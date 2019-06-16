Жертвы изнасилования. Кто поможет и к кому обращаться

Все чаще женщины становятся жертвами сексуального насилия. Мало кто из пострадавших знает, куда идти в такой ситуации и к кому можно обратиться за советом. Кто поможет и какие телефоны доверия существуют, 24.kg рассказала психолог, глава кризисного центра «Шанс» Елена Ткачева.

1 Есть ли единый телефон доверия, куда могут обратиться жертвы сексуального насилия? Как такового единого телефона доверия в Кыргызстане нет. Есть детский телефон доверия для жертв сексуального насилия 111 и служба спасения 112. Туда могут обратиться и взрослые. В обеих службах есть психологи. Все сотрудники, которые дежурят, могут проконсультировать. У службы спасения есть мобильное приложение в Play Market, его можно скачать. Естественно, жертвы сексуального насилия могут обратиться в милицию.



2 Кто в первую очередь поможет преодолеть психологическую травму после изнасилования? К кому можно обратиться? Важно знать о 72 часах. Это время, когда можно предотвратить тяжелые последствия - венерические заболевания, нежелательную беременность, оказать экстренную медикаментозную помощь.



В первую очередь, конечно, жертва сексуального насилия может обратиться к своим близким – тем, кому она доверяет. Несовершеннолетний ребенок, естественно, обратится к родителям. Но если он не доверяет им, то может позвонить по телефону 111. Если взрослому человеку не с кем поделиться бедой, он тоже может обратиться в эту службу или набрать 112.



Жертвы сексуального насилия также могут обратиться к судмедэкспертам. В Бишкеке для пострадавших в центре судмедэкспертизы работает круглосуточный кабинет, где можно получить соответствующую помощь. Направление от правоохранительных органов необязательно.



Если жертва живет не в Бишкеке, она может обратиться к любому врачу. Медицинский работник обязан зафиксировать следы преступления и оповестить соответствующие органы.



3 Стоит ли бояться осуждения со стороны родных? Женщины являются социально неодобряемой группой. Всегда найдется тот, кто осудит ее поведение, но и замалчивать нельзя.



4 Если, например, девушка поздно возвращалась с работы через парк, ее схватил мужчина и изнасиловал. Его ищет милиция, а как теперь ей жить? В первую очередь необходимо обратиться в медицинские учреждения. Это нужно, чтобы исключить определенные заболевания. Далее надо возвратить контроль над своей жизнью. Женщине самой себе нужно сказать, что жизнь на этом не заканчивается. Конечно, необходимо себя обезопасить после случившегося.



5 После изнасилования жертва забеременела. Она не хочет убивать ребенка, но и рожать боится. Как быть? Жертва должна проконсультироваться с гинекологом. Если срок беременности до 12 недель, она может сделать аборт. Есть клинический протокол, по которому даже после этого срока ей могут сделать аборт по медицинским показателям.





6 После изнасилования родители парня пришли с извинениями к родственникам жертвы. Теперь ее хотят выдать за него замуж. Как быть в такой ситуации? Действия этого парня относятся к уголовно наказуемым. Жертве необходимо объяснить своим родителям, что они также совершают насилие над вами. В случае, если она не доверяет участковому, необходимо обратиться в прокуратуру района/области. Там обязаны зарегистрировать заявление.



7 Что, если несовершеннолетнюю изнасиловал родной отец/отчим. Как рассказать об этом маме, что, если она не поверит? Если девочка рассказала маме и она не поверила, нужно обращаться в милицию или позвонить по телефону доверия 111. Также она может рассказать об этом близким родственникам.



8 Девушка рассказала об изнасиловании родственникам и ее выгнали. Куда можно обратиться? Если родители в этот момент отсутствуют, необходимо обратиться в органы опеки. В селах есть местная администрация, можно обратиться туда. Если и это не помогло, опять-таки позвонить по телефонам 112 или 111 и рассказать о случившемся.



9 На момент изнасилования девушка была девственницей. Как преодолеть страх того, что теперь она не выйдет замуж? Нужно понять, что жизнь после произошедшего не заканчивается. Не надо этого бояться, ведь жертва не виновата в том, что произошло.



10 Девушку изнасиловал сводный старший брат. После случившегося он стал угрожать, что убьет ее. Что делать? В любом случае необходимо обратиться в милицию, к врачам, позвонить по телефону доверия или прийти в кризисный центр. Об этом молчать нельзя.

