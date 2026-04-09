Трагедия в «Джале»: родные заявили о домашнем насилии над погибшей

Элвина, выпавшая вместе с двумя детьми с шестого этажа в микрорайоне «Джал» Бишкека, на протяжении долгого времени подвергалась насилию со стороны мужа. Родственники погибшей считают, что к трагедии привела очередная семейная ссора.

Сестра погибшей Асема Кочкорова сообщила 24.kg, что за день до случившегося в доме произошел крупный скандал. Родные сомневаются в версии о самоубийстве, указывая на обстоятельства дела и на то, что место падения женщины не характерно для самостоятельного прыжка. Они просят учесть факты систематического насилия при расследовании.

Фото Асемы Кочкоровой. Родственники погибшей заявляют, что она систематически подвергалась домашнему насилию

«Накануне вечером он пришел домой со своей сожительницей в нетрезвом состоянии. Из-за этого вспыхнул скандал, а на следующий день произошло это событие. Версия о том, что она сама сначала сбросила первого ребенка, потом второго, а затем спрыгнула сама — абсолютно не сходится. Места, где были обнаружены их тела, не соответствуют этой версии», — говорит она.

По ее словам, родственники не знали о многолетних конфликтах в этой семье. Однако Элвина, отправляла своей подруге фотографии и видео со следами побоев, просив сохранить их на случай, если с ней что-то случится. В сообщениях подруге женщина писала: «Если со мной что-то произойдет, я не доверяю детей их отцу».

«От подруги мы узнали, что она была на втором месяце беременности. Элвина писала, что если родится мальчик, то она разведется и будет сама растить детей», — рассказывает Асема Кочкорова.

Она сообщила, что пострадавший пятилетний ребенок находится в реанимации в тяжелом состоянии, врачи не дают гарантий. У погибшей также остался четырехлетний сын, в момент инцидента его дома не было.

Напомним, 4 апреля примерно в 17.10 из окна 6-го этажа квартиры, расположенной в микрорайоне «Джал», выпали двое малолетних детей вместе с матерью 1999 года рождения. Мать скончалась на месте, позднее в медицинском учреждении от травм, несовместимых с жизнью, скончалась ее дочь 2025 года рождения.

В отношении супруга погибшей возбуждено уголовное дело по статье «Доведение до самоубийства». Он водворен в СИЗО до 4 июня.

Тем временем, по версии некоторых соседей, случившееся могло быть трагической случайностью. Согласно их показаниям, сначала из окна выпал младший ребенок. Старший, пытаясь его удержать, сорвался вслед за ним. Увидев это, мать в состоянии шока также бросилась вниз.

Это происшествие, вызвавшее широкий общественный резонанс, находится на личном контроле президента. Накануне министр внутренних дел принял родителей погибшей девушки. В ходе встречи родственникам представили подробную информацию о ходе расследования и дали разъяснения по всем интересующим вопросам. По сообщению ведомства, родители заявили, что не имеют претензий к действиям следственных органов.