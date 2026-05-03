Кыргызстан установил дипломатические отношения с республикой Тринидад-и-Тобаго

Кыргызстан официально установил дипломатические отношения с республикой Тринидад-и-Тобаго. Об этом сообщает пресс-служба МИД КР.

Фото пресс-службы МИД.

Уточняется, что церемония подписания совместного коммюнике прошла 29 апреля в Нью-Йорке. Документ подписали постоянные представители двух стран при ООН — Аида Касымалиева и Нил Парсон.

В коммюнике подчеркивается, что стороны будут руководствоваться принципами устава ООН и международного права, включая уважение суверенитета, территориальной целостности и невмешательство во внутренние дела друг друга.

После подписания стороны обсудили перспективы сотрудничества в рамках международных организаций. Заявлено о намерении развивать дружественные связи и договорились о взаимной поддержке кандидатур в различные структуры ООН.
День труда. Как в Кыргызстане отмечали Первомай
Ливни и риск селей. В Кыргызстане объявили штормовое предупреждение
Не только День труда. Что еще отмечают 1 мая? Тест
Садыр Жапаров прокатил гостя из Того и показал силу традиций на Иссык-Куле
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
11:05
Кыргызстан установил дипломатические отношения с республикой Тринидад-и-Тобаго
10:51
В эпизоде новой ленты «Дьявол носит Prada 2» снялась модель из Кыргызстана
10:29
Соглашение о строительстве кампуса КРСУ в Бишкеке ратифицировал Владимир Путин
10:17
Дипломата из Казахстана, подозреваемого в шпионаже, обменяли на польского монаха
10:00
Чего ждать бишкекчанам в начале недели. Прогноз погоды на 4-6 мая