Происшествия

Дипломата из Казахстана, подозреваемого в шпионаже, обменяли на польского монаха

Дипломата из Казахстана Ануара Бакибая, подозреваемого в шпионаже, обменяли на польского монаха. Об этом сообщают СМИ.

Ulysmedia
Фото Ulysmedia.

Как указывает издание Ulysmedia, его имя долго держали в секрете, а во время самой процедуры лицо гражданина РК было скрыто.

Ануар Бакибай был арестован в Польше в августе прошлого года. По версии польских спецслужб, он мог вести разведывательную деятельность в интересах Кремля.

Ануар Бакибай был помощником военного атташе посольства Казахстана в Украине. После февраля 2022 года казахстанских дипломатов, работавших в Киеве, перевели в посольство в Варшаве. Однако их дипломатический иммунитет действовал только в Украине, что и сделало возможным арест.

Казахстанца обменяли на монаха католического ордена кармелитов Гжегоша Гавела, которого арестовали в Беларуси в прошлом году, также по обвинению в шпионаже.

Власти Казахстана подтвердили освобождение гражданина республики, ранее задержанного в Польше. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Айбек Смадияров в своем Telegram-канале.

«Как известно, 28 апреля текущего года был освобожден гражданин Республики Казахстан, ранее задержанный на территории Республики Польша. Освобождение стало возможным благодаря личным усилиям главы государства Касым-Жомарта Токаева, последовательно отстаивающего защиту прав и интересов граждан Казахстана, в том числе за рубежом», — написал Смадияров, не уточнив фамилию освобожденного казахстанца.
Экс-главе ГКНБ Камчыбеку Ташиеву предъявили обвинения по двум статьям
В Астрахани изъяли нелегальную технику из Кыргызстана на 245 миллионов рублей
Директор и бухгалтер задержаны. В Бишкеке выявили коррупцию в электросетях
В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
