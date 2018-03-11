Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Из-за праздника 8 Марта и переноса рабочих дней рабочая неделя выдалась совсем короткой. Но это не значит, что нам нечего рассказать. Так, второй раз за последние пару месяцев горел Ошский рынок в Бишкеке. Огонь уничтожил около тысячи квадратных метров торговых точек. Причина возгорания пока неизвестна.
В Бишкеке у здания Верховного суда митинговали против судебного произвола и в поддержку инициатив по борьбе с коррупцией президента Сооронбая Жээнбекова. Кроме того, правозащитники составили черный список судей, которых нельзя допускать в Верховный суд. А когда митингующие переместились к «Белому дому», то у них появились призывы отправить в отставку всех силовиков.
Соронбай Жээнбеков провел первую большую встречу с руководителями местных и зарубежных СМИ. Вопросов к главе государства накопилось много. На некоторые он ответил откровенно, от каких-то уклонился. Но пообещал в ближайшее время серьезные перемены, особенно в области борьбы с коррупцией.
О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».
Весна-2018. Какие политические передряги ждут Кыргызстан
По традиции весна в Кыргызстане — период роста политической активности: накопленное за зиму находит выход в манифестациях. Иногда это ломало управленческую вертикаль. Весна 2018 года не будет столь радикальной, потому что новые люди во власти только недавно взошли на политический олимп. Это одновременно и плюс, и большой вызов. Подробнее о том, что ждет Кыргызстана в весеннем политическом сезоне, в авторском материале политолога Тамерлана Ибраимова.
Как хотят перекроить Бишкек
В Бишкеке начались общественные слушания по проекту детальной планировки (ПДП) центральной части столицы. Его разрабатывают несколько лет. По словам архитекторов, производилась комплексная оценка, чего не хватает, что и где достроить, перестроить, реконструировать. Но все ли так просто и красиво, как пытаются представить? Об этом в материале «Проект детальной планировки: как застроят скверы и снесут дома бишкекчан».
Страховка под угрозой наказания
Пожары и стихийные бедствия продолжают уничтожать жилье кыргызстанцев. Но чужая беда ничему не учит. Несмотря на то что в республике два года назад принят Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий», люди не торопятся обезопасить свои жилища. В итоге у властей появилась идея ускорить этот процесс. Как? Об этом в материале «Новые штрафы? Как заставят кыргызстанцев страховать жилье».
Деревянных дел мастер
Не каждому доверят сделать на заказ подарок для главы государства. Такой чести удостаивают лишь профессионалов высшей пробы. Михаил Сафиулов, резчик по дереву, в их числе. Стать мастером ему удалось не сразу, до этого он перебрал много профессий и исколесил полстраны. О секретах мастерства и тех, для кого он делал подарки, в материале «Нож, камча и мебель для президентов».
Лжеветераны «нагрели» страну на миллионы сомов
В декабре 2017 года выяснилось, что 160 человек незаконно причислили себя к ветеранам боевых действий, в том числе в Афганистане, и получают льготы. Межведомственная комиссия установила, что среди них есть те, кто вообще не воевал. В списке лжеафганцев и те, кому на момент вывода войск не было даже 18 лет. Подробнее об этом в интервью ИА «24.kg» с генерал-полковником Абдыгулом Чотбаевым.
Королева шахмат Айжан
Шахматистка Айжан Алымбай кызы сочетает в себе много положительных качеств. Образованная, интересная, она любит свое дело и дарит окружающим позитив. 23-летняя уроженка Таласа рассказала ИА «24.kg», кому обязана успехами и востребованностью, как строит отношения с окружающими и что роднит ее любимую игру с футболом.
Недетские проблемы: суйунчу и эксперименты
Чиновники вновь предлагают выдавать госпособия, учитывая «индивидуальные особенности и иные объективные причины (возраст, здоровье, размер совокупного среднедушевого дохода, отсутствие кормильца, острую нужду, трудную жизненную ситуацию). Зачем в министерстве наступают на те же грабли, возвращая коррупционные риски и несправедливость? ИА «24.kg» разбиралось в новых законодательных инициативах в вопросе пособий. Подробнее в материале «Суйунчу при рождении ребенка урежут, но не всем. Как чиновники меняют закон».
Бывший сотрудник Минздрава Бактыгуль Камбаралиева заявила, что в детском отделении Национального центра онкологии и гематологии проводят клинические испытания, в результате чего увеличилась смертность маленьких пациентов. ИА «24.kg» разбиралось в проблеме, чтобы понять, насколько столь тяжкие обвинения соответствуют действительности. Итоги расследования в материале «Новый метод лечения или эксперименты над детьми?»
Что у Бишкека схожего с Москвой
Коренная москвичка Светлана Левина прожила в Бишкеке четыре года, работая в ОБСЕ, после уехала во Францию. За это время она объездила почти весь Кыргызстан и мечтает вернуться сюда. «Я очень люблю Бишкек. За несколько лет, которые прожила в городе, очень прониклась его духом», — поделилась она впечатлениями о стране и столице в интервью ИА «24.kg».
От пастора до чемпиона мира по пауэрлифтингу
Пауэрлифтер Виталий Касьяненко — личность незаурядная. В 2017-м он в качестве играющего тренера ездил на чемпионат мира: победил сам и помог сделать это ученикам. О пути к спортивному Олимпу, жертвах во имя побед и талантливых воспитанниках 130-килограммовый богатырь рассказал ИА «24.kg».
Кыргызстан в фотографиях читателей
Мы побываем в самых различных уголках Кыргызстана. Не будем себя ограничивать какими-то рамками и темами. А начнем с Бишкека, который не так часто появляется в нашей рубрике. Что в итоге у нас получилось, смотрите и читайте в «Мгновения жизни. Пруд успокоения и холодные озера Айгын-Тоор».
Чем придется дышать в столице летом
Вырубка деревьев и асфальтирование свободных городских площадей в Бишкеке приведут к росту концентрации канцерогенов, пыли и токсинов в воздухе. В итоге наша дыхательная система станет выполнять функцию зеленых массивов города по очистке атмосферы, рассказал в интервью ИА «24.kg» эколог Сергей Криворучко.