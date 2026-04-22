Электронный браслет. Усилить психологическую работу советуют с агрессорами

В Кыргызстане с агрессорами недостаточно ведется психологическая работа. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила семейный психолог Зария Турдалиева.

По ее словам, применение электронных браслетов для профилактики насилия в семье может быть эффективным, однако не стоит забывать о работе с самим человеком.

«Я сама жертва насилия в семье — у человека была власть, связи, деньги, он мог влиять на то, чтобы не узнали о его действиях. Проблема в том, что в системе не меняется сама культура отношения к этой ситуации. Агрессоры могут не останавливаться, если у них есть цель навредить жертве. У них копится внутренняя агрессия, и когда браслет снимут, эта «пружина» может взорваться. Это будет плохой эффект. Поэтому пока человек носит браслет, нужно проводить с ним терапию, научить внутренней саморегуляции. Многие преступники с этим не справляются», — сказала Зария Турдалиева.

Читайте по теме Цифровой надзор за осужденным. Жертва узнает о приближении агрессора за километр

Она отметила, что нужно усиливать просветительскую работу в старших классах, чтобы дети со школьной скамьи понимали портрет агрессора, могли распознавать латентные угрозы.

Ведущий специалист отдела цифровой трансформации Министерства юстиции КР Урмат Торобеков отметил, что цифровые решения максимально исключают человеческий фактор.

«Цифры не могут брать взяток и принимают решения беспристрастно. Все происходит через централизованную систему, которая находится на серверах Минюста. Сейчас наша система по использованию электронных браслетов находится на стадии активного тестирования. До конца лета планируем запустить боевой вариант, устройство в принципе уже готово, но его надо усовершенствовать», — добавил он.

Напомним, в Кыргызстане систему электронного наблюдения начали внедрять в 2024 году. Изначально ее применяли для контроля обвиняемых и лиц, состоящих на учете в органах пробации. В январе 2026 года электронные браслеты впервые начали использовать в отношении семейных агрессоров — тогда в Бишкеке под мониторинг поместили 15 человек.