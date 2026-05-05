18:30
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Спорт

Кыргызстанцы завоевали медали Бакинского марафона

В столице Азербайджана состоялся Бакинский марафон. Об этом сообщили организаторы.

Среди мужчин первым финишную черту пересек спортсмен из Турции Ахмед Алканоглу. Второе место занял украинский участник Виталий Шафар, третье — представитель Кыргызстана Ырскелди Акеров.

Еще один кыргызстанец генерал-майор милиции в отставке Кемелбек Киязов занял первое место в категории 70+. Впервые он прошел по полному маршруту в 42 километра.

МВД КР
Фото МВД КР

Среди женщин в категории 60+ первое место заняла кыргызстанка Толгонай Шааева.

В марафоне приняли участие 25 тысяч человек из Азербайджана, США, Германии, Великобритании, Китая, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, России, Турции, Украины и других стран.
Ссылка: https://24.kg/sport/372953/
просмотров: 214
Версия для печати
Материалы по теме
В Чолпон-Ате стартовал международный марафон Run the Silk Road
Кыргызстанские легкоатлеты успешно выступили на полумарафоне в Душанбе
Робот-гуманоид побил мировой рекорд человека в полумарафоне в Пекине
Более 2 миллионов сомов выделяют на организацию марафона ШОС-2026
В Бишкеке пройдет забег Business Run 2026
Чемпионат Азии по легкой атлетике: два кыргызстанца вышли в финал
Нурсултан Кенешбеков стал победителем турнира «Рождественские старты» в России
Кыргызстанка Толгонай Шааева победила на финише Стамбульского марафона
Кыргызстанец Нурсултан Кенешбеков обновил рекорд страны в полумарафоне
Реванш. Айнуска Калил кызы завоевала первое место на полумарафоне в Алматы
Популярные новости
Кыргызстанец Нурбек Валижонов завоевал чемпионский титул по&nbsp;версии WBC Asia Кыргызстанец Нурбек Валижонов завоевал чемпионский титул по версии WBC Asia
Боец ММА из&nbsp;Кыргызстана Муртазали Магомедов дебютирует в&nbsp;UFC Боец ММА из Кыргызстана Муртазали Магомедов дебютирует в UFC
В&nbsp;Чолпон-Ате стартовал международный марафон Run the Silk Road В Чолпон-Ате стартовал международный марафон Run the Silk Road
Кубок Азии по&nbsp;хоккею U-18. Сборная Кыргызстана заняла второе место Кубок Азии по хоккею U-18. Сборная Кыргызстана заняла второе место
Бизнес
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в&nbsp;роуминге Без лишних затрат: MEGA предлагает безлимитные мессенджеры в роуминге
Масштабный концерт и&nbsp;праздничный салют в&nbsp;Караколе на&nbsp;9&nbsp;мая Масштабный концерт и праздничный салют в Караколе на 9 мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; 9&nbsp;мая состоится праздничный концерт В парке «Евразия» 9 мая состоится праздничный концерт
5 мая, вторник
18:30
6 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет 6 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:03
Сто промышленных предприятий — 2026. Власти Бишкека проверили реализацию проекта
17:42
Кыргызстанцы завоевали медали Бакинского марафона
17:26
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
17:20
В Чехии введут уголовную ответственность за жестокое обращение с животными