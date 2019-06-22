Финпол не нашел имущества и богатства Матраимовых за границей

Государственная служба по борьбе с экономическими преступлениями не нашла недвижимого имущества Матраимовых за границей. Об этом в интервью радио «Азаттык» сообщил глава ведомства Бакир Таиров.

По его словам, проверка имущества бывшего заместителя ГТС Райымбека Матраимова завершается.

«Мы начали проверку в начале февраля. Создали группы из опытных сотрудников, отправили запросы, получили много документов. Есть сроки следствия, которые надо соблюдать. Для меня это тоже принципиальный вопрос. Думаю, на следующей неделе уже объявим результаты», — сказал Бакир Таиров.

Глава ГСБЭП отметил, что во время проверки имущества бывшего чиновника не было никакого давления и вмешательства. Брата Райымбека Матраимова Исламбека Матраимова, работающего в Финполе, сразу временно отстранили.

«Исламбек Матраимов сначала взял отпуск без содержания, затем вовсе ушел с работы», — добавил Бакир Таиров.

По его данным, в ходе проверки служба не нашла богатства Матраимовых за границей. Бакир Таиров не стал уточнять, в какие и сколько стран отправили запросы.

Проверку Финпола инициировали по поручению президента после того, как на пресс-конференции журналист Эльнура Алканова поинтересовалась у Сооронбая Жээнбекова, знает ли он, откуда богатства у Матраимовых и насколько они законны.