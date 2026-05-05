Омурбек Текебаев поздравил кыргызстанцев с Днем Конституции

Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Германии Омурбек Текебаев в интервью 24.kg отметил значимость государственных праздников, выделив среди них 31 августа — День независимости и 5 мая — День Конституции Кыргызской Республики.

«Уважаемые соотечественники! Поздравляю вас с Днем Конституции Кыргызской Республики. Пусть каждый из вас достигает поставленных целей, а наша страна процветает», — говорится в поздравлении.

По его словам, Конституция является основным законом страны, который определяет базовые принципы жизни государства и общества и закрепляет фундаментальные основы государства.