Октябрьские беспорядки в Бишкеке и поиск виновных: зачем и кому это нужно

Беспорядки в Бишкеке, произошедшие в октябре 2020 года, стали основой двух уголовных дел. Их расследует МВД. Первое — по событиям 5-6 октября, второе — по митингам на площади Ала-Тоо 9 октября.

Интересный факт: если по произошедшему 9 октября есть конкретные обвиняемые, то по акциям протеста 5-6 октября обвинение предъявлено только лидеру политической партии «Туран» Женишу Молдокматову. Его, напомним, арестовали по решению суда и водворили в Бишкекский СИЗО-1.

Сначала Молдокматова подозревали в захвате здания ГКНБ. Позже следствие переквалифицировало ему статью на организацию массовых беспорядков.

Октябрьские события стали поводом для смены власти в стране. Сооронбай Жээенбеков подал в отставку с поста президента страны. А Садыр Жапаров, которого освободили митингующие, тотчас оказался на самой верхушке олимпа.

24.kg решило напомнить, кто и как участвовал в акциях протеста, изменивших ход истории страны.

Как все началось

5 октября 2020 года на центральную площадь Ала-Тоо вышли представители партий, которые не прошли в Жогорку Кенеш. К ним присоединились не согласные с предварительными итогами парламентских выборов.

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Сначала на главной площади страны собрались лидеры партий «Замандаш» Жениш Молдокматов, «Бир Бол» Алтынбек Сулайманов, «Республика» Мирлан Жеенчороев.

Среди несогласных были лидер партийного списка «Ата Мекена» Жанар Акаев, Камчыбек Ташиев («Мекенчил»), Темирбек Асанбеков («Мекен Ынтымагы»), Сеид Атамбаев («Социал-демократы Кыргызстана») Клара Сооронкулова («Реформа»), члены партий «Чон казат», «Ордо» и «Ыйман нуру», «Бутун Кыргызстан» представлял Курсан Асанов.

Участники акции заявили, что выигравшие партии занимались массовым подвозом и подкупом избирателей. Протестующие объявили митинг бессрочным. 11 партий подписали требование к ЦИК об аннулировании результатов голосования и настаивали, чтобы решение было принято как можно быстрее.

Представитель партии «Мекенчил» Камчыбек Ташиев не поставил свою подпись под требованиями митингующих к ЦИК.

После того как сотрудники милиции начали разгон, в Бишкеке начались беспорядки. Ближе к утру 6 октября неизвестные захватили «Белый дом».

Силовики применили светошумовые гранаты и на некоторое время оттеснили митингующих на прилегающие улицы. Протестующие отобрали у них дубинки и принялись избивать правоохранителей.

Стремительное развитие событий

Уже к 10 октября вся полнота власти фактически была в руках Садыра Жапарова. Жогорку Кенеш наделил его полномочиями исполняющего обязанности премьер-министра. Несмотря на то, что в юристы и часть депутатов заявляли о нелегитимности такого процесса утверждения, Садыр Жапаров, пройдя процедуру еще пару раз, стал главой правительства.

9 октября бывший президент Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие политики вышли на митинг. Акция протеста началась у здания «Форума» и продолжилась на площади.

Во время митинга произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента страны. И Атамбаев, и Бабанов сбежали с площади. Пострадавших увозят в больницы города.

За что боролись, на то и напоролись

Сооронбай Жээнбеков заявляет, что готов уйти в отставку, когда страна вернется в правовое русло. Но его судьба уже предрешена.

Милиция приступает к расследованию двух уголовных дел — по событиям 5 и 6 октября, и по событиям 9 октября.

Первым на допрос вызвали экс-депутата парламента Равшана Джеенбекова. По его словам, допрос длился недолго, ему задали несколько вопросов и отпустили.

Экс-заместителя министра внутренних дел Курсана Асанова во время беспорядков назначили комендантом Бишкека. Затем некоторое время он исполнял обязанности главы МВД.

Никаких документов о назначении Асанова на должность министра внутренних дел не было, поскольку юридически на тот момент им оставался Кашкар Джунушалиев.

Курсан Асанов сейчас проходит обвиняемым по делу о беспорядках с 5 по 9 октября 2020 года. По версии следствия, он самовольно захватил здание МВД. Бывшего милицейского чиновника обвиняют в том, что он организовал на площади беспорядки для того, чтобы захватить здание МВД. Дважды по этому делу Курсана Асанова брали под стражу и освобождали под домашний арест.

По делу о беспорядках 9 октября ГКНБ задержал бывшего президента Алмазбека Атамбаева, экс-руководителя аппарата президента Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева и Темирлана Султанбекова.

Решением суда всех взяли под стражу по обвинению в организации массовых беспорядков. Позже вторая инстанция отпустила Султанбекова и Сагымбаева под подписку о невыезде.

На допрос по делу 9 октября вызывали депутата Дастана Бекешева. Следователи задали крайне некорректный вопрос: что видел нардеп в тот день. Видеть Бекешев ничего не мог, он, напомним, инвалид по зрению.

Известно, что свидетелями по делу проходят депутаты Жанар Акаев, Наталья Никитенко, Мирлан Жээнчороев, Эмиль Токтошев, Рыскелди Момбеков, Равшан Джеенбеков и другие.

Под арестом по делу о беспорядках 5-6 октября находится только один человек — Жениш Молдокматов.

Задержание ближнего круга

Активист Мелис Аспеков был ярым сторонником Садыра Жапарова. Он поддерживал политика когда тот находился в заключении. 5 октября Мелис Аспеков вышел на митинг, как представитель партии «Мекенчил». Он в числе других требовал отмены итогов голосования. После освобождения Садыра Жапарова из тюрьмы на всех фото и видео Аспеков рядом с будущим президентом. Он также модерирует все митинги в поддержку Жапарова.

В январе стало известно о задержании Мелиса Аспекова и Улана Джураева. По версии следствия, активисты вымогали у должностных лиц ГП «Кыргыз темир жолу» $250 тысяч.

Представляясь приближенными Садыра Жапарова, Аспеков и Джураев угрожали проверками и организацией митингов против руководства предприятия.

Одного отпустили под домашний арест, второй по-прежнему в СИЗО ГКНБ. Дело передано в суд.

Мелис Аспеков вдруг из ярого поклонника Садыра Жапарова решил «переквалифицироваться» в его разоблачители.

В социальных сетях опубликованы письма Аспекова, где указано, что на предвыборную кампанию Садыра Жапарова было потрачено $10 миллионов. Финансирование досрочных президентских выборов якобы проводилось за счет Сооронбая и Асылбека Жээнбековых.

Прокурор на час

Во время беспорядков тогда еще генеральный прокурор Откурбек Джамшитов отсутствовал на своем рабочем месте. Здания надзорного органа по всей стране охраняли сами сотрудники.

Пустое кресло генпрокурора на несколько дней заняли два человека — сначала Алмамбет Шыкмаматов, затем Сыймык Жапыкеев. Первый пробыл на своей должности пару часов.

Сыймыку Жапыкееву повезло больше. Он был генпрокурором четыре дня, затем сотрудники надзорного органа выпроводили самозванца.

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Сейчас Алмамбет Шыкмаматов министр по продвижению и защите инвестиций.

Сыймыка Жапыкеева после октябрьской смены власти назначили председателем Государственной службы по борьбе с экономическими преступлениями. Работать пришлось недолго.

С ликвидацией Финпола он лишился и ведомства, и кабинета начальника. Его отправили работать прокурором Иссык-Кульской области. Спустя месяц Жапыкеев раскритиковал действия премьер-министра Улукбека Марипова и указал на ошибки президента Садыра Жапарова. После этого он добровольно ушел в отставку.

Мэры двух столиц

Мэрии Бишкека и Оша не захватывал, пожалуй, только ленивый.

6 октября мэр столицы Азиз Суракматов подал в отставку, но через два дня решил вернуться. Спустя несколько дней он опять ушел, оставив вместо себя Наримана Тюлеева.

Кресло мэра Бишкека разрывали на части — исполнять обязанности главы столичного муниципалитета пытался некий Торохан Жунусбеков.

Торохан Жунусбеков работает советником генерального директора компании MegaCom. Что он, без образования и практики, советует в специфической отрасли связи, непонятно.

Исполнять обязанности градоначальника столицы стал исполнять Балбак Тулобаев. Он руководил мэрией четыре месяца. В феврале 2021-го ушел в отставку.

Южную столицу тоже пытались захватить.

6 октября депутаты городского кенеша собрались на внеочередную сессию и отправили в отставку мэра Оша Таалайбека Сарыбашова.

На следующий день он вернулся в свой кабинет, назвав незаконным решение народных избранников.

Как силовиков выгоняли

6 октября главы двух силовых ведомств — ГКНБ Орозбек Опумбаев и МВД Кашкар Джунушалиев трусливо сбежали, оставив личный состав на растерзание митингующих.

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Главой ГКНБ объявил себя генерал-лейтенант Омурбек Суваналиев. Через несколько дней чекисты проводили Суваналиева из здания, сказав, что ГКНБ остается вне политики.

Кресло главы ГКНБ теперь занимает Камчыбек Ташиев.

Кашкар Джунушалиев и Орозбек Опумбаев объявлены в розыск, но следствие не знает, где они находятся.

Уголовные дела по событиям 5-6 октября и 9 октября для следствия весьма сложны. Масса фото- и видеоматериалов свидетельствует о том, кто был на площади в эти дни, кто активно выступал и модерировал акции. Как привлекать к ответственности тех, кто привел к власти сегодняшних политиков? Никак. Тогда зачем вся эта имитация?