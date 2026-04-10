Выпала из окна. Пострадавшая девочка вышла из комы

Четырехлетняя девочка, ранее поступившая в детскую больницу в тяжелом состоянии после падения с шестого этажа, вышла из комы. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

По данным ведомства, состояние пациентки стабильное, лечение и наблюдение продолжаются под контролем специалистов.

Напомним, 4 апреля примерно в 17.10 из окна 6-го этажа квартиры, расположенной в микрорайоне «Джал», выпали двое малолетних детей вместе с матерью 1999 года рождения. Мать скончалась на месте, позднее в медицинском учреждении от травм, несовместимых с жизнью, скончалась ее дочь 2025 года рождения.

В отношении супруга погибшей возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Он водворен в СИЗО до 4 июня.

Это происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс, находится на личном контроле президента.