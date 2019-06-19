Борьба с неугодными, или На какие грабли рискует наступить Сооронбай Жээнбеков

Фото Султана Досалиева

Сооронбая Жээнбекова многим все еще хочется поддерживать. Хотя бы потому, что на фоне своего предшественника он выглядит абсолютно адекватным и за него не стыдно. Он не эпатирует публику потоками сознания, не раздает невыполнимых обещаний и не делит, по крайней мере в публичном пространстве, общество на «своих» и «чужих».

Но за один год и семь месяцев президентства уже отчетливо видны очертания «грабель», на которые Жээнбеков рискует наступить.

Перекошенный силовой блок

Получить власть намного проще, чем ее удержать. Это известная аксиома. Успешное президентство базируется на принципах, о которых обычно не говорят открыто, рискуя быть обвиненным в макиавеллизме. Но от этого они не перестают быть основой эффективного властвования.

Роль силового блока в системе государственного управления сложно переоценить. С некоторых пор, для того чтобы возглавить силовые структуры, нужны в первую очередь не профессионалы, а лично преданные главе государства люди. Но преданность при первой же экстремальной ситуации сходит на нет.

К тому же преданность эта чаще базируется в основном на словах, сказанных в нужное время в нужном месте и, надо признать открыто, с использованием регионального фактора.

Но, как показывает опыт и Аскара Акаева, и Курманбека Бакиева, и теперь уже Алмазбека Атамбаева, «преданные» еще вчера очень быстро оказываются в числе главных предателей сегодня.

Региональный фактор в нашей политике — тема чувствительная, и ее стараются обходить стороной. Хотя он важный, если не один из важнейших аспектов политического устройства страны и функционирования системы власти. Соблюдение регионального баланса при назначениях, не формального, а реального — это одна из главных задач президента в Кыргызстане. Это основа стабильности в обществе и лояльности кланов и родов. И, как бы это ни патриархально звучало, мы не можем не считаться с тем, как устроено наше общежитие в реальности.

Сегодня в системе силовых и фискальных структур региональный баланс только навскидку таков: генеральный прокурор Откурбек Джамшитов — уроженец Ошской области, председатель Финансовой разведки Гуламжан Анарбаев — уроженец Ошской области, председатель ГЭСБП Бакир Таиров — уроженец юга, председатель Налоговой службы Тенизбек Абжапаров — из Ошской области, председатель Счетной палаты Улугбек Марипов из Ошской области, два вице-премьера в правительстве — южане...

На этом фоне министр внутренних дел Кашкар Джунушалиев и новый председатель ГКНБ Орозбек Опумбаев, выходцы с севера, выглядят сиротами.

Этот региональный перекос видят все. Это напрягает, и это вызывает вопросы.

Кураторы были, есть и будут?

В начале июня был арестован Манас Арабаев, которого называли куратором судебной системы при Атамбаеве. Арабаев по иронии судьбы возглавлял отдел судебной реформы и законности аппарата президента. Но вместо разработки стратегии реформирования Манас Арабаев раздавал указания судьям. Причем, как утверждают знающие люди, в зоне его ответственности были не только громкие уголовные дела.

О беспределе Манаса Арабаева начали говорить не только жертвы из числа осужденных и обвиняемых политиков и пострадавших бизнесменов. Сами судьи, почуяв ветер перемен, стали сдавать своего куратора.

К сожалению, эта история бывшего высокопоставленного чиновника никому уроком не стала.

В «Белом доме» сейчас об этом говорят все чаще, появился новый серый кардинал — куратор силовых структур, судов и прокуратуры. В кулуарах госорганов и депутатских кабинетах называют имя Алмамбета Салиева.

36-летний чиновник стал заместителем руководителя аппарата президента почти сразу, после того как на седьмой этаж власти въехал новый хозяин. Говорят, что Салиев является протеже Асылбека Жээнбекова. Но если внимательно посмотреть его биографию, то видно, что уже десять лет Алмамбет Салиев находится рядом с Сооронбаем Жээнбековым.

И в самом этом факте нет ничего предосудительного. Молодой человек дорос от главного специалиста отдела по делам обороны и правопорядка государственной администрации Ошской области до заместителя руководителя аппарата президента страны. Достойная карьера со всеми ступеньками и соответствующим образованием.

Оправданно и желание самого Сооронбая Жээнбекова иметь рядом с собой доверенного человека, чьи навыки и способности ему понятны.

Но дыма, как известно, без огня не бывает. Как рассказывают знающие люди, именно в кабинете Алмамбета Салиева решают, кого, как говорится, казнить, а кого миловать.

Алмамбета Салиева часто видят в чайхане «Кара-Суу». По какой-то случайности в это время там же часто видят силовиков и фискалов. Многие считают, что там новый серый кардинал и решает вопросы деликатного характера.

Не правда ли странно, что имя Алмамбета Салиева общественность склоняет чаще, чем, например, имя руководителя аппарата президента Досалы Эсеналиева? Последний выглядит формальным клерком при своем заме.

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Когда кыргызскоязычная пресса в очередной раз писала о молодом карьеристе, его помощник поспешил опровергнуть распространяемую в СМИ информацию о вмешательстве шефа в деятельность судов, правоохранительных органов и прокуратуры. Но разговоров вокруг персоны Алмамбета Салиева меньше не стало.

Любой власти необходимо помнить, что все тайное рано или поздно становится явным. А когда рядом очень «преданные» люди — тем более. Алмазбек Атамбаев сейчас вынужден наблюдать и ужасаться, как его преданные визави один за другим спешат не просто откреститься от него, но и побольнее ударить.

Проблема есть, и она системная

Все проблемы силового блока ярко продемонстрировала история с теперь уже бывшим председателем ГКНБ Идрисом Кадыркуловым. Та самая, когда Кадыркулов 6 декабря 2018 года пригласил экс-главу ГРС Алину Шаикову и советника президента на общественных началах Дастана Догоева в ресторан FRUNZE. Там Кадыркулов в одной из VIP-кабинок познакомил их с двумя бизнесменами — представителями одной из европейских компаний по изготовлению различной документации, в том числе и биометрических паспортов. Это происходило как раз тогда, когда шел тендер, объявленный ГРС.

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После того как этот факт стал достоянием общественности, бывший глава ГКНБ через свой пресс-центр пытался давать какие-то невнятные комментарии. И даже намекал, что встреча была организована исключительно в целях национальной безопасности страны. Вот только кто же в это поверит?

В этой ситуации важен сам факт организации этой неформальной встречи председателем ГКНБ. Посредником между бизнесменами и местными чиновниками выступает САМ главный чекист страны. Нонсенс!

Идрис Кадыркулов вынужден был уйти в отставку после обнародованного компромата. Всего лишь в отставку.

А ведь по-хорошему произошедшее — повод для внутреннего серьезного расследования. И рефлексии на тему, а все ли в порядке с кадровой политикой в нашем «королевстве». Ведь ситуация с Кадыркуловым — это проблема системная. Высокопоставленные чиновники, тем более чиновники в погонах, лоббирующие бизнес-интересы, а потом, когда не получилось, организовывающие «охоту на ведьм», — это примета нашего времени.

Борьба с коррупцией, в которую уже никто не верит

У гениального архитектора грузинских реформ периода Саакашвили Кахи Бендукидзе есть замечательная по своему содержанию фраза.

Трех человек достаточно, чтобы полностью изменить страну: первый должен решительно сажать в тюрьму всех, кто ворует, второй — уничтожать регуляцию, а третий — прикрывать политически деятельность первых двух. Каха Бендукидзе

Сегодня уже мало кто верит в то, что власть решительно настроена на борьбу с коррупцией. Потому что в общественном восприятии эта борьба избирательна. И дело не только в Райымбеке Матраимове. Сажают тех, кто был причастен к коррупции вчера. А общество хочет, чтобы сажали и тех, кто причастен к коррупции и сегодня. Поэтому и возникает ощущение, что власть расправляется с неугодными. Это во-первых. А во-вторых, страна нуждается в том самом первом из трех, который будет «сажать тех, кто ворует».