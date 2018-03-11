Неделя-24. Коротко о самом интересном и важном

Из-за праздника 8 Марта и переноса рабочих дней рабочая неделя выдалась совсем короткой. Но это не значит, что нам нечего рассказать. Так, второй раз за последние пару месяцев горел Ошский рынок в Бишкеке. Огонь уничтожил около тысячи квадратных метров торговых точек. Причина возгорания пока неизвестна.

Фото ИА «24.kg». Митинг в Бишкеке против судебного произвола

В Бишкеке у здания Верховного суда митинговали против судебного произвола и в поддержку инициатив по борьбе с коррупцией президента Сооронбая Жээнбекова. Кроме того, правозащитники составили черный список судей, которых нельзя допускать в Верховный суд. А когда митингующие переместились к «Белому дому», то у них появились призывы отправить в отставку всех силовиков.

Соронбай Жээнбеков провел первую большую встречу с руководителями местных и зарубежных СМИ. Вопросов к главе государства накопилось много. На некоторые он ответил откровенно, от каких-то уклонился. Но пообещал в ближайшее время серьезные перемены, особенно в области борьбы с коррупцией.

О чем еще интересном и важном писали журналисты ИА «24.kg», в традиционном обзоре «Неделя-24».

Весна-2018. Какие политические передряги ждут Кыргызстан

Фото Султана Досалиева. На церемонии присяги членов правительства Кыргызстана, 28 декабря 2017 года

По традиции весна в Кыргызстане — период роста политической активности: накопленное за зиму находит выход в манифестациях. Иногда это ломало управленческую вертикаль. Весна 2018 года не будет столь радикальной, потому что новые люди во власти только недавно взошли на политический олимп. Это одновременно и плюс, и большой вызов. Подробнее о том, что ждет Кыргызстана в весеннем политическом сезоне, в авторском материале политолога Тамерлана Ибраимова.

Как хотят перекроить Бишкек

В Бишкеке начались общественные слушания по проекту детальной планировки (ПДП) центральной части столицы. Его разрабатывают несколько лет. По словам архитекторов, производилась комплексная оценка, чего не хватает, что и где достроить, перестроить, реконструировать. Но все ли так просто и красиво, как пытаются представить? Об этом в материале «Проект детальной планировки: как застроят скверы и снесут дома бишкекчан».

Страховка под угрозой наказания

Пожары и стихийные бедствия продолжают уничтожать жилье кыргызстанцев. Но чужая беда ничему не учит. Несмотря на то что в республике два года назад принят Закон «Об обязательном страховании жилья от пожаров и стихийных бедствий», люди не торопятся обезопасить свои жилища. В итоге у властей появилась идея ускорить этот процесс. Как? Об этом в материале «Новые штрафы? Как заставят кыргызстанцев страховать жилье».

Деревянных дел мастер

Фото ИА «24.kg». Михаил Сафиулов в своей мастерской

Не каждому доверят сделать на заказ подарок для главы государства. Такой чести удостаивают лишь профессионалов высшей пробы. Михаил Сафиулов, резчик по дереву, в их числе. Стать мастером ему удалось не сразу, до этого он перебрал много профессий и исколесил полстраны. О секретах мастерства и тех, для кого он делал подарки, в материале «Нож, камча и мебель для президентов».

Лжеветераны «нагрели» страну на миллионы сомов

В декабре 2017 года выяснилось, что 160 человек незаконно причислили себя к ветеранам боевых действий, в том числе в Афганистане, и получают льготы. Межведомственная комиссия установила, что среди них есть те, кто вообще не воевал. В списке лжеафганцев и те, кому на момент вывода войск не было даже 18 лет. Подробнее об этом в интервью ИА «24.kg» с генерал-полковником Абдыгулом Чотбаевым.

Королева шахмат Айжан

Фото из архива Айжан Алымбай кызы. С 12-м чемпионом мира Анатолием Карповым

Шахматистка Айжан Алымбай кызы сочетает в себе много положительных качеств. Образованная, интересная, она любит свое дело и дарит окружающим позитив. 23-летняя уроженка Таласа рассказала ИА «24.kg», кому обязана успехами и востребованностью, как строит отношения с окружающими и что роднит ее любимую игру с футболом.

Недетские проблемы: суйунчу и эксперименты

Чиновники вновь предлагают выдавать госпособия, учитывая «индивидуальные особенности и иные объективные причины (возраст, здоровье, размер совокупного среднедушевого дохода, отсутствие кормильца, острую нужду, трудную жизненную ситуацию). Зачем в министерстве наступают на те же грабли, возвращая коррупционные риски и несправедливость? ИА «24.kg» разбиралось в новых законодательных инициативах в вопросе пособий. Подробнее в материале «Суйунчу при рождении ребенка урежут, но не всем. Как чиновники меняют закон».

Бывший сотрудник Минздрава Бактыгуль Камбаралиева заявила, что в детском отделении Национального центра онкологии и гематологии проводят клинические испытания, в результате чего увеличилась смертность маленьких пациентов. ИА «24.kg» разбиралось в проблеме, чтобы понять, насколько столь тяжкие обвинения соответствуют действительности. Итоги расследования в материале «Новый метод лечения или эксперименты над детьми?»

Что у Бишкека схожего с Москвой

Фото из личного архива Светланы Левиной. У подножия горы Айгуль-Таш в Баткене

Коренная москвичка Светлана Левина прожила в Бишкеке четыре года, работая в ОБСЕ, после уехала во Францию. За это время она объездила почти весь Кыргызстан и мечтает вернуться сюда. «Я очень люблю Бишкек. За несколько лет, которые прожила в городе, очень прониклась его духом», — поделилась она впечатлениями о стране и столице в интервью ИА «24.kg».

От пастора до чемпиона мира по пауэрлифтингу

Пауэрлифтер Виталий Касьяненко — личность незаурядная. В 2017-м он в качестве играющего тренера ездил на чемпионат мира: победил сам и помог сделать это ученикам. О пути к спортивному Олимпу, жертвах во имя побед и талантливых воспитанниках 130-килограммовый богатырь рассказал ИА «24.kg».

Кыргызстан в фотографиях читателей

Фото Жумагуль Тентиевой. Пруд у кожзавода в Бишкеке

Мы побываем в самых различных уголках Кыргызстана. Не будем себя ограничивать какими-то рамками и темами. А начнем с Бишкека, который не так часто появляется в нашей рубрике. Что в итоге у нас получилось, смотрите и читайте в «Мгновения жизни. Пруд успокоения и холодные озера Айгын-Тоор».

Чем придется дышать в столице летом

Вырубка деревьев и асфальтирование свободных городских площадей в Бишкеке приведут к росту концентрации канцерогенов, пыли и токсинов в воздухе. В итоге наша дыхательная система станет выполнять функцию зеленых массивов города по очистке атмосферы, рассказал в интервью ИА «24.kg» эколог Сергей Криворучко.