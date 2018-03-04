Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Главной интригой недели могла стать отставка руководителя аппарата президента Фарида Ниязова. Он подал заявление об увольнении, но глава государства его не принял, отправив чиновника в недельный отпуск. Тем не менее история наверняка получит продолжение.

Читайте по теме Двойное гражданство. Стоит ли наказывать за него?

После того как выяснилось, что у задержанного в Алматы по подозрению в контрабанде депутата Жогорку Кенеша Асылбек уулу Дамирбека есть еще и паспорт гражданина Кыргызстана, в обществе вновь вспыхнули споры о том, стоит ли наказывать высокопоставленных чиновников за наличие двойного гражданства. ЦИК и ряд парламентариев предложили ввести за это уголовное наказание.

В Кыргызстане в пять раз выросло число осужденных за терроризм и экстремизм, а заключенных в закрытых исправительных учреждениях (ЗИУ) — в три. Если в 2010-м в колониях за подобные преступления находились 62 человека, то в 2017-м — уже 191. Из них 14 человек приговорили к пожизненному лишению свободы.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

Президент Кыргызстана разменял первую сотню

Фото Султана Досалиева. Подготовка к рабочей встрече, 7 февраля 2018 года, Бишкек

Кыргызстан отмечает символическую дату — 100 дней с новым президентом. За это время не произошло ничего из ряда вон выходящего. Пока Сооронбай Жээнбеков демонстрирует рассудительность и умение договариваться в интересах государства. ИА «24.kg» внимательно изучило все действия президента и собрало главный из них в материале «Сто дней Сооронбая Жээнбекова. От первого визита до первой интриги».

Дела депутатские, дела уголовные

Рекордсменом по депутатам, имевшим проблемы с законом, стал пятый созыв Жогорку Кенеша. К уголовной ответственности из его состава привлекали 12 нардепов. Семерым не удалось избежать срока. Не отстают и депутаты нынешнего созыва. В отношении девяти парламентариев возбуждены уголовные дела. Трое получили сроки. Двое приговорены к штрафам. Подробнее в материале «Шесть созывов Жогорку Кенеша. Все депутаты, попавшие в уголовные дела».

Как задыхается Бишкек

Фото ИА «24.kg». Столицу практически не видно даже с ближайших возвышенностей

Несколько месяцев в столице ищут причины загрязнения воздуха. Вопрос подняли и в Жогорку Кенеше. ИА «24.kg» попыталось разобраться в причинах проблемы, выяснить, какие столичные районы самые загрязненные, и узнать у специалистов, что делать. Подробнее об этом в материале «Грязный воздух. Районы в Бишкеке, опасные для жизни».

Лекари широкого профиля

Интернет и бегущая строка на телеканалах пестрят объявлениями о могущественных и потомственных целителях. Чудо-лекари лечат практически от всего, включая депрессию и стресс, снимают сглазы и порчу, решают семейные конфликты. Кое-кто свободно владеет хиромантией и нумерологией. Журналист ИА «24.kg» посетила таких специалистов. От чего ей в итоге удалось излечиться, читайте в материале «Сексом надо больше заниматься». Как целитель в Бишкеке избавляет от болезней«.

Разрушители дорог. Как с ними воюют в Кыргызстане

Фото из интернета. Основными нарушителями по перегрузу являются именно владельцы HOWO

Грузоперевозчики на китайских машинах HOWO на протяжении нескольких лет пытаются вить веревки из Министерства транспорта и дорог, требуя разрешить им возить грузы сверх установленной нормы. Чиновники пока непреклонны. ИА «24.kg» разобралось в ситуации, выслушав аргументы обеих сторон, — «Чем HOWO шантажирует чиновников Кыргызстана».

Бишкек и Ош никак не поумнеют

Соглашение по проекту «Умный город» подписали 11 января 2018 года. Первые видеокамеры на дорогах обещали начать устанавливать к концу месяца. Закончился февраль, и ни одной из них на дорогах Бишкека и Оша нет, как и порядка в дорожном движении. В чем же проблема? ИА «24.kg» пыталось найти ответ на свой вопрос в разных ведомствах — «Умный город. Нам опять пообещали, но...»

Кому достался Терек-Сай и как он работает

Фото ОАО «Кыргызалтын». Модернизированная фабрика на месторождении Терек-Сай

Отношения инвесторов с Кыргызстаном всегда сложные. Особенно в горнорудной отрасли. Конфликты — вот синоним добычи полезных ископаемых, а особенно золота. Но есть предприятие, которое претендует на то, чтобы стать примером, — Терексайский рудник. Подробнее об этом вматериале «Инвестиции в действии. Как работает Терек-Сай».

Жилищные махинации в Кара-Балте

В редакцию ИА «24.kg» обратились с просьбой о помощи и последней надеждой жители Кара-Балты. Все они остались без крыши над головой, а обвиняют в этом некую гражданку Наталью Керемецкую. Журналисты разбирались в ситуации. Подробнее о происходящем в материале «Отъем квартир. Как доверчивые карабалтинцы оказались на улице».

Бензовозы-перевертыши

Фото МЧС КР. Разлившееся топливо из перевернувшегося бензовоза

С начала года в Кыргызстане произошло 12 аварий с участием бензовозов. Какой ущерб нанесен экологии, не знает никто. А единственный выход уменьшить аварийность на горных дорогах — возить топливо по железной дороге. Но для этого надо договориться с соседями. Но пока решение проблем дальше слов не идет. Об этом в материале «Аварии с бензовозами. Как природу Кыргызстана травят топливом».

Горькое Олимпийское послевкусие

В Пхенчхане завершились XXIII зимние Олимпийские игры. Они получились одними из самых интересных и непредсказуемых. Некоторые страны могут назвать их Играми несбывшихся надежд. Но не Кыргызстан. Никаких надежд у нас не было и быть не могло. ИА «24.kg» подводит итоги Олимпиады и размышляет, какие выводы надо сделать болельщикам и чиновникам.

Американец, влюбленный в Нарын

Фото из личного архива Эндрю Уиллера

Эндрю Уиллер вырос в городе Спокане, штат Вашингтон. В Кыргызстан он приехал волонтером Корпуса Мира. Сейчас живет в Нарынской области, где преподает английский. Эндрю в совершенстве владеет кыргызским. И он просто влюблен в местную кухню, о чем и рассказал в интервью ИА «24.kg».

Сражение Аскара за жизнь

Почти 16 лет назад произошла трагедия, кардинально изменившая жизнь молодого человека. Аскар Турдугулов планировал отпраздновать совершеннолетие в кругу друзей, а встретил его на больничной койке. О жизни после трагедии, зачем ему соцсети, где нашел любимую, в фоторепортаже ИА «24.kg».

Красота Кыргызстана. Взгляд читателей

Фото Наиля Халилова. На юге Кыргызстана

В последнем выпуске рубрики «Мгновения жизни» мы решили разнообразить географию и постарались охватить побольше регионов нашего красивого Кыргызстана. Естественно, сделали это с помощью наших читателей и уже постоянных авторов, которые нас радуют своими новыми фотографиями едва ли не каждую неделю.

Дворовые битвы. Опыт жильцов

В последнее время застройщики в Бишкеке постоянно покушаются на собственность многоквартирных домов. Битвы проходят с переменным успехом. Об успешном опыте и о том, как жители одного из домов сумели отстоять придомовую территорию от недобросовестных застройщиков, в интервью ИА «24.kg» рассказал председатель жилищно-строительного кооператива «Горный» Курманбек Иманалиев.