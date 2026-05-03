11:39
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Власть

Соглашение о строительстве кампуса КРСУ в Бишкеке ратифицировал Владимир Путин

Президент России подписал закон о ратификации соглашения с Кыргызстаном об условиях строительства кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Он определяет ключевые параметры реализации проекта. Российская сторона берет на себя обязательства спроектировать и построить кампус, а также обеспечить его материально-техническое оснащение.

Кыргызстан обязуется выделить земельный участок площадью не менее 30 гектаров с последующей передачей вузу права на постоянное безвозмездное пользование им. За счет кыргызстанской стороны также будет обеспечено проектирование и строительство инженерной инфраструктуры.

Ратификация документа соответствует задачам гуманитарной политики РФ за рубежом, направленной на повышение конкурентоспособности российского образования и расширение гуманитарного влияния, а также положениям внешней политики РФ по продвижению достижений в сфере науки и образования, указано в соглашении.
Ссылка: https://24.kg/vlast/372753/
просмотров: 364
Версия для печати
Материалы по теме
Мэрию Бишкека призывают пересмотреть строительство дороги через кампус «Манас»
Популярные новости
Камчыбек Ташиев выступил с&nbsp;обращением к&nbsp;народу. Он&nbsp;просит не&nbsp;устраивать протесты Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. Он просит не устраивать протесты
Бекназаров ответил Ташиеву на&nbsp;его обращение Бекназаров ответил Ташиеву на его обращение
Из-за изменения русла реки Чу&nbsp;Кыргызстан теряет свои территории Из-за изменения русла реки Чу Кыргызстан теряет свои территории
Раз вспомнили нас&nbsp;&mdash; слушайте правду. Активист ответил Ташиеву Раз вспомнили нас — слушайте правду. Активист ответил Ташиеву
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
3 мая, воскресенье
11:37
Мэру Бишкека можно задать вопросы напрямую. График встреч Айбека Джунушалиева Мэру Бишкека можно задать вопросы напрямую. График встр...
11:05
Кыргызстан установил дипломатические отношения с республикой Тринидад-и-Тобаго
10:51
В эпизоде новой ленты «Дьявол носит Prada 2» снялась модель из Кыргызстана
10:29
Соглашение о строительстве кампуса КРСУ в Бишкеке ратифицировал Владимир Путин
10:17
Дипломата из Казахстана, подозреваемого в шпионаже, обменяли на польского монаха