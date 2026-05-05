Более 12 миллиардов сомов выделено на строительство объектов здравоохранения

В Кыргызстане продолжаются масштабные работы по строительству, капитальному ремонту и модернизации объектов здравоохранения.

Как сообщили 24.kg в Министерстве здравоохранения, в настоящее время за счет средств республиканского бюджета и других источников финансирования ведется строительство 32 крупных объектов.

На эти цели в 2026 году предусмотрено более 12 миллиардов сомов.

Ряд проектов уже находится на завершающей стадии или завершен:

завершено строительство нового корпуса в Клинической многопрофильной больнице № 2 и Городской клинической больнице № 1 в Бишкеке, их открытие планируется в мае;

завершен капитальный ремонт НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, с 12 апреля уже начато проведение операций;

в середине лета завершится капитальный ремонт Национального центра кардиологии и терапии (включая две операционные и 15 коек реанимации);

в городе Балыкчи завершены ремонтные работы и установка ангиографического оборудования;

идет строительство хирургического корпуса Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи;

начато строительство перинатальных центров в Таласе и Оше.

Дополнительно в рамках выездных совещаний председателя кабинета министров КР Адылбека Касымалиева даны конкретные поручения по развитию инфраструктуры здравоохранения, по которым уже ведется проработка:

Читайте по теме Новые технологии и автономия: что ждет НИИ хирургии сердца в 2026 году

подготовлены эскизные проекты и предварительные сметы строительства морга и лаборатории;

в Чуйской областной объединенной больнице разрабатывается проект 6-этажного медицинского центра площадью около 20,6 тысячи квадратных метров;

в Кыргызском центре репродукции человека предложено строительство нового 6-этажного корпуса на 150–200 коек;

в Караколе прорабатывается строительство объектов для центра особо опасных инфекций и судебно-медицинской экспертизы;

в Джети-Огузском районе запланирован проект больницы на 130 коек с общежитием для медработников;

в Таласской областной объединенной больнице готовится проект нового корпуса на 300 коек.

Также в рамках рабочей поездки президента КР Садыра Жапарова в Ошскую область даны поручения по ряду новых объектов (в Араване, Кара-Кульдже, Чон-Алае, Гульчо, Ноокате), которые в настоящее время находятся на стадии проработки и планирования (часть — с реализацией на 2027 год).

Кроме того, ведутся переговоры с международными партнерами, в том числе с Исламским банком развития, по возможному строительству новых объектов в Нарынской областной больнице и Ошском центре онкологии.

Таким образом, работа ведется сразу по нескольким направлениям — от завершения текущих объектов до запуска новых проектов, отметили в Минздраве.