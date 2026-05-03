Кыргызстан установил дипломатические отношения с республикой Тринидад-и-Тобаго

Кыргызстан официально установил дипломатические отношения с республикой Тринидад-и-Тобаго. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Уточняется, что церемония подписания совместного коммюнике прошла 29 апреля в Нью-Йорке. Документ подписали постоянные представители двух стран при ООН — Аида Касымалиева и Нил Парсон.

В коммюнике подчеркивается, что стороны будут руководствоваться принципами устава ООН и международного права, включая уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела друг друга.

После подписания стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках международных организаций. Заявлено о намерении развивать дружественные связи и договорились о взаимной поддержке кандидатур в различные структуры ООН.