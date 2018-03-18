Неделя-24. О самом интересном и важном

Неделя в Кыргызстане началась с громких кадровых передряг. Так, в отставку ушел руководитель аппарата правительства Нурханбек Момуналиев. До этого премьер-министр успел уволить двух заведующих отделами своего аппарата — социального развития и правовой экспертизы. А после многим высокопоставленным чиновникам объявили выговоры и замечания.
На 246-м километре автодороги Бишкек — Ош сошла огромная лавина объемом 2,5 миллиона кубометров. Движение по дороге, соединяющей юг и север Кыргызстана, полностью прекратилось. Снег расчищали несколько дней.
Очередной скандал потряс и правительство. Оно разорвало соглашение с китайской компаний Huawei по широко разрекламированному проекту «Умный город». Причина — неисполнение инвестором обязательств и несоблюдение сроков.
О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», читайте в традиционном обзоре «Неделя-24».
Правительство на грани отставки?
Сапар Исаков, возглавив правительство Кыргызстана, сразу дал всем понять, что намерен работать много и по всем фронтам. Но что-то пошло не так. Скандалы преследуют его правительство без перерыва. Станет ли расторжение соглашения по проекту «Умный город» последней каплей, которая приведет Сапара Исакова с командой к отставке? ИА «24.kg» опросило по этому поводу депутатов и экспертов.
Как избавиться от доверенности на авто по льготной цене
В республике автомобилисты предпочитают не тратить деньги на переоформление, думая, что машина теперь принадлежит им. Однако доверенность в любой момент можно отозвать, а машину вернуть продавцу. Со 2 апреля в Кыргызстане стартует акция по льготному переоформлению транспорта. Что в связи с этим надо знать? Сколько это будет стоить? Об этом и не только — в материале «Как переоформить машину, купленную в Кыргызстане по доверенности».
Экономика за два месяца 2018-го
Национальный статистический комитет подвел итоги социально-экономического развития Кыргызстана по итогам февраля. Стабильный рост продолжается, но уже не за счет горнорудной промышленности. Подробнее об этом — в обзоре «Итоги февраля. Локомотивом экономики Кыргызстана стал текстиль».
О тяжелых судьбах кыргызских женщин
Избитые, униженные, изнасилованные, отвергнутые, брошенные на произвол судьбы женщины знают, что есть место, где их выслушают, помогут, не будут стыдиться и даже приютят на время. О слезах, о боли и правах наших девушек, сестер и матерей рассказала в интервью ИА «24.kg» директор Кризисного центра «Сезим» Бубусара Рыскулова.
Битва за государственные пособия
В Кыргызстане продолжаются дискуссии относительно закона о государственных пособиях. Законопроект спешно рассматривают в парламенте страны. Многие кыргызстанцы запутались в вопросе, ведь его неоднократно корректировали. ИА «24.kg» поможет разобраться, зачем нужно менять законодательство и почему не сработал Закон «О госпособиях».
Некачественный товар. Кто поможет бороться с продавцами
Большинство покупателей в Кыргызстане не знают, как и где защищать свои права. Зачастую многие добиваются замены бракованного товара или некачественной услуги, используя социальные сети. Но кто может помочь, если прийти к консенсусу не удается? Об этом — в материале «Все, что должен знать потребитель. Как вернуть трусы продавцу».
Защитники природы и ловцы браконьеров
В Бишкеке к Всемирному дню дикой природы приурочили торжественное награждение егерей, которые приехали из всех регионов страны. На скромный праздник пригласили и чиновников от природоохранных ведомств, представителей международных организаций, НПО, которые его, собственно, и организовали. Участники встречи ответили на вопросы ИА «24.kg». Подробнее — в материале «Охота на браконьера. Почему егеря не зарабатывают миллионы».
Спортивные звезды Кыргызстана — боксер и футболист
В Кыргызстане появился боксер, который может вновь возвести страну на вершину Олимпа в этом виде спорта. Зовут его Омурбек Малабеков. Он выиграл четыре боя среди профи и с оптимизмом смотрит вперед. Что побудило его начать профессиональную карьеру, каких усилий стоят его победы, о чем жалеет и чем гордится, спортсмен рассказал ИА «24.kg».
Эммануэль Карлос Осей родом из Ганы. Футбольную карьеру начал в 2008 году, в 16 лет. Амплуа: нападающий. В 2015-м стал чемпионом своей страны. Недавно Осей усилил бишкекский «Дордой». «Очень приятно находиться в такой прекрасной стране, как Кыргызстан. Хочу оправдать ожидания болельщиков и достичь новых высот», — рассказал Осей в интервью ИА «24.kg».
Красота Кыргызстана, запечатленная читателями
Наша рубрика «Мгновения жизни» создается только благодаря читателям ИА «24.kg», которые присылают в редакцию фотографии и видео. Именно с их помощью мы путешествуем по Кыргызстану и наслаждаемся прекрасной природой нашей неповторимой страны.
Алло, на связи мошенники!
СМС с просьбой о помощи от родных или друзей — один из самых болезненных видов мошенничества по телефону. Преступники играют на чувствах людей и заставляют их отдавать, зачастую не задумываясь, деньги незнакомцам. Но есть и другие «подходы» к доверчивым гражданам. О том, как не попасться на удочку мошенников, читайте в материале «Мошенничество по телефону. Как не отдать последние деньги?».