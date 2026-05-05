Кыргызстанцы завоевали медали Бакинского марафона

В столице Азербайджана состоялся Бакинский марафон. Об этом сообщили организаторы.

Среди мужчин первым финишную черту пересек спортсмен из Турции Ахмед Алканоглу. Второе место занял украинский участник Виталий Шафар, третье — представитель Кыргызстана Ырскелди Акеров.

Еще один кыргызстанец генерал-майор милиции в отставке Кемелбек Киязов занял первое место в категории 70+. Впервые он прошел по полному маршруту в 42 километра.

Среди женщин в категории 60+ первое место заняла кыргызстанка Толгонай Шааева.

В марафоне приняли участие 25 тысяч человек из Азербайджана, США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.