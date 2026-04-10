11:09
USD 87.45
EUR 102.07
RUB 1.12
Общество

Выпала из окна. Пострадавшая девочка вышла из комы

Четырехлетняя девочка, ранее поступившая в детскую больницу в тяжелом состоянии после падения с шестого этажа, вышла из комы. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, состояние пациентки стабильное, лечение и наблюдение продолжаются под контролем специалистов.

Читайте по теме
Трагедия в «Джале»: родные заявили о домашнем насилии над погибшей

Напомним, 4 апреля примерно в 17.10 из окна 6-го этажа квартиры, расположенной в микрорайоне «Джал», выпали двое малолетних детей вместе с матерью 1999 года рождения. Мать скончалась на месте, позднее в медицинском учреждении от травм, несовместимых с жизнью, скончалась ее дочь 2025 года рождения.

В отношении супруга погибшей возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Он водворен в СИЗО до 4 июня.

Это происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс, находится на личном контроле президента. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/369812/
просмотров: 289
Версия для печати
Материалы по теме
Трагедия в «Джале»: родные заявили о домашнем насилии над погибшей
Популярные новости
Бизнес
Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в&nbsp;кризис Конец старого менеджмента: как строить миллионные компании в кризис
ТМ&nbsp;&laquo;Тойбосс&raquo; подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000 ТМ «Тойбосс» подтвердила соответствие своей деятельности стандарту FSSC 22000
MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и&nbsp;улучшенный интернет по&nbsp;всей стране MEGA наращивает сеть: новые базовые станции и улучшенный интернет по всей стране
БЕЗЛИМИТ от&nbsp;Beeline всего за&nbsp;330 сомов БЕЗЛИМИТ от Beeline всего за 330 сомов
10 апреля, пятница
11:08
11:01
10:54
10:49
Выпала из окна. Пострадавшая девочка вышла из комы
10:48
