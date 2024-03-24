Неделя-24. Новые тарифы на свет, атака мошенников и перестрелка в Кара-Балте

Министерство энергетики решило «обрадовать» кыргызстанцев очередным увеличением тарифов. Предложено внести корректировки в постановление «Об утверждении среднесрочной тарифной политики на электрическую энергию на 2021-2025 годы» от 30 сентября 2021 года № 192.

Корректировка тарифов предусмотрена с 1 июня 2024 года.

А с 1 мая тарифы на электроэнергию для всех конечных потребителей будут скорректированы на фактический уровень инфляции за предыдущий год — увеличение ожидается на 10,8 процента.

Тарифы на свет для населения будут составлять 110,8 тыйына.

«Для получения дополнительных денежных средств на покрытие дефицита в энергосекторе проектом предлагается перенести срок корректировки тарифов на электрическую энергию с 1 июня на 1 мая», — говорится в справке-обосновании.

Фото пресс-службы кабмина. Акылбек Жапаров

Несмотря на короткую рабочую неделю, чиновники демонстрировали желание активно поработать. Глава кабмина проинспектировал Чуйскую область, посетив ряд производств. Акылбек Жапаров проверил, как идет строительство завода по выпуску автомобилей, посетил предприятия Кара-Балты, где также запустят нефтеперерабатывающий завод «Джунда»...

Он успел выразить обеспокоенность, что кыргызский язык пока не так распространен в цифровом мире, встретившись с вице-президентом компании Open AI Аркой Даром.

Фото пресс-службы президента. Садыр Жапаров

Садыр Жапаров в начале недели внепланово ознакомился с деятельностью мобильного мультидиагностического комплекса в Сокулукском районе Чуйской области.

Ему рассказали, что в мобильной клинике пациенты могут пройти бесплатный осмотр и консультацию по широкому спектру медицинских исследований и диагностику различных заболеваний. Садыр Жапаров осмотрел клинику и побеседовал с местными жителями, которые пришли на осмотр к медицинским специалистам.

Президент также дал очередное интервью, рассказав, почему гражданам теперь нельзя митинговать, признавшись, что сам организовывал акции протеста.

Назвал своего бывшего ближайшего соратника Мелиса Аспекова скользким лжецом, пояснив, что у него нет времени реагировать на подобных.

Это была реакция на заявление осужденного по обвинению в организации массовых беспорядков своего бывшего соратника Мелиса Аспекова.

Он добавил, что отвечать таким мошенниками излишне.

В правительственных структурах произошел ряд кадровых изменений. Собрали все отставки и новые назначения тут.



Кыргызстан и Таджикистан согласовали еще 10,76 километра государственной границы. В соответствии с достигнутой договоренностью с 12 по 17 марта в Бустоне Согдийской области (РТ) состоялась очередная встреча топографических рабочих групп и рабочих групп по правовым вопросам правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы.





А в Кара-Балте оперуполномоченный службы по борьбе с наркотиками (СБНОН) по Чуйской области убежал от спецназа и сотрудников ГКНБ, когда они хотели его задержать.

Спецоперация проходила вечером 19 марта на одной из улиц города. Ее проводили сотрудники управления ГКНБ по Чуйской области.

«Подставной человек встретился с сотрудником СБНОН и передал ему помеченные деньги. В это время и должно было произойти задержание, однако подозреваемый что-то заметил и сразу нажал на газ своего автомобиля. Спецназ открыл огонь по колесам, однако подозреваемому удалось скрыться. При этом сотрудник СБНОН успел выбросить помеченные деньги. Чуть позже источник в правоохранительных органах добавил, что речь идет не об одном сотруднике СБНОН по Чуйской области, а о трех. Их ищут», — говорится в публикации.

Тем временем страна готовилась к празднованию Нооруза.

Милиция перешла на усиленный вариант службы. Власти на местах сообщали о праздничных мероприятиях. Кыргызстанцы готовили традиционное угощение — сумолок.

Минобразования предлагает освободить часть абитуриентов от сдачи ОРТ. Чиновники предлагают лиц, имеющих документ государственного образца о среднем профессиональном или начальном профессиональном образовании (при наличии документа о среднем общем образовании), принимать в вузы по соответствующему профилю без прохождения ОРТ, но с оплатой контракта.

При этом соответствие профиля начального и/или среднего профессионального образования профилю высшего профессионального образования определяется образовательной организацией самостоятельно.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Для вашего удобства календарь Орозо — 2024 В Кыргызстане 11 марта начался священный месяц Рамазан и 30-дневный мусульманский пост. Это время духовного очищения и чистых помыслов, побуждающих каждого к свершению благих поступков, прощению, благотворительности и милосердию. Духовное управление мусульман Кыргызстана составило календарь начала воздержания и разговения для городов страны. В публикации «Орозо-2024. Календарь начала воздержания и разговения» понятные, удобные данные для всех регионов страны.

Мошенники атакуют. Как не стать жертвой Криптовалюта стала неотъемлемой частью финансовой системы, все больше привлекая новых пользователей и инвесторов. Ниша, дающая возможность хорошего заработка, также притягивает к себе разного рода мошенников, стремящихся воспользоваться недостатками системы и доверчивостью ее участников. Мы подготовили ряд советов, которые помогут вам избежать неприятных последствий в мире цифровых активов. Подробнее в публикации «Криптовалюта в Кыргызстане. Как не стать жертвой мошенников».

Ипподром «Ак-Кула» выставлен на аукцион

На аукцион выставляется имущественный комплекс старого ипподрома «Ак-Кула». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека. По ее данным, сегодня распоряжением градоначальника Айбека Джунушалиева создана комиссия по осуществлению процедур приватизации объектов муниципальной собственности. Перед ней поставлена задача в течение 10 дней провести аукцион в соответствии с утвержденной программой приватизации объектов муниципальной собственности Бишкекского городского кенеша. «Согласно этой программе, отдельные составные части имущественного комплекса ипподром «Ак-Кула» будут реализованы путем электронного аукциона», — сообщили в муниципалитете. Покупателями муниципального имущества могут быть физические и юридические лица. Об условиях в материале «На аукцион выставлен имущественный комплекс старого ипподрома «Ак-Кула».

Дело Мадумарова. «Гуманный» прокурор В Первомайском районном суде Бишкека по делу политика Адахана Мадумарова стороны перешли к прениям. Как сообщили журналистам адвокаты подсудимого, обвинение считает, что вина политика полностью доказана. Прокурор попросил суд признать депутата Жогорку Кенеша виновным, при этом без определения наказания в связи с истечением сроков давности дела. Ранее парламент дал согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата Адахана Мадумарова. Дело касается протокола, подписанного в 2009 году в Худжанде. Адахан Мадумаров, будучи секретарем Совета безопасности, подписал с таджикской стороной протокол рабочей встречи глав госорганов двух стран под руководством секретарей совбезов. Согласно документу, кыргызская сторона взяла в аренду на 49 лет у Таджикистана участок земли площадью 5 гектаров и длиной 275 метров. Протокол принят после переговоров в Худжанде. Чиновники приводили в соответствие внутригосударственные процедуры для подписания межправительственного соглашения о запрете хозяйствующей деятельности вдоль линии государственной границы до завершения ее демаркации. В статье «Дело Мадумарова. Прокуратура просит признать депутата виновным» подробности.

Обмелевшая Токтогулка и работающий майнинг Ситуация на Токтогульском водохранилище остается критической. Объем воды продолжает сокращаться. Энергетики призывают экономить электричество, при этом в Кыргызстане продолжают работать майнинг-фермы. В попытке обелить их работу в условиях энергокризиса представители власти уже запутались и в числе объектов, и в источниках электроэнергии для них. Каждое выступление на эту тему порождает только больше вопросов. При этом растут и поступления в бюджет от налога на майнинг. Редакция 24.kg попыталась разобраться, как в Кыргызстане работает эта индустрия. Подробнее в статье «Майнинг в Кыргызстане. Когда чиновники запутались в заявлениях».