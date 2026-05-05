13:25
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Более 12 миллиардов сомов выделено на строительство объектов здравоохранения

В Кыргызстане продолжаются масштабные работы по строительству, капитальному ремонту и модернизации объектов здравоохранения.

Как сообщили 24.kg в Министерстве здравоохранения, в настоящее время за счет средств республиканского бюджета и других источников финансирования ведется строительство 32 крупных объектов.

На эти цели в 2026 году предусмотрено более 12 миллиардов сомов.

Ряд проектов уже находится на завершающей стадии или завершен:

  • завершено строительство нового корпуса в Клинической многопрофильной больнице № 2 и Городской клинической больнице № 1 в Бишкеке, их открытие планируется в мае;
  • завершен капитальный ремонт НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, с 12 апреля уже начато проведение операций;
  • в середине лета завершится капитальный ремонт Национального центра кардиологии и терапии (включая две операционные и 15 коек реанимации);
  • в городе Балыкчи завершены ремонтные работы и установка ангиографического оборудования;
  • идет строительство хирургического корпуса Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи;
  • начато строительство перинатальных центров в Таласе и Оше.

Дополнительно в рамках выездных совещаний председателя кабинета министров КР Адылбека Касымалиева даны конкретные поручения по развитию инфраструктуры здравоохранения, по которым уже ведется проработка:

Читайте по теме
Новые технологии и автономия: что ждет НИИ хирургии сердца в 2026 году

  • подготовлены эскизные проекты и предварительные сметы строительства морга и лаборатории;
  • в Чуйской областной объединенной больнице разрабатывается проект 6-этажного медицинского центра площадью около 20,6 тысячи квадратных метров;
  • в Кыргызском центре репродукции человека предложено строительство нового 6-этажного корпуса на 150–200 коек;
  • в Караколе прорабатывается строительство объектов для центра особо опасных инфекций и судебно-медицинской экспертизы;
  • в Джети-Огузском районе запланирован проект больницы на 130 коек с общежитием для медработников;
  • в Таласской областной объединенной больнице готовится проект нового корпуса на 300 коек.

Также в рамках рабочей поездки президента КР Садыра Жапарова в Ошскую область даны поручения по ряду новых объектов (в Араване, Кара-Кульдже, Чон-Алае, Гульчо, Ноокате), которые в настоящее время находятся на стадии проработки и планирования (часть — с реализацией на 2027 год).

Кроме того, ведутся переговоры с международными партнерами, в том числе с Исламским банком развития, по возможному строительству новых объектов в Нарынской областной больнице и Ошском центре онкологии.

Таким образом, работа ведется сразу по нескольким направлениям — от завершения текущих объектов до запуска новых проектов, отметили в Минздраве.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372897/
просмотров: 241
Версия для печати
Материалы по теме
Министр на старте: три приоритета и честный разговор о проблемах медицины
После селей вспышек нет. Минздрав сообщил о стабильной ситуации в регионах
Глава кабмина требует изменений: в Минздраве обсудили качество лечения
Строительство детского центра «Баластан» в Таласе завершено на 50 процентов
Кирпич и газоблок в Бишкеке: как выбрать материал для строительства
Жительница Кызыл-Аскера в Бишкеке опасается обрушения из-за котлована рядом
На майских каникулах в больницах Кыргызстана организуют дежурства
ОАО «Таш-Темир» предлагает продукцию для строительства подземных переходов
Около 30 миллионов квадратов жилья и других объектов строят в Кыргызстане
Более 930 объектов построили и отремонтировали в Кыргызстане за пять лет
Популярные новости
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
День труда. Как в&nbsp;Кыргызстане отмечали Первомай День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Не&nbsp;только День труда. Что еще отмечают 1&nbsp;мая? Тест Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Бизнес
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
MEGA устроит розыгрыш iPhone 17&nbsp;среди гостей концертов Kyrgyz Tour MEGA устроит розыгрыш iPhone 17 среди гостей концертов Kyrgyz Tour
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
5 мая, вторник
13:21
Бишкекчан и гостей столицы приглашают на музыкальный вечер Бишкекчан и гостей столицы приглашают на музыкальный ве...
13:00
Министр на старте: три приоритета и честный разговор о проблемах медицины
12:43
Более 12 миллиардов сомов выделено на строительство объектов здравоохранения
12:22
В Таласском районе сошел сель, пострадали сельскохозяйственные угодья
12:00
День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест