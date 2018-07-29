Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Фото из Интернета

Неделя началась с горьких новостей. На Иссык-Куле утонул известный журналист Улан Эгизбаев. Несчастный случай. Это большая потеря для отечественной журналистики. Улан Эгизбаев, несмотря на молодость (ему было всего 28 лет), мастерски владел жанром журналистского расследования. Без преувеличения, чиновники и депутаты боялись стать героями его публикаций.

Новость, которая вызвала раздражение широкой общественности, традиционно пришла из чиновничьих кабинетов. Правительство хочет, чтобы каждый раз при смене номера (SIM-карты мобильного оператора) собственник телефона платил государству 100 сомов за регистрацию, если ранее используемый телефон не был зарегистрирован или идентификатор телефона дублируется с другими телефонами в сети. Вразумительно объяснить свою инициативу по обдиранию кыргызстанцев в Госкомитете информационных технологий и связи не смогли.

Все сбились со счету, в какой раз правительство намеревается начать реализацию проекта «Безопасный город». Стало известно, что объявлен очередной тендер на 2,5 миллиарда сомов. Кыргызстанцы не верят, что эта попытка закончится практическими делами. Посмотрим.

Коалиция большинства БГК поддержала выбор фракции СДПК и выдвинула на пост мэра столицы Азиза Суракматова.

Есть и позитив. ЮНЕСКО предоставила патронат III Всемирным играм кочевников и включила игру кок-бору в Список нематериального культурного наследия. Решение ЮНЕСКО по кок-бору, которое принято в январе 2018 года, стало результатом четырехлетней работы Национальной комиссии по делам ЮНЕСКО совместно с Министерством культуры, информации и туризма КР, экспертами страны.

Сборная Кыргызстана выиграла четыре медали на чемпионате Азии по вольной борьбе. Турнир прошел 21 и 22 июля в Нью-Дели (Индия). Разыгрывались 10 комплектов наград. Из восьми кыргызстанцев до пьедестала добрались четверо.

А еще Кыргызстан улучшил свои позиции в рейтинге инновационных стран-2018. Республика заняла 94-е место из 126 по уровню инновационного развития. Об этом сообщается в докладе «Глобальный инновационный индекс-2018», составленном Всемирной организацией интеллектуальной собственности (ВОИС) и рядом исследовательских центров.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg».

Что ни мэр, так уголовщина

Фото ИА «24.kg». Мэрия Бишкека

Вот такая статистика: из четырнадцати мэров столицы Кыргызстана пятеро стали фигурантами уголовных дел, кое-кому пришлось отсидеть тюремный срок, а кто-то в бегах.

Должность мэра Бишкека вновь оказалась ненадолго вакантной. Албек Ибраимов водворен в СИЗО. Ему предъявлено обвинение в растрате и коррупции.

Наш корреспондент Анастасия Бенгард восстановила хронику расследований по преступлениям, совершенным градоначальниками в материале «Опасная должность. Кого из мэров Бишкека привлекали к уголовной ответственности».

Кругом грязь. Кто виноват?

Мы привычно критикуем местные власти за неспособность обеспечить нам чистоту на улицах и в зонах отдыха. Однако надо признать, что мусор не падает на кыргызстанцев с неба. Мусорим и гадим мы сами.

Сделать город чище под силу каждому. Причем за свои старания можно получить пусть и небольшой, но денежный бонус. Однако, как и в каждой работе, здесь есть свои издержки. Это не только неприятный запах, но еще и много грязи. Редакция ИА «24.kg» предлагает читателям несколько лайфхаков, как сделать любимый город чище и заработать на этом.

Читайте статью Татьяны Кудрявцевой «Грязный вопрос. Как бишкекчанину избавиться от мусора и при этом заработать».

О неповторимой красоте сурового Ала-Беля

Фото Орынбека Асилбаева. Перевал Ала-Бель

Лето в разгаре, и по-прежнему жарко, а значит, тысячи кыргызстанцев бегут из душного пыльного города. Тем, кто никуда не уезжает, потому что работает, остается наслаждаться фототворчеством наших авторов. Это стоит сделать. Кыргызстан — удивительно красивая страна. Трудно не удивляться неповторимости его пейзажей.

Очередная подборка иллюстраций в рубрике «Мгновения жизни. Суровый Ала-Бель и закат над Токтогулкой».

Фото и видео из ваших поездок по стране присылайте на нашу страничку в Facebook, электронную почту info@24.kg или редакционный номер WhatsApp — 0(555)312-024.

Обязательно укажите свои имя и фамилию либо автора, если снимок или видео не ваши, и место, где их сделали. Если с этим связаны какие-то интересные истории или воспоминания, обязательно напишите.

Подборки самых интересных фотографий и видео мы публикуем по воскресеньям на сайте ИА «24.kg». Давайте удивляться вместе!

Гостеприимство, за которое стыдно

Фото из личного архива Сандеепа Бижауата. На побережье озера Сон-Куль

Журналисты ИА «24.kg» продолжают показывать страну глазами экспатов.

На этот раз нашим гостем стал Сандееп Бижауат из Индии.

Он полюбил Кыргызстан и после учебы остался тут. Сандееп Бижауат поделился своими впечатлениями о нашей стране, историей о том, как он нашел свою любовь и почему не стал работать врачом, хотя и получил в Бишкеке медицинское образование.

Увы, без ложки дегтя не обошлось. Почему Сандеепа Бижауата поразило отсутствие толерантности в большинстве случаев, почему ему вслед кыргызстанцы кричат оскорбления — в интервью «Сандееп Бижауат о том, как реагирует, когда его в Кыргызстане обзывают черным».

Что с нами не так?

Фото из Интернета

В Кыргызстане растет число воспитанников детских домов и интернатов. По данным главы Лиги защитников прав ребенка Назгуль Турдубековой, сегодня в казенных стенах содержится более 13 тысяч несовершеннолетних, тогда как в 2015-м их было лишь 8,8 тысячи. При этом всего 4 процента детей — сироты. У остальных 96 процентов есть один или оба родителя. Главы айыл окмоту подтверждают: семья в достатке, благополучная, родители у ребенка есть. Просто они заняты и им некогда заниматься ребенком, поэтому его сдали в интернат по примеру соседей.

Что с нами происходит? Почему мы отдаем детей на воспитание государства, абсолютно не испытывая никаких угрызений совести?

Журналист Анастасия Бенгард вновь поднимает детскую тему в материале ««Мне некогда, поживи в детдоме». Почему родители сдают детей в интернаты».

Размах и амбиции

Фото Секретариата ВИК

Всемирные игры кочевников не за горами, подготовительная работа кипит. Организаторы обещают грандиозный размах и незабываемое зрелище. Режиссер-постановщик ВИК Алтынбек Максутов эксклюзивно поделился некоторыми секретами с нашим корреспондентом Юлией Костенко и показал то, что уже можно посмотреть одним глазком. Мы охотно делимся с читателем тем, что узнали. Обязательно прочитайте материал «Маленькие секреты грандиозного проекта. Как идет подготовка к Играм кочевников».

Почему люди тонут? Фото ИА «24.kg». Озеро Иссык-Куль

Спасатели и специалисты МЧС активизировали разъяснительную работу и призывают всех быть аккуратными на воде. По данным МВД, с начала года в водоемах страны утонуло более 80 человек.

Многие удивятся, но, оказывается, тонущий никогда не издает резкий и пронзительный крик о помощи и не машет руками. В МЧС отмечают, что даже взрослому тяжело определить, что человек тонет. ИА «24.kg» предлагает читателям несколько советов, которые могут помочь спасти чью-то жизнь. Эти мелочи должен знать каждый. Это важно. Советы вы найдете в статье «Как не утонуть. Практические советы спасателей».

Что Ирине Карамушкиной запрещает дочь

Женщины — депутаты Жогорку Кенеша рассказали нам, как спасаются от жары. Конечно, они в первую очередь хранительницы домашнего очага, а потом уже политики. Поэтому у каждой есть маленькие хитрости и любимые рецепты.

Четыре представительницы законодательной ветви власти охотно поделились с читателями своими фирменными рецептами. Найти их можно в материале «Чем питаются в жару депутаты Жогорку Кенеша. Советы и рецепты».

Когда на работу не хочется, но надо

Фото из Интернета

Традиционно тысячи людей предпочитают в выходные сбежать на Иссык-Куль. Счастливчики, у кого отпуск в июле, нежатся на пляжах неделями. Но рано или поздно в город возвращаться надо. К делам, заботам, работе. Психологи соглашаются, что резкий переход от праздности к трудовым будням сказывается даже на настроении человека, не то что самочувствии.

Завтра понедельник, и большинству из нас нужно на работу. В Республиканском центре укрепления здоровья ИА «24.kg» рассказали, как облегчить последствия водных процедур и вернуться в офис полным сил, пусть и слегка поджаренным. Ознакомиться с советами можно в публикации «Выходные на Иссык-Куле. Как вернуться к работе здоровым и бодрым».