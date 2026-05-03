Соглашение о строительстве кампуса КРСУ в Бишкеке ратифицировал Владимир Путин

Президент России подписал закон о ратификации соглашения с Кыргызстаном об условиях строительства кампуса Кыргызско-Российского Славянского университета (КРСУ). Документ опубликован на портале правовой информации.

Он определяет ключевые параметры реализации проекта. Российская сторона берет на себя обязательства спроектировать и построить кампус, а также обеспечить его материально-техническое оснащение.

Кыргызстан обязуется выделить земельный участок площадью не менее 30 гектаров с последующей передачей вузу права на постоянное безвозмездное пользование им. За счет кыргызстанской стороны также будет обеспечено проектирование и строительство инженерной инфраструктуры.

Ратификация документа соответствует задачам гуманитарной политики РФ за рубежом, направленной на повышение конкурентоспособности российского образования и расширение гуманитарного влияния, а также положениям внешней политики РФ по продвижению достижений в сфере науки и образования, указано в соглашении.