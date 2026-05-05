Кыргызстанки заняли второе место на турнире по эстетической гимнастике в Париже

Команда Diamond из Кыргызстана заняла второе место на соревнованиях по эстетической групповой гимнастике AFCGE Cup II, которые завершились в Париже. Об этом сообщили в команде.

Соревнования проходили в рамках Aesthetic Group Gymnastics World Cup & Challenge Cup II. Согласно таблице результатов, кыргызстанская команда Diamond выступила в возрастной категории 8-10 лет. Гимнастки набрали 25,600 балла и заняли второе место.

В этой категории же выступила еще одна команда из Кыргызстана — Everest. Она набрала 22,900 балла и заняла пятое место.
