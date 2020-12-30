Пытки, убийства и изнасилования. Самые страшные преступления года

2020 год выдался нелегким. Коронавирус и его последствия стали настоящим испытанием не только для кыргызстанцев, но и всего человечества. Шокировали общественность не только смерти от болезней, но и жестокие преступления, которые совершили в КР.

Обгорелый труп в Чуйской области, изнасилование несовершеннолетних девочек, издевательство над женщиной в Сузаке...

24.kg вспомнило самые громкие преступления года.

1 Избиение до смерти Год начался с шокирующей новости об избиении до смерти 11-месячной девочки в Ак-Суйском районе Иссык-Кульской области. В местную больницу ребенок поступил 15 января в крайне тяжелом состоянии. Медики диагностировали мозговую кому, отек головного мозга, анемию. На теле также выявили синяки и гематомы. В тот же день девочка скончалась. Мать ребенка уехала на заработки в Турцию. Девочку воспитывали родственники, они первыми и попали под подозрение. Сейчас дело находится в суде.

2 Истязание ребенка Еще один случай насилия над ребенком произошел в феврале в Сузакском районе. Двухлетний мальчик поступил в больницу в тяжелом состоянии: он не дышал, врачи не смогли определить сердцебиение. На лице и теле мальчика врачи обнаружили гематомы, ушибы и кровоподтеки. Мальчик скончался. В избиении подозревали родственницу, которая воспитывала малыша, поскольку его родная мама умерла, а отец находился на заработках. Сейчас дело рассматривается в суде

3 Отомстил за смерть отца В марте в Нарыне прямо в центре города убили криминального авторитета Алмазбека Сулайманова по прозвищу Лимонти. Лидер ОПГ отбывал наказание в колонии-поселении. Сначала в машину Лимонти врезался другой автомобиль, оттуда вышел мужчина и нанес Сулайманову несколько ножевых ранений. Подозреваемый сам явился в милицию. Им оказался 25-летний Талгат Шамиев, сын убитого в 1998 году Имаша Шамиева. Мужчина отомстил за смерть отца. Дело до сих пор расследует следственная служба МВД.

4 Убили, отрезали голову В мае в Бишкеке нашли обезглавленное тело мужчины. В ходе расследования выяснилось, что трое собутыльников распивали спиртные напитки. Между ними произошла перепалка, в ходе которой подозреваемые убили приятеля. Чтобы замести следы, преступники отрезали погибшему голову и выбросили ее. Эту часть тела милиционеры нашли спустя неделю.

5 Сузакская мученица В июне общественность потрясла новость о том, как мужчина облил водой и избил свою жену. Женщине связали руки, а на шею повесили автомобильные шины с кирпичами. Все это действие снималось на видео. Женщина сначала написала заявление в милицию, однако позже отказалась от претензий. В итоге суд отпустил истязателя в зале суда и назначил ему наказание в виде пробационного надзора сроком на два года.

6 На почве ревности В сентябре в селе Нижняя Ала-Арча произошло жестокое убийство. Двое неизвестных в масках, проникнув в дом, нанесли ножевое ранение 62-летнему местному жителю и его 26-летней дочери, после чего скрылись. Девушка скончалась. Милиция задержала троих подозреваемых. Позже выяснилось, что преступление было совершено на почве ревности. Одна из задержанных заказала убийство, поскольку погибшая, по предварительным данным, тесно общалась с ее мужем. Соперница заказала ее своему водителю и его другу.

7 Обгорелый труп В селе Кара-Жигач в октябре обнаружили обгоревшее тело мужчины. Одна рука скончавшегося была привязана к дереву. Обстоятельства этого происшествия все еще не установлены. По некоторым данным, погибший сам поджег себя, но милиция возбудила уголовное дело по факту убийства и назначила экспертизы.

8 Убийство новорожденного В ноябре в Оше на балконе одной из квартир обнаружили тело новорожденного, которое уже начало разлагаться. Хозяйка сдавала жилье молодой женщине. Ее же первую и задержали по подозрению. 20-летняя квартиросъемщица призналась, что это труп ее родившегося ребенка. На допросе женщина заявила об изнасиловании. Сейчас милиция расследует это уголовное дело. На время проведения экспертиз И.Б. отпустили из-под стражи. По предварительным данным, ребенок родился мертвым.

9 Труп на дереве В ноябре около санатория «Теплые ключи» местные жители обнаружили труп неизвестного мужчины. Тело скончавшегося висело на дереве, руки и ноги были завязаны хомутом, рот заклеен скотчем. Милиция возбудила уголовное дело по факту убийства.

10 Вышел из дома и не вернулся В Оше 32-летнего мужчину нашли мертвым с многочисленными ножевыми ранениями. Тело обнаружил его отец. Он рассказал, что скончавшийся вышел из дома и не вернулся, а позже он нашел окровавленное тело. Осмотр показал, что мужчину ударили ножом 21 раз. Милиция задержала подозреваемых. Оба ранее судимы за убийство. Во время обыска дома у одного из задержанных правоохранители изъяли окровавленные одежду и нож.

11 Мать не заступилась В Сокулукском районе отчим избил шестилетнего пасынка. На вызов соседей милиция не приехала, ребенка госпитализировали. После поднявшегося в обществе резонанса подозреваемого задержали, но суд отпустил его под домашний арест. Реакция органов опеки тоже последовала только публикаций в СМИ. Ребенок с многочисленными травмами несколько дней провел в больнице, а затем его забрала бабушка. Мама малыша не стала за него заступаться, она заявила, что простила супруга и решила отказаться от претензий. Генпрокуратура взяла дело под контроль, а адвокат требует привлечь к ответственности следователей ОВД Сокулукского района за допущенную халатность.

12 Отчим-насильник В Токмаке милиция расследует очередной факт изнасилования несовершеннолетней. О происшествии журналистам рассказал адвокат потерпевшей. 15-летнюю девочку два года насиловал отчим. Сначала мать и тетя подростка категорически отказывались обращаться в милицию. Они мотивировали это частными семейными проблемами, которые сами будут решать. Несмотря на это, факт зарегистрирован в ЕРПП по статье «Изнасилование» УК КР. Отчима водворили в ИВС, девочка проходит лечение в психиатрической клинике. Накануне ее выписали, сейчас она находится с представителями соцзащиты Токмака. Стало также известно, что девочка отказалась от услуг адвоката.

13 Самый гуманный суд Резонанс в обществе вызвало и дело 13-летней жительницы Тонского района. Девочку насиловали трое взрослых мужчин. Однако суд освободил двоих из них от наказания. О произошедшем с дочерью родители узнали спустя некоторое время, когда выяснилось, что девочка беременна. Несмотря на все доказательства, судья Сабыр Соодонбеков оправдал двоих из трех обвиняемых за отсутствием состава преступления. Третьего подозреваемого приговорили к 7,5 года лишения свободы. Сейчас девочка живет в другой области, поскольку перенесла психологическую травму. Гособвинение обжаловало необоснованное решение в Иссык-Кульском областном суде.

14 Задушил за долги В Бишкеке мужчина подозревается в убийстве своей знакомой. Сначала с заявлением в милицию обратился работодатель девушки. Он рассказал, что она перестала выходить на работу, ее телефон не отвечал на звонки. Когда правоохранители приехали домой к без вести пропавшей, они обнаружили ее труп. Подозреваемый признался, что он приехал к девушке потребовать долг в сумме $3 тысячи 500. Между ними возник конфликт, в ходе которого он начал душить хозяйку квартиры и, взяв нож, ударил ее в шею, после чего скрылся. Мужчину арестовали.

В Кыргызстане самыми жестокими преступлениями по-прежнему остаются убийства, изнасилования и преступления в отношении детей. Большинство из них находятся «на личном контроле» чиновников милиции, Генпрокуратуры. Но подозреваемым все же удается уйти от наказания. Ведь суды в Кыргызстане иной раз демонстрируют небывалую гуманность в отношении тех, кто заслуживает самого сурового наказания.