникам объявили выговоры и замечания.

Фото МЧС КР. Лавина на трассе Бишкек — Ош перекрыла движение на несколько дней

На 246-м километре автодороги Бишкек — Ош сошла огромная лавина объемом 2,5 миллиона кубометров. Движение по дороге, соединяющей юг и север Кыргызстана, полностью прекратилось. Снег расчищали несколько дней.

Очередной скандал потряс и правительство. Оно разорвало соглашение с китайской компаний Huawei по широко разрекламированному проекту «Умный город». Причина — неисполнение инвестором обязательств и несоблюдение сроков.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».

Правительство на грани отставки?

Сапар Исаков, возглавив правительство Кыргызстана, сразу дал всем понять, что намерен работать много и по всем фронтам. Но что-то пошло не так. Скандалы преследуют его правительство без перерыва. Станет ли расторжение соглашения по проекту «Умный город» последней каплей, которая приведет Сапара Исакова с командой к отставке? ИА «24.kg» опросило по этому поводу депутатов и экспертов.

Как избавиться от доверенности на авто по льготной цене

Фото из Интернета. В Кыргызстане более 600 тысяч автомобилей продали по доверенности

В республике автомобилисты предпочитают не тратить деньги на переоформление, думая, что машина теперь принадлежит им. Однако доверенность в любой момент можно отозвать, а машину вернуть продавцу. Со 2 апреля в Кыргызстане стартует акция по льготному переоформлению транспорта. Что в связи с этим надо знать? Сколько это будет стоить? Об этом и не только — в материале «Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности».

Экономика за два месяца 2018-го

Национальный статистический комитет подвел итоги социально-экономического развития Кыргызстана по итогам февраля. Стабильный рост продолжается, но уже не за счет горнорудной промышленности. Подробнее об этом — в обзоре «Итоги февраля. Локомотивом экономики Кыргызстана стал текстиль».

О тяжелых судьбах кыргызских женщин

Фото из Интернета. Директор кризисного центра «Сезим» Бубусара Рыскулова

Избитые, униженные, изнасилованные, отвергнутые, брошенные на произвол судьбы женщины знают, что есть место, где их выслушают, помогут, не будут стыдиться и даже приютят на время. О слезах, о боли и правах наших девушек, сестер и матерей рассказала в интервью ИА «24.kg» директор Кризисного центра «Сезим» Бубусара Рыскулова.

Битва за государственные пособия

В Кыргызстане продолжаются дискуссии относительно закона о государственных пособиях. Законопроект спешно рассматривают в парламенте страны. Многие кыргызстанцы запутались в вопросе, ведь его неоднократно корректировали. ИА «24.kg» поможет разобраться, зачем нужно менять законодательство и почему не сработал Закон «О госпособиях».

Некачественный товар. Кто поможет бороться с продавцами

Фото ГААРП КР. Сотрудники антимонопольного ведомства проводят мониторинг в торговых точках

Большинство покупателей в Кыргызстане не знают, как и где защищать свои права. Зачастую многие добиваются замены бракованного товара или некачественной услуги, используя социальные сети. Но кто может помочь, если прийти к консенсусу не удается? Об этом — в материале «Все, что должен знать потребитель. Как вернуть трусы продавцу».

Защитники природы и ловцы браконьеров

В Бишкеке к Всемирному дню дикой природы приурочили торжественное награждение егерей, которые приехали из всех регионов страны. На скромный праздник пригласили и чиновников от природоохранных ведомств, представителей международных организаций, НПО, которые его, собственно, и организовали. Участники встречи ответили на вопросы ИА «24.kg». Подробнее — в материале «Охота на браконьера. Почему егеря не зарабатывают миллионы».

Спортивные звезды Кыргызстана — боксер и футболист

Фото из архива Омурбека Малабекова. Коронный удар левой поверг немало соперников

В Кыргызстане появился боксер, который может вновь возвести страну на вершину Олимпа в этом виде спорта. Зовут его Омурбек Малабеков. Он выиграл четыре боя среди профи и с оптимизмом смотрит вперед. Что побудило его начать профессиональную карьеру, каких усилий стоят его победы, о чем жалеет и чем гордится, спортсмен рассказал ИА «24.kg».

Эммануэль Карлос Осей родом из Ганы. Футбольную карьеру начал в 2008 году, в 16 лет. Амплуа: нападающий. В 2015-м стал чемпионом своей страны. Недавно Осей усилил бишкекский «Дордой». «Очень приятно находиться в такой прекрасной стране, как Кыргызстан. Хочу оправдать ожидания болельщиков и достичь новых высот», — рассказал Осей в интервью ИА «24.kg».

Красота Кыргызстана, запечатленная читателями

Фото Айбек Султанов. Таласские петроглифы

Наша рубрика «Мгновения жизни» создается только благодаря читателям ИА «24.kg», которые присылают в редакцию фотографии и видео. Именно с их помощью мы путешествуем по Кыргызстану и наслаждаемся прекрасной природой нашей неповторимой страны.

Алло, на связи мошенники!

СМС с просьбой о помощи от родных или друзей — один из самых болезненных видов мошенничества по телефону. Преступники играют на чувствах людей и заставляют их отдавать, зачастую не задумываясь, деньги незнакомцам. Но есть и другие «подходы» к доверчивым гражданам. О том, как не попасться на удочку мошенников, читайте в материале «Мошенничество по телефону. Как не отдать последние деньги?».