Более 12 миллиардов сомов выделено на строительство объектов здравоохранения

В Кыргызстане продолжаются масштабные работы по строительству, капитальному ремонту и модернизации объектов здравоохранения.
Как сообщили 24.kg в Министерстве здравоохранения, в настоящее время за счет средств республиканского бюджета и других источников финансирования ведется строительство 32 крупных объектов.
Ряд проектов уже находится на завершающей стадии или завершен:
- завершено строительство нового корпуса в Клинической многопрофильной больнице № 2 и Городской клинической больнице № 1 в Бишкеке, их открытие планируется в мае;
- завершен капитальный ремонт НИИ хирургии сердца и трансплантации органов, с 12 апреля уже начато проведение операций;
- в середине лета завершится капитальный ремонт Национального центра кардиологии и терапии (включая две операционные и 15 коек реанимации);
- в городе Балыкчи завершены ремонтные работы и установка ангиографического оборудования;
- идет строительство хирургического корпуса Городской детской клинической больницы скорой медицинской помощи;
- начато строительство перинатальных центров в Таласе и Оше.
Дополнительно в рамках выездных совещаний председателя кабинета министров КР Адылбека Касымалиева даны конкретные поручения по развитию инфраструктуры здравоохранения, по которым уже ведется проработка:
- подготовлены эскизные проекты и предварительные сметы строительства морга и лаборатории;
- в Чуйской областной объединенной больнице разрабатывается проект 6-этажного медицинского центра площадью около 20,6 тысячи квадратных метров;
- в Кыргызском центре репродукции человека предложено строительство нового 6-этажного корпуса на 150–200 коек;
- в Караколе прорабатывается строительство объектов для центра особо опасных инфекций и судебно-медицинской экспертизы;
- в Джети-Огузском районе запланирован проект больницы на 130 коек с общежитием для медработников;
- в Таласской областной объединенной больнице готовится проект нового корпуса на 300 коек.
Также в рамках рабочей поездки президента КР Садыра Жапарова в Ошскую область даны поручения по ряду новых объектов (в Араване, Кара-Кульдже, Чон-Алае, Гульчо, Ноокате), которые в настоящее время находятся на стадии проработки и планирования (часть — с реализацией на 2027 год).
Кроме того, ведутся переговоры с международными партнерами, в том числе с Исламским банком развития, по возможному строительству новых объектов в Нарынской областной больнице и Ошском центре онкологии.
Таким образом, работа ведется сразу по нескольким направлениям — от завершения текущих объектов до запуска новых проектов, отметили в Минздраве.