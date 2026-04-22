Общество

Электронный браслет. Усилить психологическую работу советуют с агрессорами

Фото из архива . Электронный браслет

В Кыргызстане с агрессорами недостаточно ведется психологическая работа. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила семейный психолог Зария Турдалиева.

По ее словам, применение электронных браслетов для профилактики насилия в семье может быть эффективным, однако не стоит забывать о работе с самим человеком.

«Я сама жертва насилия в семье — у человека была власть, связи, деньги, он мог влиять на то, чтобы не узнали о его действиях. Проблема в том, что в системе не меняется сама культура отношения к этой ситуации. Агрессоры могут не останавливаться, если у них есть цель навредить жертве. У них копится внутренняя агрессия, и когда браслет снимут, эта «пружина» может взорваться. Это будет плохой эффект. Поэтому пока человек носит браслет, нужно проводить с ним терапию, научить внутренней саморегуляции. Многие преступники с этим не справляются», — сказала Зария Турдалиева.

Цифровой надзор за осужденным. Жертва узнает о приближении агрессора за километр

Она отметила, что нужно усиливать просветительскую работу в старших классах, чтобы дети со школьной скамьи понимали портрет агрессора, могли распознавать латентные угрозы.

Ведущий специалист отдела цифровой трансформации Министерства юстиции КР Урмат Торобеков отметил, что цифровые решения максимально исключают человеческий фактор.

«Цифры не могут брать взяток и принимают решения беспристрастно. Все происходит через централизованную систему, которая находится на серверах Минюста. Сейчас наша система по использованию электронных браслетов находится на стадии активного тестирования. До конца лета планируем запустить боевой вариант, устройство в принципе уже готово, но его надо усовершенствовать», — добавил он.

Напомним, в Кыргызстане систему электронного наблюдения начали внедрять в 2024 году. Изначально ее применяли для контроля обвиняемых и лиц, состоящих на учете в органах пробации. В январе 2026 года электронные браслеты впервые начали использовать в отношении семейных агрессоров — тогда в Бишкеке под мониторинг поместили 15 человек.

Электронный браслет — устройство дистанционного контроля, которое надевают на человека для отслеживания его местонахождения и соблюдения установленных ограничений. Такие системы применяют при домашнем аресте, пробационном надзоре, а также для контроля лиц, которым запрещено приближаться к жертве семейного насилия. При нарушении условий сигнал поступает в уполномоченные органы.
Материалы по теме
Цифровой надзор за осужденным. Жертва узнает о приближении агрессора за километр
Трагедия в «Джале»: родные заявили о домашнем насилии над погибшей
Торага ЖК: В Кыргызстане необходимо увеличить число кризисных центров
Число дел о семейном насилии в Кыргызстане выросло на 24 процента в 2025 году
В Кызыл-Кие женщина обвинила экс-супруга — певца — в многолетнем насилии
Депутат предлагает разработать национальную программу воспитания детей
Упор на профилактику. В КР предложили закрепить новую модель борьбы с насилием
Пять заявлений не помогли: в Бишкеке мужчина подозревается в истязании экс-жены
Муж облил жену бензином и поджег — историю пострадавшей обнародовала акыйкатчи
В Чуйской области задержан мужчина, систематически истязавший собственную мать
Популярные новости
Иссык-Куль отступал на&nbsp;километры. Ученый объяснил загадку озера Иссык-Куль отступал на километры. Ученый объяснил загадку озера
Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в&nbsp;Мекку Власти Саудовской Аравии ужесточают правила въезда в Мекку
Кыргызская певица сняла клип с&nbsp;участием известных африканских танцоров Кыргызская певица сняла клип с участием известных африканских танцоров
В&nbsp;Бишкеке будет тепло и&nbsp;сухо. Прогноз погоды на&nbsp;20-22 апреля В Бишкеке будет тепло и сухо. Прогноз погоды на 20-22 апреля
Бизнес
Премьера года от&nbsp;&laquo;ЭМАРК Групп&raquo;: ЖК&nbsp;MIRA. Узнайте первыми о&nbsp;спецпредложениях Премьера года от «ЭМАРК Групп»: ЖК MIRA. Узнайте первыми о спецпредложениях
&laquo;Элдик Банк&raquo; в&nbsp;статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации «Элдик Банк» в статусе председателя МБО ШОС принял международные делегации
&laquo;Банк Компаньон&raquo; первым в&nbsp;КР запускает переводы Visa Direct for Account &amp;&nbsp;Wallet «Банк Компаньон» первым в КР запускает переводы Visa Direct for Account & Wallet
Скидки и&nbsp;привилегии по&nbsp;картам &laquo;Элкарт+&raquo; Скидки и привилегии по картам «Элкарт+»
